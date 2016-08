Etwa in der Mitte der Bergkette, die von West nach Nord an Mallorcas Küste verläuft, liegt die Stadt Sóller. Dort bugsiert mich Margarita in eine Gasse neben ihrem Tante-Emma-Laden. Sie legt eine sehr reife Zitrone in eine Schlinge aus Sisalfasern und schwingt diese mit ihrer Rechten. Dann lässt sie ein Ende der Schlaufe los. Das Obst zerklatscht etwa dreißig Meter entfernt an einer Hauswand. Margarita freut sich entzückend über diesen Treffer. Sie ist jetzt überhaupt keine gemütliche Gemüsefrau mehr; sie bleckt die Zähne wie ein Tiger nach einem erfolgreichen Rehkitznackenbiss, und darüber wiederum freue ich mich. Aber besser, ich fange weiter vorn an, damit man das versteht.

Ich bin zum ersten Mal auf Mallorca. Lange hatte ich mir sogar geschworen, dass es überhaupt niemals so weit kommen würde. Als Heranwachsender hatte ich Bekannte, die auf diese Insel reisten und begeistert zurückkehrten. Da war von Sangria in großen Eimern die Rede und von stampfender Musik und davon, wie viel gute Laune und Lust auf Körpernähe diese Kombination bei anderen Menschen auslösen kann. Diese Nachrichten offenbarten mir ein Dilemma: Einerseits fand auch ich die Idee betörend, beim Genuss von Wärme und Alkohol heiter mit Bikini-Mädchen zu werden und dolle Geschichten mit nach Hause zu bringen. Andererseits ahnte ich: Das klappt nicht, so viel kann ich gar nicht trinken, dass ich locker genug werde für solcherart Unterhaltung. Ich hätte versuchen können, desensibilisierend an meinen Sozialhandicaps zu arbeiten. Wirksamer schien mir, die Insel weiträumig zu meiden.

Hierzu verbrüderte ich mich im Geiste mit James Cook, Jean Louis Burckhardt und Sven Hedin. Ich träumte davon, der Erde wie diese großen Entdecker mit Wagemut und Unbeirrbarkeit ihre Geheimnisse zu entlocken. Das machte Ausflüge ins Balearische vollkommen undenkbar: Auf welchen Felsen dort sollte ein Mann als Erster seinen Stiefel stemmen und unerschrocken ins Weite starren?

Meine Bekannten ließen nicht locker, sie fuhren nur mit den Jahrzehnten andere Mallorca-Reiseargumente auf: nach den Bikini-Mädchen die Sportclubhotels und schließlich die Mietfincas. Sie schwärmten von Radtouren, von Wanderungen und von Rosé-Abenden auf Terrassen im Sonnenuntergang. Für mich klang das unfassbar behäbig und langweilig, sie aber glaubten, mir würde so etwas auch gefallen, ließe ich mich einmal darauf ein. Also versprach ich, nach Mallorca zu reisen, wenn ich so alt sei, dass ich sogar die Saarschleife besuche. Das mit der Saarschleife ist nun vor einiger Zeit tatsächlich passiert, ich fand sie sogar schön. Bin ich jetzt so weit, fragte ich mich da, ist der innere Entdecker müde?

Zu Beginn der Hochsaison halte ich also mein Versprechen und reise für einige Tage auf die Balearen. Ich will verifizieren, dass es dort wirklich so ist, wie ich immer schon wusste. Als Erstes begebe ich mich an die Quelle meines Mallorca-Gefühls, direkt ins Partydorf S’Arenal östlich der Inselhauptstadt. Auf der Fahrt dorthin sehe ich aus den Augenwinkeln die flügellosen Körper alter Mühlen und sandfarbene Häuser. Das ist nicht hässlich. Bevor ich mir das jedoch eingestehe, bin ich angekommen. Die Promenade und der Strand sind voller junger, durchtrainierter, wild zur Fröhlichkeit entschlossener Menschen. Die meisten sind offenbar als Feierteams angereist. Man erkennt sie an ihrer einheitlichen Oberbekleidung. Die gibt es in drei Ausführungen: die Trikots des heimatlichen Sportvereins, speziell angefertigte Textilien mit Aufschriften wie "Bob’s Abschiedstournee Malle 2016" und "Malle 2016, weil Niveau keine Creme ist" – oder, für die spontanen Gäste, ein Mannschaftssatz T-Shirts mit witzigen Sprüchen aus dem örtlichen Straßenverkauf ("Dicke Titten und Kartoffelsalat"). So ausgestattet, hören die Feierteams Musik, sie posen, trinken, kichern, dösen und checken schon mal, was am Abend geht.

Das sieht alles genau so aus, wie man es mir als Heranwachsender beschrieben hat. Karneval in biersatter, heißer Luft mit erbärmlicher Plastikmusik. Dazu ereignet sich am Abend noch Folgendes: Ich sitze in einem Restaurant direkt an der Promenade, neben mir hat eine Gruppe Jungs Tische zu einer großen Runde zusammengestellt. Der Typ, der mir am nächsten hockt, ist weitgehend hinüber. Die meiste Zeit hängt er mit geschlossenen Augen tief über dem Teller mit seinem Burger. Den anzurühren, ist er schon zu erledigt. Etwa alle 90 Sekunden aber reißt ihn ein satanischer Funke aus seiner Agonie, er richtet sich auf, reckt eine Hand in die Luft und brüllt irgendeine Zeile aus irgendwas. Das passiert sehr dicht an meinem Ohr.