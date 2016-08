Ich fiebere. 42 Grad, gefühlt. Nachts schwitze ich, tags schlafe ich. Dazwischen trinke ich Tee, der aus verschiedensten Kräutern gebraut ist, die alle gleich schmecken. Der Tee ist erst sehr lange zu heiß, bevor er sehr lange zu kalt ist. Während ich auf die Trinktemperatur lauere, lasse ich den Fernseher laufen. Die Nachrichten zeigen Demonstranten mit Flaggen, Soldaten mit Maschinengewehren und Männer, die Reden in den verschiedensten Sprachen halten, dabei aber alle gleich klingen. Tief und laut und nach Gebell. Sie bellen von Vaterland und Ehre und Stolz.

Als sich wichtige Ereignisse noch nicht in den Nachrichten abspielten, sondern im Sandkasten, war ich häufig krank. Nachts schwitzte ich, tags schlief ich, manchmal halluzinierte ich. Dazwischen brachte mir meine Mutter Tee. Er schmeckte nach Honig und hatte die richtige Trinktemperatur. Während ich trank, streichelte sie meinen Kopf oder kontrollierte das Fieberthermometer oder erzählte mir Geschichten. Männerstimmen gab es nur eine, am Telefon, wenn mein Vater anrief und fragte, wie es mir gehe. In meinen Erinnerungen saß mein Vater nie am Bett.

Kein Vater war abwesender als der von Marianna. Ich lernte sie in England kennen, in der Bibliothek unserer Universität. Marianna stammte aus Italien, studierte Literatur und wenn sie sprach, dann mit viel Liebe und etwas Akzent. Über ihre Heimat. Über ihre Familie. Über ihre Bücher. Und irgendwann auch über mich. Wir lasen uns durch den nassen englischen Herbst und den ebenso nassen englischen Winter, und als der Frühling kam und es noch immer regnete, sagte Marianna: "Du musst meine Familie kennenlernen."

In Mariannas Heimat schien die Sonne, das Meer war nicht weit, und die Verwandtschaft war noch näher. Wir verbrachten unsere Tage am Wasser und unsere Abende an einem Tisch mit Mutter und Geschwistern, Tanten und Onkels, Cousins und Cousinen und Menschen, zu denen die verwandtschaftlichen Verflechtungen so verworren waren, dass man sie nur nach ein paar Glas Wein verstand. Alle saßen am Tisch. Außer Mariannas Vater. Ein Professor für Mathematik, der in jenem Frühling auf einer Konferenz in Rom war, wo er eine Rede halten musste. So wie im Frühling darauf in Genf. Und im Frühling darauf in Tokio. Und dann in ein paar Städten, deren Namen ich vergessen habe.

Ich lernte Mariannas Vater erst kennen, als er keine Stimme mehr hatte.

An einem Ort, an dem das Meer nicht weit war, standen die Verwandten ganz nahe am Bett, auf dem der Vater lag. In seinem Anzug, bedeckt mit Rosen. Die Mutter streichelte seinen Kopf und weinte. Niemand redete. Irgendwann nahm mich Marianna an der Hand, zog mich aus dem Zimmer, aus dem Haus, dorthin, wo die Sonne schien. "Erst war er nie da. Jetzt ist er weg." Sie sagte es mit ein bisschen Akzent. Und ganz ohne Liebe.

Die Welt fiebert. Zu viele Männer reden zu viel. Irgendjemand sollte ihnen den Kopf streicheln.