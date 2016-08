Seit vier Jahren rieche ich nichts mehr. Keinen Käse, keinen frisch gemahlenen Kaffee, keinen Schweiß, ich rieche den Anfang des Frühlings nicht, mich selbst nicht und auch nicht meine Freundin. Oft fragen mich Leute, ob ich wenigstens starken Rauch riechen würde. Oder die Abgase der Autos, die Stadt, Kreuzberg, die Pisse am Kottbusser Tor, die Scheiße Berlins, irgendwas muss da doch sein.

Aber nein, es ist, wie es ist: Ich rieche nichts, gar nichts!

Aus irgendeinem Grund schaffen es die Nervenbahnen nicht mehr, die Geruchsinformationen aus meiner Nase an das Riechzentrum in meinem Gehirn zu transportieren. Weswegen auch mein Geschmackssinn eingeschränkt ist. Ich kann süß, sauer, salzig, bitter und herzhaft unterscheiden, ich nehme die Konsistenz von Lebensmitteln wahr, aber keine Aromen, keinen Zimt, keinen Muskat, keine Zitrone. Alles schmeckt gleich. Eintönig. Fad.

Seit vier Jahren lebe ich in einer Welt, die ich nur noch mit drei von fünf Sinnen wahrnehme. In einer Welt, in der mir mal mehr, mal weniger wichtige Informationen fehlen. Informationen, die mir etwa sagen, dass ein Vanilleeis nicht nur eine gefrorene Flüssigkeit ist. Dass eine Rose mehr ist als eine hübsche Blüte auf einem Stängel.

Manchmal bilde ich mir ein, dass ich die Lücken durch Erinnerungen an Gerüche oder Aromen schließen kann. Aber das ist ein abstraktes und aussichtsloses Unterfangen, da könnte ich auch gleich ohne Musik tanzen. Es ist, als säße ich im Theater hinter einem Pfeiler und würde nur einen Ausschnitt des Bühnenbildes sehen. Ich weiß, was sich hinter dem Hindernis befindet, aber sosehr ich mich auch herumwinde, der Pfeiler wandert mit, und am Ende bleibt das Bild immer ein Fragment. Ein verdammtes Drei-Fünftel-Bild in einer verdammten Drei-Fünftel-Welt.

Ich verlor meinen Geruchssinn im November 2012, als ich in Mumbai aus einem Flugzeug stieg. Vielleicht auch schon während des Fluges. Sicher weiß ich nur, dass ich ihn noch besaß, als ich in Berlin aufbrach. Wir hatten Fisch gemacht, und er brannte an, ein kleiner Schlamassel, ein bestialischer Gestank. "Lüftest du?", fragte ich meine Freundin. "Es stinkt!" Zwei simple Sätze, knapp, eine Frage, eine Feststellung, tausendmal dahingesagt. Zwei Sätze, die ich an jenem Tag im November 2012 zum allerletzten Mal aussprach.

Als ich in Mumbai ankam, war alles weg. Wobei ich die Veränderung anfangs nicht sonderlich ernst nahm. Bevor der Geruch völlig verschwand, legte sich noch eine sonderbar stechende Mischung aus Urin und Essig auf meine Riechschleimhaut, zugleich hatte ich einen bitteren und metallischen Geschmack im Mund. Ich machte mir nichts draus, denn ich dachte, das sei halt Mumbai, ein gefräßiger Moloch mit entsprechenden Ausdünstungen, bei denen die sensiblen Geruchsrezeptoren eines Westeuropäers verrücktspielen mussten.

Als ich aber nach zwei Tagen meinen Mitreisenden fragte, warum die Stadt so monoton rieche, schaute er mich erstaunt an. "Ich habe noch nie so viele verschiedene Düfte wahrgenommen wie hier", sagte er. Blöd, dachte ich, eine verschleppte Grippe. Nur warum gerade im Urlaub? Geht schon weg.

Es ging nicht weg. Nie wieder.

Zurück in Deutschland, konnten mir die Ärzte nicht weiterhelfen. Genauer gesagt: Sie konnten überhaupt nichts mit mir anfangen. Wenn sie vor mir standen, in den Mund und die Nase schauten, wirkten sie überfordert wie ein Kfz-Mechaniker, der damit beauftragt wurde, ein Spaceshuttle der Nasa zu reparieren.

Einer riet mir, den Drucker aus meinem Bürozimmer zu entfernen, dann werde alles gut. Ich stellte ihn raus, aber es änderte nichts. Und natürlich tat ich, was jeder Kranke in der heutigen suchmaschinenoptimierten Zeit tut: Ich googelte die Symptome. Neben der üblichen Internetdiagnose (Krebs) stieß ich auf eine Krankheit, von der ich noch nie gehört hatte: Anosmie. Ein paar Sekunden starrte ich auf den Begriff, der sich, wenn man die Typografie etwas verschnörkelte, bestimmt auch gut auf dem Plattencover einer norwegischen Black-Metal-Band machen würde: "Times of Anosmia".