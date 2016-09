Ich hatte gewusst, dass sie kompliziert ist. Sehr alt und stolz und etwas melancholisch. Oft musste ich Spott einstecken ihretwegen. Dann wurde ich laut und kämpferisch. Die Idee, mit ihr zu verreisen, gefiel mir.

Als ich in die SPD eintrat, war ich zwanzig. Ich trat ein mit dem Gedanken, dass unsere Demokratie Parteien braucht. Und mit dem unbefangenen Gefühl, dass es schön ist, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Zu einer Familie, einer Kirche, einer Partei.

Mir war nicht bewusst, dass es auch einen SPD-Reiseservice gibt für Mitglieder und Freunde – der Kreuzfahrten auf der Ostsee anbietet, Trips nach Kroatien, nach Island, nach Kuba und Erfurt, zum Schauplatz des ersten Parteitags von 1891. Als ich aber davon hörte, sprach mich eine Tour nach Moskau an. Ihr Motto – "Russland verstehen? Moskau besuchen!" – überzeugte mich schon deshalb, weil es nie falsch sein kann, etwas verstehen zu wollen. Reisen wir nicht genau deswegen?

Am Flughafen in Hannover warten schon ein paar Genossen am Check-in. Man ist sozialdemokratisch direkt: duzen, Händedruck, nach Möglichkeit ein Witz ("Da vorn bitte links" – "Wenn wir nur wüssten, wo links ist"). Claus Wilm, der Reiseleiter, ist ein schmaler, eleganter Mann im Anzug. Tiefe, warme Stimme. Er trägt ein Namensschild und eine rote Umhängetasche.

Am Gate komme ich mit einem Ehepaar aus Hamburg ins Gespräch. Rentner. Genossen. Klug und milde. Mit dem Reiseservice der SPD haben sie mal eine Ostseekreuzfahrt gemacht. Mit Landgang und politischem Rahmenprogramm. Wir unterhalten uns über das Wetter in Hamburg (gar nicht so schlecht, wie alle behaupten) und Olaf Scholz’ Charisma (nicht vorhanden).

Im Flugzeug kollabiert mein erstes Vorurteil. Aeroflot ist viel besser, als ich dachte. Komfortabler Sitzabstand, freundlicher Service, gutes Essen. Landeanflug auf Moskau. Ich lehne mich vor, um aus dem Fenster zu gucken: Plattenbauten, Wälder und Seen. Ich blättere im Programmheft: Es kündigt Ausflüge an, Informationsabende, politische Gespräche, eine Bootsfahrt auf der Moskwa.

Die Reisegruppe komplettiert sich dann erst später im Hotel: 48 Teilnehmer aus ganz Deutschland. Wir werden mit Wodka, Brot und Salz begrüßt. Viele Rentner, viele Ehepaare. Alleinreisende, die sich Gesellschaft wünschen. Nicht alle sind Mitglied der SPD. Die Genossen tragen Sandalen und karierte, kurzärmlige Hemden. Man spricht hessisch, schwäbisch, man berlinert. Zwei Herren äußern Bierdurst. Helmuth mit "th" stellt sich mir vor, ein Norddeutscher, jenseits der siebzig, er reist alleine. Er wird mein Lieblingsgenosse.

Beim Abendessen sitzen wir im Tiefparterre des Hotels auf Holzstühlen und harten Bänken. Ich erzähle Helmuth, dass ich mal Flugangst hatte. Und Helmuth erzählt mir, dass man bewusstlos wird, bevor das Flugzeug zerschellt. Geht ganz schnell. Der Druckverlust. Wir prosten uns zu. Ein leichtes, russisches Bier. Die Gruppe wird langsam warm. Verteilt auf ein paar Tische, eingereiht am Buffet. Stühlerücken, Tellerklappern. Man diskutiert, ob die Reise teuer sei oder nicht. Knapp unter tausend Euro, alles inklusive.

Politisch Reisen Infobox So reisen Sie politisch Mit der SPD Den SPD-Reiseservice gibt es seit mehr als 20 Jahren. Er ist im Berliner Willy-Brandt-Haus angesiedelt und bietet Reisen für Mitglieder und Freunde der Partei an: von Kreuzfahrten bis zu politischen Städtetrips. Mit der Linken Die Arbeitsgemeinschaft Cuba sí der Linkspartei bietet regelmäßig Reisen nach Kuba an. In landwirtschaftlichen Workcamps und auf Inselrundreisen soll das Land "anders" erlebt werden. Mit der CDU Die CDU-Reisen werden vom Veranstalter Ultramar organisiert. Es geht unter anderem nach Moskau, Mexiko, China und Israel. Die Trips werden von einem Politiker begleitet und umfassen Besuche bei der deutschen Botschaft und im Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mit dem Fahrrad Ein ehemaliger Referent der Heinrich-Böll-Stiftung bietet politische Radtouren an: auf den Spuren der Rebellion von 1849 durch die Pfalz; oder zu den Roma in die Slowakei.

Nach dem Abendessen stehen wir wieder im Foyer, Helmuth und ich. "Noch einen?", fragt er – den Tisch mit Gläschen und gekühltem Wodka vor sich. Er zieht die erste Flasche aus dem Eis, leer. Er zieht die zweite Flasche aus dem Eis, leer. Er zieht die dritte Flasche aus dem Eis, leer. "Ach schade", sagt Helmuth.

Den Tagungsraum des Hotels erreichen wir zwei mit ein paar Minuten Verspätung. Kaltes Licht. Die Genossen sitzen in Reihen, wie in der Schule. Sie sind gekommen, um politische Gespräche zu führen, schon am ersten Abend, trotz Flug, trotz zäher Anfahrt mit Moskauer Stau, trotz Müdigkeit. Auf einer Bühne stehen Tische und ein Flipchart. Von der letzten Reihe aus habe ich das Hauptproblem dieser Partei im Blick: Man trägt graues Haar. Man ächzt, wenn man sich setzt. Man hustet.

Was dann passiert, ist schwer zu beschreiben. Auch deshalb, weil ich vor Abflug versichern musste, unsere Gesprächspartner in Russland nicht direkt zu zitieren. Eine Abmachung, die mir sinnvoll erschien. Unsere russischen Gesprächspartner sollten offen sprechen können. Vertraulich, ohne Risiko. An diesem Abend auf dem Podium: drei junge Männer, Vertreter aus dem Moskauer Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung.

In Reihe eins, Namen und Vita erfahre ich später, sitzt Andreas von Bülow mit Ehefrau. Sie machen während der gesamten Reise kein Aufhebens um sich, sind aufmerksam und freundlich. In den Achtzigern war von Bülow Bundesforschungsminister unter Helmut Schmidt. Nach dem 11. September hatte er mit Büchern Erfolg, in denen er nahelegte, die USA hätten die Terroranschläge in New York und Washington selbst organisiert. Sein letztes Buch erschien im rechten Kopp-Verlag.