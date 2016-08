Im Januar war Gunter Gabriel, 74, im RTL-Dschungelcamp, nach fünf Tagen gab er entkräftet auf. Monatelang litt er unter den Folgen. Nun lädt er zum Gespräch auf sein Hausboot im Harburger Binnenhafen. Hier lebt der Countrysänger und Songwriter zwischen Elvis Presleys Lederschuhen und Zeitungsausschnitten mit Lebensweisheiten.

Gunter Gabriel: Habt ihr die Bild- Zeitung gesehen? Ohne Moos nix los, die Zeile hab ich erfunden: (singt) "Ohne Moos, ohne Moos nichts los".

DIE ZEIT: Sie haben viele Lieder über Geld gemacht. Ihr erster großer Hit ...

Gabriel: Hey Boss, ich brauch mehr Geld. Schon merkwürdig: Ich komme mit Geld nicht klar und habe immer über Geld gesungen.

ZEIT: Wann wurde Ihnen bewusst, dass Sie mit Geld nicht klarkommen?

Gabriel: Es ist so: Ich kann mit Geld sehr gut umgehen. Aber ich staple kein Geld. Ich habe einen Schuhkarton, da packe ich rein, was übrig ist. Mehr nicht. Heute wird Geld als Statussymbol missbraucht. Ekelhaft. Als Student habe ich als Musiker anfangs 500 Piepen im Monat verdient. Dann habe ich Hits für andere geschrieben, da knallte plötzlich das Geld rein. Ich bekam 1.000 Mark, dafür musste ich auf Kommando Songs schreiben. Für Frank Farian, Roland Kaiser, Peter Petrel und wie sie alle heißen.

Gunter Gabriel - "Ich denke immer an den Tod"

ZEIT: Und Sie waren als Sänger selbst erfolgreich.

Gabriel: Als ich in der Hitparade war, habe ich meinen ersten Jaguar gekauft. Der kostete damals 42.000 Mark. Ich habe dem Autoverkäufer eine Plastiktüte voller Eintrittsgeld auf den Tisch gestellt. Ich dachte, mein wahres Leben fängt an!

ZEIT: Die reichste Zeit Ihres Lebens?

Gabriel: Nein, die ärmste. Ich war voller Depression. Ich hatte auch noch vier Harley-Davidsons. Wer braucht die? So, wie ich jetzt lebe, ist das für mich am besten. Ich war noch nie so zufrieden. Ich kenne durch meinen Job viele Millionäre, die traurig sind. Der traurigste Mann war Ralph Siegel. Dieter Bohlen und Frank Farian sind heute Multimillionäre, trotzdem möchte ich nie so sein wie sie. Bohlen geht in die Kneipe und sagt: Wer zahlt mein Abendbrot? Ich gehe in dasselbe Lokal und sage: Malteser für alle!

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 34 vom 11.8. 2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

ZEIT: Haben Sie gerade Schulden?

Gabriel: Ich habe immer Schulden. Aber Schuld ist das falsche Wort. Ich habe offene Rechnungen. Ich kann darüber reden, weil ich die alle bezahle. Ich habe in den Achtzigern zehn Millionen Mark verloren, durch diese Bauherren-Steuersparmodelle. Ich hatte doofe Berater und war blind. Irgendwann rief mich mein Banker aus Berlin an, redete mich mit meinem bürgerlichen Namen an: "Herr Caspelherr, Ihr Konto ist um 800.000 Mark überzogen." Da war es aus.

ZEIT: Wie war es, so viel Geld zu verlieren?

Gabriel: Ich wurde seelisch sehr instabil. Das Schlimme war nicht, dass ich das Geld verloren hatte. Das Schlimme war die Gesellschaft. Die Leute, die mich in der Straßenbahn sahen, weil ich mir kein Auto mehr leisten konnte. Manchmal war ich so besoffen, da schlief ich unter Brücken. Aber ich kehrte immer wieder zu meiner Frau zurück.

ZEIT: Sie hielt zu Ihnen?

Gabriel: Eines Nachts hatte ich geträumt, ich sei gestorben. Ich erzählte es ihr, und sie sagte: "Hoffentlich haste deine Lebensversicherung bezahlt." Da bin ich abgehauen. Ein Jahr lang habe ich in Hannover bei einem Bekannten in einer Werkstatt gelebt. Ich lag im Ersatzteillager, zwischen Auspuffrohren und Getrieben, Ratten sprangen über mein Bett. Alle haben gesagt: Du bist ganz unten. Ich habe gesagt: Nein! Ich bin nicht unten, ich habe nur mein Geld verloren. In einem Song von Roy Black heißt es: "Denn ich weiß, es kann Nacht sein in New York, und in Japan geht die Sonne auf." So ein dämlicher Satz! Aber wahr. Solche Sachen schneide ich mir aus, daran halte ich mich fest.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

ZEIT: Hat die Musik Sie damals gerettet?

Gabriel: Immer. Wenn ich auf der Bühne stehe, können mich alle am Arsch lecken.

ZEIT: Die Musik hat Sie auch ein zweites Mal gerettet. 2007 sagten Sie im Fernsehen, Sie würden für 1.000 Euro in deutschen Wohnzimmern auftreten. Hunderte meldeten sich.

Gabriel: Klar, mache ich heute immer noch. Und wisst ihr, wie ich mich durchs Studium gewurschtelt habe?

ZEIT: Mit Musik?