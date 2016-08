September 2016: Bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern erzielt die Alternative für Deutschland mit 24,8 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis. Trotzdem kommt die Partei um Bundessprecherin Frauke Petry nicht zur Ruhe. Heimlich treffen sich die Verschwörer Alexander Gauland, Jörg Meuthen und Björn Höcke am Fuß des Hermannsdenkmals und konstituieren sich als "Teutoburger Trio", um Petry zu stürzen.

Oktober 2016: Eine fehlgeleitete E-Mail, in der die Satzung des Trios festgehalten ist, erreicht Marcus Pretzell, den NRW-Vorsitzenden der AfD und Lebensgefährten von Petry. Darauf fährt Petry nach Potsdam, um Gauland zur Rede zu stellen. Gauland verwehrt ihr den Zutritt. Empört reist Petry ab. Als es ihr nicht gelingt, das Teutoburger Trio aus der Partei auszuschließen, verlässt sie die Alternative für Deutschland und gründet mit Pretzell die rechtsbürgerliche Wahre Alternative für Deutschland.

März 2017: Bei den Wahlen im Saarland erreicht die Alternative für Deutschland 27 Prozent, die Wahre Alternative für Deutschland scheitert an der 5-Prozent-Hürde. Der ehrgeizige Pretzell trennt sich von Petry und wendet sich an die AfD-Vizechefin Beatrix von Storch. In einer Pressekonferenz im Rittersaal des Eutiner Schlosses erklären Pretzell und von Storch, als Euro-kritische Alternative für Norddeutschland in den schleswig-holsteinischen Wahlkampf ziehen zu wollen.

April 2017: Gauland verbündet sich mit Höcke gegen Meuthen. Er überredet die verbliebenen Mitglieder von Meuthens Alternative für Baden-Württemberg zur Alternative für Deutschland zurückzukehren. Meuthen zieht sich auf die Klosterinsel Reichenau zurück und gründet die liberalkonservative Alternative für die Region Bodensee/Oberschwaben.

Mai 2017: Bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen erreicht die Alternative für Deutschland ausgezeichnete 29 Prozent. Doch Höcke und Gauland haben sich immer noch nicht geeinigt, wer von beiden Kandidat werden soll. Also beschließen sie, den Rat des nationalrevolutionären Vordenkers Götz Kubitschek zu suchen. Im sachsen-anhaltinischen Rittergut Schnellroda sitzt Kubitschek mit seiner Familie am Tisch und isst ein selbst gebackenes Schwarzbrot, als Höcke und Gauland erscheinen und ihr Anliegen vortragen. Kubitscheks Gattin schlägt einen Sängerstreit mit deutschem Liedgut vor. Höckes kräftiger Bariton überzeugt bei "Ehrt Eure deutschen Meister", dem älteren Gauland gelingt nur ein heiseres Krächzen. Höcke wird Kanzlerkandidat; Gauland gründet in Potsdam die konservativ-nationale Ursprüngliche Alternative für Deutschland.

Juni 2017: Petry hat sich aus der Politik zurückgezogen und unternimmt lange Spaziergänge in Leipzig. Als sie im schlichten Kapuzenpulli am Völkerschlachtdenkmal vorbeiläuft, trifft sie auf Gauland, Pretzell, Meuthen und von Storch. Diese sind mit ihren verschiedenen Alternativen nicht glücklich geworden und möchten Petry zur Vorsitzenden einer liberal-nationalkonservativ-rechtsbürgerlichen Umfassenden Alternative für Deutschland machen. Petry willigt ein.

Juli 2017: Bei einem Wahlkampfauftritt in der Barbarossahöhle bei Rottleben wird Höcke nach seiner Eignung zum Kanzlerkandidaten gefragt. Höcke feixt, er sei nun mal als einziger AfD-Politiker übrig geblieben und zitiert das Lied Zehn kleine Negerlein. Der Vergleich wird von seinen ehemaligen Mitstreitern als "respektlos" bezeichnet, von der Medienöffentlichkeit aber als "rassistisch". Er zieht seine Kandidatur zurück und geht ins Exil nach Moskau, um dort die Альтернатива для Германии zu gründen.

September 2017: Auf seinem Rittergut in Schnellroda liest Kubitschek altisländische Sagen der Edda, als ihn die Nachricht erreicht, dass die AfD bei der Bundestagswahl stärkste Kraft geworden sei. Doch fehlt der Partei nun ein geeigneter Kandidat. Die verbliebenen Fraktionsmitglieder entscheiden sich für Kubitschek. Er lässt jedoch ausrichten, Deutschland sei noch nicht bereit für ihn. Die übrigen Parteien tun sich in einer Tuttifrutti-Koalition zusammen. Angela Merkel bleibt Kanzlerin.