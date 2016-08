Es passiert im Augenblick eine Menge auf der Welt, und es passiert in zweierlei Gestalt. Einmal in der von Attentaten und Krisen, mit Schock und Drama, von Brexit bis Trump. Das ist der unheimliche Ereignisstrudel, den im Westen jeder spürt. Gleichzeitig geht noch etwas anderes vor: eine Tiefengeschichte neben der Ereignisgeschichte.

Sie geschieht tektonisch, jedoch nicht vulkanisch, strukturell statt punktuell, evolutionär statt explosiv. Es ist die Geschichte der Mehrheit der Weltbevölkerung. Ihre Hauptfiguren sind nicht Terroristen oder Präsidenten, sondern Abermillionen unprominenter Menschen. Sie spielt in jenen Regionen, die man früher die "Dritte Welt" nannte und die heute als "globaler Süden" bezeichnet werden: in Afrika und Lateinamerika; im größten Maßstab und mit dem bisher größten Erfolg in Asien. Man muss sich diese andere Geschichte bewusst machen, wenn man der Klaustrophobie entkommen will, die unsere Zeit nur noch wie eine Katastrophenhochdruckkammer erscheinen lässt.

Die asiatische Erzählung handelt von den Bauernkindern, die in die Stadt ziehen und dort als Wachpersonal oder Putzfrauen arbeiten und für ihre eigenen Kinder auf einen Job als Kassierer in einer Bank hoffen, oder als Stewardess in einer der privaten Fluggesellschaften, die es neuerdings gibt. Sie handelt von dem Traum, das Fahrrad durch ein Moped zu ersetzen und das Moped eines Tages durch ein Auto. Sie handelt von den Staus und der Luftverpestung, die dieser Traum produziert, und von dem nächsten Traum, dem dreckigen Metropolenmoloch durch den Umzug in eine saubere Trabantenstadt zu entrinnen, wo die Apartmentblocks Bel Air oder Park View heißen. Wobei die frischgebackene Mittelschicht wieder Staus und Luftverpestung produziert.

Die Helden dieser Geschichte sind Idealisten wie der Ladenbesitzer in Delhi, der Straßenkindern Lesen, Schreiben und Rechnen beibringt, unter einer Brücke, die im Sommer vor der Sonne und im Monsun vor dem Regen schützt. Weniger bewunderungswürdig, aber nicht weniger wichtig ist der Geldverleiher, der einem Sechzehnjährigen Geld für die Anschaffung eines Zweirads vorstreckt, weil der Junge ihm einen smarten Businessplan vorgestellt hat: Statt der Botengänge in der Nachbarschaft, für die er bisher nicht viel mehr als Taschengeld bekommen hat, will er einen professionellen Lieferservice für das ganze Stadtviertel aufziehen. In einem Jahr soll das Darlehen zurückgezahlt sein, und noch ein Jahr später ist der junge Unternehmer vielleicht schon ein kleiner Arbeitgeber, und zwei oder drei seiner heutigen Kumpels sind dann seine Angestellten.

Die größte Migration bewegt sich nicht in den Norden, sondern in die Stadt

Menschen auf massenhafter Wanderschaft gibt es auch in dieser Geschichte. Aber anders als in Europa oder an seinen Grenzen sind es keine Kriegs- oder Krisenflüchtlinge, die ihre Heimat verlassen. Es sind die Binnenmigranten der Urbanisierung, ein kontinuierlicher Strom auf der Suche nach Jobs, besseren Bildungschancen oder einem etwas weniger öden Feierabend, weil man in der Stadt auch einmal ins Kino gehen kann. Die größte Wanderungsbewegung auf dem Erdball findet jährlich rund um das chinesische Neujahrsfest herum statt, wenn Abermillionen von ihren Arbeitsplätzen auf Baustellen oder in Fabriken in ihre heimatlichen Dörfer zurückkehren, um für ein paar Tage mit ihren Familien zusammen zu sein.

Die Modernisierung der einstigen Entwicklungsländer setzt die bisherigen Wohlstandsbesitzer in den reichen Weltgegenden unter Druck. Der Frust über die Jobverlagerung in Aufsteigerstaaten wie China ist in den USA einer der Hauptgründe für die Popularität des amerikanischen Nationalegoisten Donald Trump. Aber der Aufbruch im "globalen Süden" beschert auch den Eliten in diesen Ländern unbequeme Nachfragen. Zum Beispiel von Bauern, die jetzt ein Mobiltelefon haben und zum ersten Mal die Preise vergleichen können, die ihnen Großhändler für ihre Zwiebeln und Tomaten anbieten. Oder von Wählern, die auf einmal mitbekommen, dass in anderen Bundesstaaten Fabriken gebaut werden, während in ihrer Region noch nicht einmal die Straßen asphaltiert sind. Konsum, Produktion, Bildung, Ansprüche, Ressourcenverbrauch, Lebenschancen, Sozialkonflikte, Bürgerbewusstsein: Alles expandiert zugleich.