Im Grunde sollte jeder Politiker sich diesen Test gelegentlich zumuten: Triff denjenigen, für den deine Forderungen die größten Nachteile haben. Und der deshalb einen Rochus auf dich hat. Wir haben Robert Habeck, den grünen Umweltminister in Schleswig-Holstein, zu einem solchen Treffen eingeladen – mit seinem größten Widersacher beim Bauernverband, dem Milchbauern Klaus-Peter Lucht.

Zwei Männer stehen im dampfenden Kuhmist, umringt von erstaunt glotzenden Milchkühen, und motzen sich an. Robert Habeck, 46, grüner Umweltminister von Schleswig-Holstein, ist zu Besuch auf dem Hof des Erzfeinds: Klaus-Peter Lucht, 55, Vize des Bauernverbands und Herr über neunzig Hektar saftig-matschiges Weideland im schleswig-holsteinischen Mörel. "Ich muss Geld verdienen", ruft Lucht und weist mit langem Arm über das Familienanwesen, "das versteht ihr Grünen einfach nicht!" Habeck gibt zurück, in gleicher Lautstärke: "Es ist doch gerade eure Politik, das ewige Billiger und Mehr des Bauernverbands, das Bauern in den Ruin treibt!"

Zwischen zwei Wortkanonaden findet sich auf beiden Seiten auch immer mal wieder Zeit für ein Grinsen. Es ist ernst, todernst, schließlich geht es um Essen und Trinken, um Leben und Existenzangst, um Familie und Heimat. Aber zwischendurch blitzt auf, dass diese beiden politischen Viecher sich nebenbei auch mögen und schätzen, an allen Verbandsdiktaten vorbei. Sie duzen sich.

Wie redet man mit dem politischen Gegner? Hat es überhaupt einen Sinn, ausgerechnet diejenigen persönlich aufzusuchen, die von der eigenen Politik handfeste Nachteile, womöglich gar den wirtschaftlichen Ruin zu befürchten haben? Habeck findet, ja. Er sucht geradezu das Gerangel: "Lieber Turnhalle als Talkshow."

Für den Bauernverband von Klaus-Peter Lucht sind die Grünen Überregulierer, Existenzvernichter, Kommunisten. "Wenn die an der Macht sind", sagt Lucht am abgebeizten Küchentisch, auf den seine Frau zum Kaffee braunen Zucker gestellt hat ("Ökozeugs"), "dann bleibt uns keine Luft zum Atmen. Ich hasse diese Bevormundung. Ich will doch ein freier Mensch sein!" Wasserschutz-Vorschriften, Vorschriften über die "Knicks", die Wallhecken an den Feldrändern, den Auslauf der Tiere, die Menge an Gülle pro Quadratmeter, die Hormonbehandlung und, und, und – Lucht findet, das alles kann nur jemand fordern, der keine Ahnung von Landwirtschaft hat, vom Geschäft. Ein Städter, der als Kind zu viel Bullerbü gelesen hat.

Habeck zuckt nicht mit der Wimper, wenn er das hört. Er hat es schon oft gehört, schließlich ist er seit vier Jahren Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume im Kabinett des SPD-Mannes Torsten Albig in Schleswig-Holstein. Kurz nach Habecks Amtsantritt hatte der Bauernverband eine Idee, über die Klaus-Peter Lucht sich heute noch diebisch freut. Entlang eines Autobahnabschnitts der A 7, auf Habecks Weg zur Arbeit von Flensburg nach Kiel, hatte der Bauernverband Heuballen postiert, aus denen riesige Schilder ragten, die der Minister nicht übersehen konnte. "Guten Morgen, Robert" stand da, dann "Das waren wir, Robert". Dann "Robert zerstört Knicks" und schließlich "Robert vernichtet Höfe" – wochenlang, Tag für Tag. "Wir wollten mit ihm ins Gespräch kommen", sagt Lucht heute, mit Unschuldsmiene. "Hat ja dann auch geklappt."

Habeck besuchte die Feste der Bauern, soff an ihren Ständen auf der Grünen Woche "Küstennebel", ließ sich auf Bauerntagen ausbuhen – hielt aber eben auch dagegen an der Stelle, an der es wehtut. "Ihr tut immer so marktwirtschaftlich", sagt er jetzt leise und blickt Lucht über den Küchentisch hinweg direkt in die Augen. "Vierzig Prozent des gesamten EU-Haushalts sind Subventionen an die Landwirtschaft. Ihr wollt das Geld, aber ihr wollt nicht, dass die Gesellschaft dabei mitredet, wie ihr mit den Tieren, mit dem Wasser, mit der Landschaft umgeht. Ihr nennt uns Kommunisten – aber ohne die Staatsknete läuft es nicht bei euch."