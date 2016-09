Hallo, Urlauber, lieber Kollege,

ich schreibe Dir aus dem Büro, im Namen der Zurückgelassenen. Im Namen all jener, die entweder zu spät kamen, als es darum ging, den Sommerurlaub zu beantragen. Oder denen der unschlagbare Vorwand eines schulpflichtigen Kindes fehlt. So viel vorweg: Uns geht’s echt gut hier im Büro, die Stimmung ist super. Wir haben die Jalousien heruntergelassen, das bisschen Sonne brauchen wir nicht.

Du denkst wahrscheinlich gar nicht an uns. Wer will es Dir verübeln? Weil Du eine richtig gute Zeit hast, dort unten. Die Haut Deiner Finger ist wellig, weil Du gerade aus dem Meer kommst. Habe ich recht? Du hast im Ferienhaus die Zeitung eingesteckt, und jetzt sitzt Du da mit Deiner Familie, am Strand. Mit Deiner Frau. Und Deinen zwei schulpflichtigen Kindern. Ihr habt Eure Urlauberhüte auf und riecht nach Sonnencreme und Schweiß.

Sei mal ehrlich, wie oft hattest Du in den letzten Tagen Zweifel an der Idee, im Hochsommer nach Südspanien zu fahren? Brummt der Schädel? Spannt die Haut? Haben wir Mitleid? Ich frag mal kurz die Kollegen.

Nein.

Hier bei uns sind die Gänge so leer, dass wir mit Schreibtischstühlen Wettrennen fahren oder in den verwaisten Büros Verstecken spielen. Wir lachen viel. Auch über Hierarchien hinweg. Du wirst nicht glauben, was gerade passiert. Es entwickelt sich eine ganz neue Nähe zwischen uns. Weil wir halt so wenige sind. Dieses Gefühl, einmalig. Sommer 2016 im Büro, wir waren dabei. Wenn Du zurück bist, dann ist das wieder weg. Aber uns, den Zurückgelassenen, bleibt für immer die Erinnerung an diese wilden Tage im August: als wir in Deinem Büro saßen und mit dem Tacker auf Dein Macbook schossen. Es sind ja praktisch keine Chefs da. Nur der eine noch. Der trägt jetzt Flipflops.

Du schlenderst derweil mit Deiner Leinenhose über den Marktplatz. Deine schulpflichtigen Kinder streicheln eine verlauste Katze. Aber was soll’s? Du siehst das alles nicht so eng, Du bist im Urlaub, Laisser-faire, Dolce Vita. Deine schulpflichtigen Kinder wollen vier Kugeln Eis, sollen sie haben. Dein Urlaubs-Ich ist großzügig und trägt Strohhut. Dir geht es. Einfach. Nur. Gut. Du findest alles "herrlich". Das Meer. Die Tapas. Die verlauste Katze.

Und ich könnte Dich ja eigentlich in Ruhe lassen mit Deinem dreiwöchigen Glück. Nur ist es so, dass Du uns ja auch nicht in Ruhe lässt. Du schickst uns eine WhatsApp aus einem kleinen Bergdorf, wo Ihr diesen "herrlichen" Frizzante getrunken habt. Du postest ein Bild auf Facebook, das zwei Bierdosen zeigt, die Ihr halb im Sand verbuddelt habt. Und schreibst dazu, als hätten wir es nicht verstanden: SUPER NATURKÜHLSCHRANK. Und da dachten wir, dass es doch schön wäre, wir würden uns auch mal melden bei Dir. Deshalb diese Postkarte.

Heute Morgen bin ich dreimal im leeren Aufzug nach oben gefahren und wieder nach unten. Nach oben. Nach unten. Weil eh keiner merkt, wenn ich nicht arbeite. Und wenn es jemand merkt, dann wird nur komplizenhaft gezwinkert. Gestern habe ich um halb elf angefangen und um halb drei Schluss gemacht. Zwischendurch saßen wir auf der Dachterrasse, haben Wassereis gegessen und uns die peinlichsten Bürogeschichten erzählt. Die eine hat von Dir gehandelt. Du weißt schon. Damals. Na ja. Nimm’s mir nicht übel. Wir erzählen uns gerade einfach alles. Hat nichts mit Dir zu tun. Jeder kriegt sein Fett weg. Beeindruckend, diese Offenheit zwischen uns. Das wird bleiben, bin ich mir sicher. Es ist wie ein Pakt. Wir duzen uns seit gestern. Alle. Ausnahmslos. Wunder Dich nicht, wenn Du zurück bist, wird sicher nicht leicht für Dich. Aber das "Sie" – es hat sich falsch angefühlt. Wie soll das denn gehen – Verstecken spielen und sich dabei siezen?

Wir wollten Dir diese Karte schreiben, um Dir mitzuteilen, dass alles bestens ist. Und dass Du kein Mitleid haben musst. Und auch Schadenfreude lohnt sich nicht. Denn, schau mal: Wenn Du zurück bist, sich Deine Haut dreimal geschält hat, Dein Konto so leer ist wie ein spanischer Strand im Oktober, wenn die kurzen, hässlichen Tage kommen, der Regen, der Herbst, die Dunkelheit, dann sind wir an der Reihe. Dann fliegen wir dorthin, wo es noch warm ist, sehr angenehme 24 Grad. Immer wieder verblüffend, wie die Preise fallen in der Nebensaison. Also. Hab ’ne schöne Zeit! Und immer eincremen.

Liebe Grüße aus dem Büro!

Felix Dachsel