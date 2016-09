Alexander Otto, Jahrgang 1967, ist das jüngste der fünf Kinder des Unternehmers Werner Otto. Dieser hatte einst den Otto Versand gegründet sowie das Immobilienunternehmen ECE. ECE ist heute einer der größten Betreiber von Shoppingcentern in Europa und wird von Alexander Otto geführt. Seine Ehefrau Dorit Otto wurde 1968 in Neuburg an der Donau geboren. Sie ist studierte Kunsthistorikerin. Gemeinsam haben die beiden 2011 die Dorit-und-Alexander-Otto-Stiftung gegründet, mit der sie insbesondere medizinische und kulturelle Projekte fördern. So stifteten sie 15 Millionen Euro für den Umbau der Kunsthalle, der aktuell von ECE umgesetzt wird. Für ihr Engagement bekommen die beiden in diesem Jahr den Montblanc de la Culture verliehen, einen renommierten Preis für Mäzene.