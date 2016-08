Und wo ist die Lauter? Städte neigen doch dazu, sich ihrer Gewässer zu rühmen. Deshalb liegt Mülheim an der Ruhr und Halle an der Saale, Frankfurt sogar an Main und Oder. Nur in Kaiserslautern sucht man das namensgebende Flüsschen vergeblich. Es plätschert im Verborgenen.

Zu Füßen des Ratshochhauses, mit seinen 25 Stockwerken ein Stalagmit der Moderne, trotzen Mauerreste aus rostroten Buckelquadern der Zeit. Diese Steine erzählen davon, dass von Caesarea Lutra aus zeitweilig das Heilige Römische Reich Deutscher Nation regiert wurde – wenn der fliegende Staufer Friedrich I. mal wieder in seiner Pfalz am Ufer der Lauter weilte. Während die "Barbarossastadt" die Erinnerung an den Kaiser bewahrt, hat sie die Lauter längst in einen Kanal unter dem Asphalt verbannt. Nur im Wappen der Stadt schwimmt noch der Hecht.

Folgen wir dem, was vermutlich mal ihr Lauf war, stehen wir bald vor der Fruchthalle. Erbaut wurde sie 1846 für den Handel mit Getreide. Aber weil sie dafür mit ihrem Renaissancestil zu hübsch war, fing die Stadt immer wieder etwas anderes mit ihr an. Heute kann man in ihrem Festsaal "Freundschaftskonzerten" von Kapellen der US-Luftwaffe lauschen, sofern deren Jets sie nicht gerade übertönen. "K-Town" liegt voll in der Einflugschneise der nahen Basis bei Ramstein.

So türmt sich zwar Geschichte auf Geschichte, drückt aber kaum aufs Gemüt mit ihrem Gewicht. Stattdessen herrscht bei aller Planlosigkeit ein überraschend emsiges Neben-, In- und Übereinander von Neubau, Denkmal und verkohlter Baulücke.

Dazu fügt sich sogar die monströse neue Mall im Zentrum, deren fader Futurismus und schiere Größe zwar die Innenstadt bis zum Irrsinn verdichtet. Bei abendlichem Nieselregen und voller Beleuchtung aber verleiht sie ihr einen reizvollen Anhauch von Blade Runner.

Auch ist es der Mall nicht gelungen, die Fußgängerzonen zu entvölkern. Am St.-Martins-Platz in der Altstadt plätschert der Springbrunnen, und es reihen sich die Kneipen aneinander, in denen traditionell die Siege und Niederlagen des 1. FC Kaiserslautern mit ein paar Schoppen begossen werden.

Wo man auch steht in dieser Stadt, sieht man fast stets den Betzenberg, die Akropolis des Zweitligisten. Und sieht man nicht den Betzenberg, dann sieht man Wald, Wald, Wald. Und dieses Flüstern aus dem Gully, könnte das womöglich der verrohrte Waldfluss sein?

Kaiserslautern Kaffeerösterei In der Kaffeerösterei in der Steinstraße sitzt man in luftigem Ambiente auf Flohmarktmöbeln und bestellt einen Eiskaffee aus kenianischen Bohnen. Der kommt mit Vanilleeis und ist eine Wucht.



Kammgarn Wenn irgendwo etwas los ist, dann in der alten Spinnerei. Ausstellungen, Kabarett und Konzerte in den Resten alter Industriekultur. Nebenan im umgebauten Westbahnhof lockt das Milano mit sehr großen, sehr italienischen Pizzen und Blick auf den zerfallenden Schlachthof.





Also hinüber zu den bröckelnden Industrieruinen am Westrand der Innenstadt. Das aufgelassene Gelände eines Buntsandsteinbruchs beherbergt heute einen japanischen Garten. Zwischen Teehaus, Zierkirschen und viel buddhistischer Ruhe warten fette Kois auf ihre Fütterung.

Und ist das nicht ... doch, das ist sie. Hochgepumpt aus lichtlosen Tiefen, um als plappernder Wasserfall einen Teich zu speisen, in dem zwar keine Hechte, dafür aber schillernde Zierkarpfen schwimmen: die Lauter.