Es ist ärgerlich. Der erste eigene Urlaubsfilm ist gedreht, und beim Schnitt am heimischen Computer fällt auf, dass einige Szenen unscharf sind. Während der Hobbyfilmer nur mit enttäuschten Blicken der Familie gestraft wird, bedeuten solche Schnitzer für eine professionelle Produktion größere Probleme. Bisher gab es zwei Möglichkeiten, den Film zu retten: Entweder die Crew dreht die Szene ein weiteres Mal, oder der scharf zu stellende Gegenstand wird virtuell am Computer nachgebaut und später digital eingefügt. Beides ist teuer und zeitintensiv.

Es gibt eine neue Lösung für das Problem. Anstatt nur diejenigen Lichtstrahlen einzufangen, die direkt auf die Linse treffen, versucht man, alle Lichtstrahlen einer Szene mit vielen Kameras gleichzeitig zu verarbeiten – also das gesamte Lichtfeld. "Jetzt gibt es die entsprechende Technik, um die Idee in die Realität umzusetzen", sagt Frederik Zilly, Physiker und Leiter der Forschungsgruppe Computational Imaging des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen (IIS) in Erlangen. Zusammen mit der Hochschule der Medien in Stuttgart produzieren die Forscher Filme, deren Schärfe, Blickwinkel, Belichtung und Kamerafahrten erst nach der Aufnahme, in der sogenannten Postproduktion eingerichtet wurden.

Die Idee, mit dem Lichtfeld zu arbeiten, ist nicht neu. In der Fotografie gibt es die Technik von der kalifornischen Firma Lytro bereits seit fast vier Jahren. Spezielle Kameras nehmen mit Tausenden kleinen Linsen unterschiedliche Bildperspektiven auf. Jetzt gehen Lytro und das Fraunhofer-Institut gleich drei Schritte in der Lichtfeldtechnik weiter: mit höherer Auflösung, Bewegtbildern und raffinierter Software. Wird das gesamte Lichtfeld einer Szene aufgenommen, muss der Filmeditor in der Postproduktion nicht wie bisher mit einer Perspektive arbeiten, sondern kann zwischen den Perspektiven wählen: Möchte er zum Beispiel bei einer Szene im Café die sitzenden Menschen fokussieren? Oder den Kellner, der hinter der Theke wartet? Mithilfe der Software, die Zilly und seine Kollegen am IIS entwickelt haben, können reale Filmaufnahmen genauso bearbeitet werden wie Szenen, die komplett virtuell im Computer entstehen.

Lichtfeldpionier Lytro will bereits Ende dieses Jahres erste Filmkameras mit dieser Technik vertreiben. Dabei handelt es sich bei dem Kamerasystem um ein Ungetüm von mehreren Metern, an dem gleich ein ganzer Server hängt, um die Daten zu verarbeiten. Das Gerät kommt daher nur für große Produktionsfirmen und Filmstudios infrage. Es braucht allerdings nicht die teuersten Hollywoodgeräte, um die Lichtfeldtechnik zu nutzen. "Unsere bisherigen Systeme sind kompakter, mit vielleicht einem Dutzend Linsen. Die Datenmenge bewältigt so auch ein handelsüblicher PC", sagt Zilly vom Fraunhofer-Institut. Statt großer Kamerasysteme reicht auch eine Generation von Kameras, die für die sogenannte virtuelle Realität gedacht sind, bei der sich der Nutzer in einem künstlichen dreidimensionalen Raum bewegen kann. "Mit wenigen Handgriffen lässt sich das passend umbauen", sagt Zilly.

Für ein Kurzfilm-Projekt mit der Stuttgarter Hochschule der Medien haben die Studenten ihr eigenes Mehrkamerasystem entwickelt. Es bestand aus neun kleineren HD-Kameras und einer hochauflösenden Kinokamera. In dem auf der Videoplattform Vimeo verbreiteten Kurzfilm Coming Home kommt ein Mann nach Hause, setzt sich auf sein Bett und trinkt Tee, während die Kamera sich langsam von ihm wegbewegt und später um die Tasse rotiert. Da jede der Kameralinsen eine etwas andere Perspektive aufnahm, konnten die Kamerafahrten, Perspektivenwechsel und Lichteffekte mit ein paar Klicks am Computer eingebaut werden.

Zilly könnte sich vorstellen, dass die Wände professioneller Filmstudios bald komplett aus Kameralinsen bestehen. "Dann braucht man gar keine Kamerafahrten mehr, weil man alles im Nachhinein einstellen kann. Selbst auf Greenscreens kann man verzichten", so der Physiker. Mit einem sogenannten Greenscreen, einer grünen Wand, lassen sich Objekte oder Menschen am Bildschirm gleichsam herausschneiden und in andere Szenen setzen. Mit der Lichtfeldtechnik würde der Greenscreen überflüssig. Statt der Farbe entscheidet dann die Entfernung zwischen Objekt und Linse, welche Bildinhalte getauscht werden. Alle Daten zusammen ergeben eine sogenannte Tiefenkarte. "Ich kann dann ganz einfach sagen, alle Pixel, die weiter weg sind als mein Moderator, sollen zum Beispiel durch eine virtuelle Wetterkarte ersetzt werden", sagt Frederik Zilly.

Die Möglichkeit, Szenen im Nachhinein beliebig anzupassen, würde zusätzliche Arbeit ersparen, sie würde aber auch die Filmproduktion grundlegend verändern. Warum nur missglückte Szenen ausbessern, wenn man den ganzen Film im Nachhinein bearbeiten kann? Die Kameraleute würde das nicht erfreuen, ihre Arbeit könnte nachträglich von der Postproduktion übernommen werden.

Die Frage ist nur, ob die Gesamtkosten tatsächlich geringer wären. Es fallen enorme Datenmengen an, die bearbeitet werden müssen. "Der gesamte Prozess würde länger dauern, der finanzielle Aufwand wäre größer", sagt Andreas Kohl, der die Postproduktion bei Bavaria Film koordiniert. Außerdem brauchte man zusätzliche Mitarbeiter am Set, die die Daten verwalten. "Für eine normale Fernsehproduktion wie den Tatort wäre das vermutlich zu teuer", sagt er.

Frederik Zilly leugnet nicht, dass ähnlich große Datenmengen anfallen wie bei einer Produktion mit Rohdateien: "Die Datenmengen werden größer – aber die Speicherkapazitäten und die Datenverarbeitung verbessern sich ebenfalls." Dadurch kommt die Technik auch in greifbare Nähe für den Hobbyfilmer. "Eines Tages", sagt Zilly, "besteht die Rückseite eines Tablets oder Smartphones vielleicht nur noch aus Kameras. Das käme der Vision eines kompletten Lichtfelds schon sehr nahe."