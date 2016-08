Zu den leidenschaftlichsten Kunstsammlern gehören oft die Künstler selbst. Nicht selten verlegen sie sich dabei auf Gebiete, die mit ihrem eigenen Medium und Stil, ihrer Generation und Herkunft auf den ersten Blick wenig zu tun haben. Andy Warhol hatte bis zu seinem Tod unter anderem eine stattliche Sammlung von Keksdosen aus Keramik zusammengetragen, Jeff Koons ersteigerte vor wenigen Jahren eine von Tilman Riemenschneider geschnitzte Heilige Katharina (für 6,3 Millionen Dollar), und Gilbert & George interessieren sich für indische Stammeskunst.

Die sogenannte primitive Kunst, die Werke anonymer Meister aus Asien, Afrika und Lateinamerika also, hat schon seit Generationen besonders viele Künstler fasziniert und inspiriert. Das Ergebnis einer außergewöhnlich lang anhaltenden, ja in geradezu wissenschaftliche Genauigkeit mündenden Begeisterung ist derzeit im Lübecker St. Annen-Museum zu bestaunen (noch bis 4. September, der 500 Seiten starke Katalog kostet 80 Euro). Gut 800 westafrikanische Aklama-Figuren sind hier ausgestellt, gesammelt hat sie der Künstler Horst Antes. Er besitzt die wohl größte Sammlung von Aklama weltweit, es sind insgesamt weit über tausend Objekte – und der Katalog zur Ausstellung, herausgegeben von der Studienstiftung Horst Antes, ist die erste umfangreich recherchierte Publikation zum Thema.

Das bisherige wissenschaftliche Desinteresse lässt sich wohl auch mit der Einfachheit der Figuren erklären. Die durchschnittlich 12 bis 25 Zentimeter großen Holzobjekte dienten den in Südostghana und im südlichen Togo lebenden Ewe und Dangme als Hilfsgeister im Alltag; das Wort Aklama steht für Gott oder Götter. Es sind überaus schlichte menschenartige Körper, nur selten verziert oder bemalt, oftmals recht grob geschnitzt. Manche der Figuren haben nur vier Kerben im Gesicht: Augen, Nase, Mund. Bei anderen Figuren sind die Lippen und die Augenlider ein wenig detaillierter ausgearbeitet. Aklama sind Sakralobjekte, die ständig im Gebrauch waren. Sie sollten den Menschen Schutz gewähren und ihnen Glück bringen. Zum Beispiel bei der Jagd, beim Fischen oder, wie von Nii Quarcoopome im Katalog beschrieben, auch beim Kinderkriegen.

Die erste dieser Figuren bekam der Maler und Bildhauer Horst Antes 1960 von einem befreundeten Sammler und Händler aus Stuttgart geschenkt, im Bestandskatalog trägt sie die Nummer 1237: Es ist ein stilisierter Mensch, länglich, mit winzigen Armstümpfen und kleinen Beinen, der runde Kopf schon etwas von Termiten oder anderem Getier angefressen.

Diese Figur ließ Antes nicht los, er suchte nach weiteren Aklama, was sich als einigermaßen kompliziertes Unterfangen herausstellte. Es gibt nämlich keinen Markt für die Figuren, für diese Händler lohnt sich das Geschäft kaum: Ein günstiger Aklama, sagt Horst Antes, koste in etwa so viel wie eine Pizza.

Dieser fehlende Marktwert mag einerseits in der großen Schlichtheit der Figuren begründet sein, andererseits in den relativ hohen Stückzahlen, in denen diese Werke produziert wurden. Beim Tod der Besitzer wurden die Aklama meist weggeworfen. Durch die Christianisierung der Region schwand ihre Bedeutung. So bezog und bezieht Antes seit Jahrzehnten über (Künstler-)Freunde, die Kontakte nach Ghana haben, seine Sammelstücke. Er selbst war noch nie im Land der Ewe und Dangme.

Die Figuren wollen nicht imponieren, sagt Antes, nicht repräsentieren. Ihn interessieren die kleinen Unterschiede bei den Darstellungen der Geister, aber auch die Patina, der Schmutz, der an ihnen haftet und von den Händen der Vorbesitzer zeugt. Bei uns werde Kunst ständig gereinigt, klagt Antes, das bringe die Bilder um. Erst eine Patina verleihe den Werken Lebendigkeit.