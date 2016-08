Inhalt circle_plus circle_minus 01 Wann ist ein Mann ein Mann? 02 Männer "resozialisieren" Auf einer Seite lesen

Eine amerikanische Universität bietet jetzt einen Master in Männlichkeit an. Braucht man den?

Michael Kimmel erzählt oft von der Talkshow, in die er vor ein paar Jahren eingeladen war. Außer ihm saßen vier Männer im Studio der US-Fernsehmoderatorin Oprah Winfrey. Sie alle hatten das Gefühl, in der Arbeitswelt benachteiligt zu werden. Die einen behaupteten, dass sie bei Bewerbungen aussortiert worden seien, die anderen fühlten sich bei Beförderungen übergangen. Der Titel der Show lautete: "Eine schwarze Frau hat meinen Job geklaut". Als Michael Kimmel an die Reihe kam, fragte er die Männer: "Wie kommt ihr darauf, dass es euer Job gewesen wäre?"

Für das, was die Männer in der Sendung beklagten, hat der Soziologe Kimmel einen Fachausdruck: "aggrieved entitlement", "beschädigter Anspruch". Männer hielten ihre gesellschaftlichen Privilegien für normal und wollten, dass sie weiter bestünden, sagt Kimmel. Doch dieser Anspruch werde beschädigt unter anderem dadurch, dass immer mehr Frauen beruflichen Erfolg haben und so eine Konkurrenz darstellen.

Kimmel ist mit dem Phänomen vertraut. Er ist einer der bekanntesten Männlichkeitsforscher der USA. Dabei gibt es diese Disziplin gar nicht richtig. In den siebziger Jahren entstanden im Zusammenhang mit der neuen Frauenbewegung die Women’s Studies, eine feministisch geprägte Frauenforschung, die sich zunächst in den USA, dann in Europa entwickelte. Daraus wurden später die Genderstudies, die in Deutschland erstmals in den neunziger Jahren eine autonome Disziplin bildeten. Für Männlichkeitsforschung aber gibt es bis heute weltweit keinen eigenständigen Studiengang.

Das wollte Kimmel ändern. Und als Soziologieprofessor an der Stony-Brook-Universität in New York hat er die Möglichkeiten dazu. Seit Jahren unterrichtet Kimmel im Bereich Genderstudies, doch seit Kurzem lehrt er auch in einem Masterstudiengang für "Studien von Männern und Männlichkeiten". In zwei, drei Jahren soll es die ersten Absolventen geben.

Es scheint der richtige Zeitpunkt zu sein. Denn die aggressiven Männer sitzen nicht nur in der Talkshow. Niemand weiß das besser als Kimmel, der nach der Sendung ein Buch geschrieben hatte mit dem Titel: Angry White Men – Die USA und ihre zornigen Männer. Das Werk erschien 2013, zwei Jahre später auch in Deutschland. Es handelt von weißen Männern aus der Arbeiterklasse, die einst die Mitte der Gesellschaft bildeten, sich durch die Globalisierung aber an deren Rändern wiederfinden – und darauf mit Wut reagieren. Die richtet sich vor allem gegen Minderheiten und Frauen. Es sind jene Männer, die sich über Toiletten für Transsexuelle aufregen und über "Feminazis" schimpfen. In den letzten Monaten drängen sie mit voller Wucht auf die politische Bühne, in Gestalt des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Der wirft lustvoll mit sexistischen und rassistischen Bemerkungen um sich und wird dafür von ebendiesen Männern gefeiert. In der Wählergruppe der weißen Männer ohne Collegeabschluss liegt er nach letzten Umfragen 37 Prozentpunkte vor seiner Gegenkandidatin Hillary Clinton.

Von Wut ist an der Stony-Brook-Universität nicht viel zu spüren. Ruhig und abgeschieden steht sie auf Long Island, zwei Stunden Zugfahrt von Manhattan entfernt. Eine Ansammlung von Gebäuden, umgeben von Landschaftsschutzgebieten. Etwa 20 Studenten sitzen dort in einem unscheinbaren Raum mit Neonröhren. Sie sind deutlich älter als der Durchschnitt auf dem Campus, die meisten sind Doktoranden. Junge Männer in Jeans und Karohemden, junge Frauen in Röhrenjeans oder Schlabberpullis.

"Soziologie des Geschlechts" lautet der Titel des Seminars. Kimmel gibt einen historischen Überblick. Immer wieder hätten Menschen sich auf die Biologie berufen, um das, was sie ablehnten, als "unnatürlich" abzuwerten. Kimmel erzählt vom Harvard-Medizinprofessor Edward Clarke, der im Jahr 1873 in seinem Buch Geschlecht und Bildung schrieb, dass Frauen nicht an Universitäten gehörten. Wenn sie zu viel lernten, würde ihr Blut von der Gebärmutter in den Kopf umgeleitet; Unfruchtbarkeit sei die Folge. Das Buch wurde ein Bestseller – "Sexismus, getarnt als Wissenschaft", sagt Kimmel. Er zeigt auch auf, wie Clarkes Thesen bis heute nachwirken. Etwa in einem Militärcollege in Virginia, das noch 1996 behauptete, Frauen seien den Anforderungen der Ausbildung körperlich und psychisch nicht gewachsen – der Oberste Gerichtshof widersprach.

Der klassische Mann ist in der Krise – und viele sehnen sich nach der guten alten Zeit

Die Studenten unterbrechen Kimmel, ergänzen ihn, geben Kontra. Eine junge Frau beginnt ihren Beitrag mit den Worten: "Ich als Feministin ..." Das wäre nicht nötig gewesen. Die Studierenden sind sich einig, dass sie althergebrachte Rollenbilder ablehnen. Michael Kimmel erklärt seit Jahren auf Konferenzen und in TED-Talks, warum Gleichberechtigung gut für beide Geschlechter ist.