Am 29. September 1884 entfernt der Hautarzt Eduard Arning auf Hawaii einem an Lepra erkrankten Mädchen einen Hautknoten aus dem Hals. Das Leprom, groß wie ein Hühnerei, näht er in den Unterarm von Keanu, einem verurteilten Mörder. Arning ritzt dem Hawaiianer außerdem die Haut an den Ohrläppchen auf und schmiert Eiter des kranken Mädchens auf die Wunde. Fünf Jahre später stirbt Keanu an Lepra. Arning hat sich da schon als Arzt in Hamburg niedergelassen. Einige Jahre darauf wird er Leiter der Dermatologie am Krankenhaus in St. Georg. Heute trägt die Klinik seinen Namen.

Darf ein Krankenhaus den Namen eines Arztes tragen, der nachweislich medizinische Versuche an Menschen durchführte?

Die Eduard-Arning-Klinik ist ein zweistöckiger, blassgelber Altbau. Über dem Eingang wacht ein Steinrelief des Namenspatrons. Christian Sander, gepunktete Fliege, runde Brille, führt in sein Büro: "Ich wusste bei der Umbenennung nichts von der Sache auf Hawaii", sagt der heutige Oberarzt der Klinik. Vor 13 Jahren wurde Sander Chef der Dermatologie in St. Georg. Weil sich auch andere Abteilungen des Krankenhauses mit Namen schmückten, benannte er seine Abteilung 2004 in Absprache mit der Verwaltung um. Mit seinem jetzigen Wissensstand, sagt Sander, würde er das nicht mehr tun. Aber er halte es auch nicht für nötig, irgendetwas rückgängig zu machen.

Wenn sich Hamburg heute mit seiner Vergangenheit beschäftigt, wird Unliebsames häufig nicht mehr ausradiert, sondern aufgearbeitet und kritisch kommentiert. Seit einigen Jahren sucht die Kulturbehörde nach Orten, an denen sich die NS-Zeit in das Stadtbild eingebrannt hat. Ebenfalls entsteht – wenn auch langsam – ein Bewusstsein für die Spuren der Kolonialzeit. Mit Arning aber beschäftigt sich in Hamburg keine Uni und keine Behörde. Weder Rita Bake, die NS-belastete Straßennamen erforscht, noch Jürgen Zimmerer, der an der Uni Hamburg die Kolonialgeschichte aufarbeitet, können etwas zu ihm sagen.

Das dürfte an der Zeit liegen, in der Arning lebte. Sein Experiment sorgte damals für Diskussionen, Menschenversuche waren bereits umstritten. Aber es war nicht eingebettet in einen großen Horror der deutschen Geschichte wie Experimente an Menschen zur NS-Zeit. Fiel es deshalb in der Erinnerung durchs Raster?

Christian Sander sagt, die Geschichte von Arning sei eine "schwierige Gemengelage". Er sagt, ihm sei es wichtig, Gedenken zu pflegen. "Weil man nur dann eine Achtung vor den Mühen vergangener Zeiten bekommt." Wenn Sander über Arning spricht, betont er erst einmal dessen Leistungen: wie praktisch es war, einen Lepra-Experten in Hamburg zu haben, wenn Matrosen aus fernen Ländern wiederkamen. Wie ungewöhnlich, dass ein Patriziersohn nicht Kaufmann, sondern Arzt wurde. Dass die von dem Arzt entwickelte Arningsche Tinktur in den dreißiger Jahren häufig gegen Infektionen eingesetzt wurde. Und dass sich Arning wegen Keanu zeitlebens Vorwürfe machte. Das habe er von Arnings Enkelin erfahren, die inzwischen verstorben sei, sagt Sander.

Sander nennt Arning noch immer eine Koryphäe. "Er galt als der führende Lepraspezialist seiner Zeit und hat vielen Patienten enorm geholfen", sagt er.

Aus heutiger Perspektive erscheint Arnings Verhalten befremdlich. In seinem Finanzierungsantrag für die Reise schreibt er damals nicht von Menschen, sondern von "Krankenmaterial". Davon gibt es aus Arnings Sicht genug, als er 1883 auf Hawaii ankommt. Die Europäer haben Krankheiten eingeschleppt. Besonders Lepra gilt als kaum zähmbar. Aus Angst vor Ansteckung hat der hawaiianische König 900 Kranke auf die Insel Molokaii verbannt. Medizinische Versorgung gibt es dort kaum.