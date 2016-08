Nehmen Sie nicht den Hauptausgang; da wartet der Beton. Ein achtstöckiges Kettenhotel und ein klobiges Einkaufszentrum – beide wurden nach der Wende so lieblos vor den Bahnhof geknallt, als gäbe es an dieser Stadt sowieso nichts mehr zu retten. Dabei ist Cottbus älter als Berlin; bloß hat der Krieg vom alten Glanz nur wenig übrig gelassen. In der DDR wurde es zum Industriezentrum umgemodelt, mit Plattenbaulandschaften für die zigtausend angesiedelten Arbeiter.

Aber wenn Sie bis zum letzten Bahnsteig gehen und dann durch einen Tunnel, sehen Sie keine Betonwüste. Sie kommen beim Spreewaldbahnhof raus, dem Relikt aus einer Zeit, in der man noch mit Backstein baute. Er ist schon lange stillgelegt, Gras überwuchert die Gleise. Und doch weist er den Weg in das schöne, lebendige Cottbus.

Wenn Sie jetzt in die Schillerstraße einbiegen, bekommen Sie einen Stadtrundgang hin, der einen glauben lässt, es hätte das halbe Jahrhundert Sozialismus nie gegeben. Erster Halt: der Schillerplatz mit dem mächtigen Staatstheater. Bernhard Sehring hat es Anfang des 20. Jahrhunderts im damals modernen Jugendstil gebaut. Ein bisschen historistischen Pomp konnte er sich allerdings nicht verkneifen: Löwen und Putten, und außerdem Dionysos und Ariadne, die auf von Panthern gezogenen Streitwagen reiten. Sehring sprengte damals alle Budgets – doch die Stadt, gut flüssig durch ihre Textilindustrie, wollte sich den Modearchitekten leisten.

Eine großzügige Kugel Eis vom Café Schiller reicht genau, um das Theater und die Grünanlage mit ihren Fontänen zu umrunden. Dann rechts rein in die Karl-Liebknecht-Straße. Sie ist gesäumt von tipptopp renovierten Prachthäusern, aber nicht gezeichnet von den typischen Begleiterscheinungen: unbezahlbaren Mieten und epidemisch auftretender Glutenunverträglichkeit.

Hier erscheint Cottbus wie die Erfüllung des Traums, der im gar nicht so fernen Berlin unvorstellbar geworden ist: Dreizimmerwohnungen unter 500 Euro in der Innenstadt, mit Garten und ohne angestrengte Hipness. Man kann mit Jogginghose auf die Straße gehen, ohne schiefe Blicke zu riskieren.

Auch Chia-Puddings und Grünkohl-Smoothies sind hier noch nicht angekommen. Essen Sie lieber unterwegs eine Ketwurst – die DDR-Antwort auf den Hotdog. Anders als beim imperialistischen Gegenpart wird das Brötchen nicht aufgeschnitten, sondern hat ein Loch, in das die Wurst gesteckt wird, was viel weniger Sauerei macht. Sie bekommen ein Exemplar im Karli-KonsumLokal – einem Retrospätkauf mit einer Jukebox, die echte Vinylplatten spielt.

Spazieren Sie weiter zum Spremberger Turm. "Der Dicke", wie er von den Cottbussern genannt wird, macht sich hier schon seit dem 13. Jahrhundert breit, wie eine überdimensionierte Schachfigur. Biegen Sie links ein in die Fußgängerzone, an deren Ende Sie beim Altmarkt mit seinen bunten Bürgerhäusern ankommen. Nehmen Sie hier ein Taxi Richtung Branitzer Park. Falls Sie sich unterwegs über die vielen Grünflächen wundern: Hier wurden Plattenbauten abgerissen.

Stunden in Cottbus Prima Wetter Hier wird das Image des spießigen Laubenpiepers auf den Kopf gestellt: Das in der verlassenen Kleingartenkolonie ist der lässigste Ort in Cottbus, um Bier zu trinken und unter freiem Himmel zu tanzen. Auf dem Heimweg kann man Kirschen klauen. Aber Beeilung: Am Ende des Sommers kommen die Planierraupen!

Marie 23 "Die Marie" ist eine Kneipe mit angeschlossener Galerie. Das Personal quatscht angenehm wenig, ist aber alles andere als auf den Mund gefallen. Am besten sind der überwucherte Biergarten und "Russian Koks" – Wodka mit einer Zitronenscheibe, die in Kaffeepulver und Zucker "paniert" wurde. Marienstraße 23

Acht Minuten später sind Sie im Branitzer Park. Die Anlage ist ein Werk von Fürst Hermann von Pückler-Muskau (ja, der mit dem Eis). Pückler war ein Schriftsteller, ein Lebens- und Gartenkünstler. Hier legte er einen Landschaftsgarten an, samt zwei Erdpyramiden. In der einen wurde er beigesetzt; sie steht in einem See. 13 Meter hoch und grün überwuchert, scheint sie auf dem Wasser zu schweben, größenwahnsinnig und surreal. Dass man hier herumstreunen kann, verweist dann doch auf die DDR. Sie hat die Familie Pückler 1945 enteignet und das prächtige Anwesen zu Volkseigentum gemacht.