Die Flüchtlingsbewegung der vergangenen beiden Jahre ist nicht die erste, die Deutschland erlebt: In den 1990er Jahren flüchteten im Schnitt 177.000 Menschen pro Jahr aus den Trümmern Jugoslawiens – 1992 war es fast eine halbe Million, die in Deutschland den Balkankonflikten entkam. Wie haben sich die Flüchtlinge, die zwischen 1990 und 2010 nach Deutschland kamen, in Arbeitsmarkt und Schule integriert? Das haben Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und der Berliner Humboldt-Universität jüngst in einer Studie untersucht.

Sie kommen zu dem Schluss: Nach anfänglichen Startschwierigkeiten konnten Flüchtlinge bei Sprache und Arbeit im Vergleich zu anderen Zuwanderern zwar aufholen, doch Unterschiede gibt es nach wie vor. Daraus lassen sich auch Lehren ziehen für die Integration der neuen Migranten.

Für die Studie haben die Forscher Daten aus dem sozioökonomischen Panel von 2013 sowie stichprobenhafte Befragungen von Migranten der vergangenen Jahre bemüht. Als Geflüchtete gelten die Zuwanderer, die berichten, als Asylbewerber oder Flüchtling nach Deutschland gekommen zu sein.

Vorrangprüfung pausieren

Die Untersuchung zeigt: Die Integration in den Arbeitsmarkt fiel Geflüchteten schwerer als anderen Migranten. Auch nach 20 Jahren waren etwa 16 Prozent der Befragten ohne Job – bei anderen Migranten war es weniger als jeder Zehnte. Wer auf der Suche nach Arbeit nach Deutschland kam, fand zudem schneller seinen ersten Job und verdient heute mehr als jemand, der auf der Flucht war.



Die Herausforderung der jüngsten Flüchtlingsbewegung sei darum, die Menschen schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sagt Zerrin Salikutluk vom Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Humboldt-Universität. Dazu könnte man zum Beispiel die Vorrangprüfung pausieren, ohne die Flüchtlinge in Deutschland nicht arbeiten dürfen. Eine schnelle Entscheidung über die Bleibeaussicht gibt Arbeitgeber und Flüchtlingen Sicherheit und motiviert.

Für einen schnellen Einstieg in den Beruf sind laut der Studie auch Kontakte wichtig: Flüchtlinge, die von Bekannten auf ihre erste Stelle aufmerksam gemacht wurden, fanden schneller eine Anstellung als diejenigen, die sich auf formelle Wege wie die Bundesagentur für Arbeit verließen. Martin Kroh, stellvertretender Leiter des Sozio-oekonomischen Panels beim DIW, begrüßt daher, dass das Bundesfamilienministerium seit Beginn des Jahres Patenschafts- und Mentorenprogramme für Flüchtlinge fördert.