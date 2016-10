Kleiner Pressetermin für die dreizehn neuen Folgen der Fernsehserie "Liebling – Kreuzberg": Manfred Krug wird von einer Handvoll Photographen vor dem Eingang erwartet. Es stürmt. Und da steht er mit der auffällig karierten Jacke und dem auffällig gestreiften Binder im steifen Wind und läßt sich photographieren. Er hat an die zwölf gut sitzende Photographiergesichter, die er zu dieser nicht unwichtigen Gelegenheit beiläufig plaudernd und sich die Hände reibend aus dem mimischen Sortierkästchen zieht.

Es macht ihm Spaß, die Herren so gut zu unterhalten, und mehr noch, sie so gut zu bedienen. Da ist weder Nervosität noch Überdruß, nichts klemmt, und nichts kocht über. Was er tut, ist solides Handwerk, und ihm dabei zuzuschauen ist ein reines Vergnügen.

Manfred Krug ist ein graziler Bär, der Erfolg, den er bei seiner weiblichen Anhängerschaft hat, muß mit dieser Ausstrahlung von sanfter Kraft, von Sorgfalt und Ausdauer zu tun haben. Krugs Image liegt nahe bei dem eines etwas harmlosen, netten Menschen. Und er tut gut daran, sich Rollen auszusuchen, die dies nicht noch befördern.

Aber mit dem Rollenaussuchen ist es so eine Sache, wenn man hierzulande mit der Schauspielerei eine fünfköpfige Familie ernähren will. Anstatt für ein paar wenige Parade-Rollen, zu denen er hundertprozentig hätte stehen können, hat Manfred Krug sich dafür entschieden, mit sicherem Gespür für praktische Dramaturgie auch in endlosen Vorabendserien oder in der unsäglichen Tiffi-und-Samson-Kiste der "Sesamstraße" noch so zu agieren, daß er sich dessen zumindest nicht allzu sehr zu schämen braucht. Auch in dieser sympathisch unelitären Berufsauffassung ist er dem soliden Handwerker näher als dem Edelmimen.

Manfred Krug ist sich selten für etwas zu schade, mit seinem nettesten Lächeln prostet er uns in der Illustrierten- und Fernsehwerbung zu. Er "arbeitet", er übt seinen Beruf aus wie andere Leute auch, die nicht nur Spaß an der Arbeit haben, sondern auch davon leben wollen. Ein besonders ambitionierter oder engagierter Künstler ist er nie gewesen. Was nicht bedeutet, daß er sich aus politischen Angelegenheiten grundsätzlich heraushielte. Schon in der DDR war er weder in der Partei, noch hat er das ND gelesen, und hat dennoch nicht gezögert, 1976 die Petition zur Zurücknahme von Wolf Biermanns Ausbürgerung zu unterschreiben.

Wie vielen anderen auch wurden ihm daraufhin die Arbeitsmöglichkeiten beschnitten, wie viele andere auch verließ er das Land, in dem er seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Politische Gründe? Eher professionelle. Nach seinen Worten unterscheidet sich sein Leben-West denn auch kaum von seinem Leben-Ost, hier wie dort war er ein vielbeschäftigter Schauspieler, er durfte bleiben, was er war: ein Profi.

Als Profi bezeichnet zu werden, gar als Kunst-Profi, das hat in Deutschland einen unangenehmen Beigeschmack. Man denkt an den "Mephisto" von Klaus Mann, überhaupt an die diesbezüglichen Lehren aus der Zeit der braunen Diktatur. Doch erstens leben wir in etwas anderen Zeiten, die es zweitens ermöglichen, seiner öffentlichen Verantwortung im Beruf, das heißt auf künstlerische Weise gerecht zu werden. Und dies ist, nebenbei gesagt, der mühsamere Weg, sich öffentlich zu artikulieren. Auch Manfred Krug hat gegen die Atomrüstung demonstriert, doch es war nicht seine beste Rolle.