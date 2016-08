Haben Sie keine Angst – allein in einem Raum zu sein, mit einem psychisch kranken Straftäter?"

Patrick fragt und lacht. 25. Mai 2016, Hochsicherheitstrakt des Maßregelvollzugs der Forensischen Psychiatrie, LVR-Klinik Köln-Porz.

"Grausige Bluttat in Rahm: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch tötete ein 23-jähriger Mann seine Mutter in der gemeinsamen Dachgeschosswohnung bei einer Messerattacke. Während der Obduktion zählten Kräfte der Rechtsmedizin mehr als 60 Einstiche am Körper des 52-jährigen Opfers. (...) Im Falle einer Verurteilung droht dem Täter nun eine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie." (Westfälische Allgemeine Zeitung vom 4. 4. 2013)

Die Straßenbahn fährt in die Einsamkeit, Station Westhoven, verlassene Unterführung, nackte Straße, drum herum Wald. Nach kurzem Fußmarsch blassgraue Mauern. Eine Pforte aus Glas. Man klingelt. Es surrt. "Ausweis hier abgeben, und alles ins Schließfach. Herr Doktor Meurer holt Sie gleich ab."

Der Maßregelvollzug: neben Sicherungsverwahrung und lebenslanger Freiheitsstrafe die rigoroseste Maßnahme des deutschen Strafrechts. Hier sitzt, wer per definitionem gefährlich ist. Doktor Meurer kommt angesegelt, die Leichtigkeit in Person, klein, schulterlange blonde Locken, runde Brille: "Treten Sie ein in unser Ungetüm." Er führt übers Gelände, zeigt Sportfeld, Kräutergarten, Metallwerkstatt. Er geht voran, durch gesicherte Türen und transparente Gänge, in die Anstaltsbibliothek. In diesem Raum – Hunderte Bücher, eine Kamera – könne man sprechen, sagt Meurer.

Der Patient: Patrick, geboren 1990. Einzelkind. Vater Messtechniker, Mutter Versicherungsfachangestellte. Sie wohnen in einer Eigentumswohnung im Duisburger Süden. Sonntags: Frühstück im Bett, danach Spaziergänge an die Sechs-Seen-Platte, Steine flippern. Ferien zu dritt auf Norderney. Grundschule, Gymnasium: gute Noten. Da war alles gut.

Keine Rempelei, kein Schlag, 24 Jahre lang. Mit dem Mord an der Mutter wird Patrick erstmals gewalttätig. Doktor Meurer sagt: "Die Frage ist, wie ein lieber Kerl zur Bestie werden kann."

Er hat ein Gesicht ohne Halt, jungenhaft, Patrick betritt vorsichtig den Raum, schmal, nicht groß, weiche Stimme. Ein Blick aus geduckten Augen, bartlos, dünne Lippen, dunkles Haar, Muttermale. Meurer spricht eine kurze Einführung, "und nun lasse ich Sie beide allein. Hier ist ein Telefon. Bei Alarm einfach durchklingeln."

Wie geht es Ihnen? Ganz gut.

Sind Sie froh, hier zu sein? Ja, schon. Viele Leute hier möchten nicht krank sein, würden lieber ihre Strafe absitzen. Ich bin froh, keine Strafe abzusitzen, denn dann hätte ich etwas bei klarem Verstand begangen, was ich jetzt bereue. Ich finde die Frage eh ganz schrecklich: Bereust du, was du getan hast?

Warum? Weil ich mich nie entschieden habe, das zu tun. Also schon, aber ... Ich weiß, dass ich meine Mutter geliebt habe.

Vermissen Sie Ihre Mutter? Ich kann es nur rational sagen: Es wäre schöner, wenn sie leben würde.

Aber Sie vermissen sie nicht? (Patrick schweigt lange.) Nee, so im Alltag nicht. Es ist, als wäre ich im Schullandheim, und meine Mutter ist halt nicht da. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich gefühlskalt bin, weil ich so normal darüber rede. Ich habe mich mit dem Delikt noch nicht befasst, habe es komplett verdrängt. Ich kann rational drüber reden. Doch ich komme nicht ran an die Gefühle.

Haben Sie schon mal geweint um Ihre Mutter? Nein. Ich verdränge das. Ich habe mit der Therapeutin Fotos angeschaut von meiner Mutter. Ich spürte dabei so ein Brodeln, einen Druck. Aber dann gehe ich in mein Zimmer und kann das wegschnipsen.

Haben Sie Angst vor dem Tag, an dem Sie das nicht mehr wegschnipsen können? Ja, er steht bald an. Gerade bereiten sie mich darauf vor, stabilisieren mich, damit ich damit umgehen kann. Manchmal sage ich meiner Therapeutin, ich will das jetzt machen, das spüren, es hinter mich bringen. Manchmal aber auch: Kann ich das nicht ganz sein lassen? Über das Delikt nie wieder reden? Ist wohl keine gute Idee.