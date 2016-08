Vergangenes Jahr um diese Zeit wurde unser mitteleuropäisches Lebensgefühl gehörig durcheinandergewirbelt. In jedem noch so abgelegenen Winkel Deutschlands konnte man plötzlich der ganzen Welt begegnen: in den Turnhallen und an den Bahnhöfen in der Provinz, wo Flüchtlinge in Plastiktüten das wenige trugen, was sie noch besaßen. Viel wurde seither darüber diskutiert, ob und wie vielen Menschen wir die Aufnahme schulden. Doch was ist mit denen, die es nicht hierher geschafft haben, sondern die feststecken in Perspektivlosigkeit und Armut – müssen wir auch ihnen helfen?

Es ist ein großer Glücksfall, dass Valentin Beck nun mit seiner Theorie der globalen Verantwortung eine philosophische Studie vorlegt, die die Debatte der vergangenen Monate um die internationale Dimension erweitert. Dafür muss er sich auf unerschlossenes moralisches Gelände begeben, denn die Alltagsintuitionen zur internationalen Hilfe sind meist vage und nicht gerade konsistent. So werden sporadische Geldspenden zu Weihnachten und bei Katastrophensituationen meist als löblich, wenn auch nicht als verpflichtend angesehen. Allerdings begleitet viele Konsumenten ein diffuses (Schuld-?)Gefühl, dass sie im Rest des Jahres irgendwie von der Armut der anderen profitieren – sei es, weil in anderen Erdteilen Minenarbeiter die Rohstoffe für Handys beschaffen, Textilarbeiterinnen sich die Finger wund nähen oder Kinder Säcke mit Kakaobohnen schleppen.

In diesem Buch – bei dem es sich um eine überarbeitete Dissertation handelt – kommen nahezu alle denkbaren Aspekte vor, die das Verhältnis Mitteleuropas zu den ärmeren Teilen der Welt betreffen. Es ist begeisternd, von wie vielen Seiten sich der Autor seiner moralischen Fragestellung nähert, wie unermüdlich er Pros und Contras erörtert und dabei stets im gleichen Maße moralisch anspruchsvoll wie auch pragmatisch denkt. Mit dem frühen John Rawls argumentiert Beck gegen den späteren; zeigt, warum der berühmte Vorschlag Peter Singers, Armut weltweit durch private Spenden und Umschichtung zu verringern, zwar ambitioniert ist, aus vielerlei Gründen aber zu kurz greift. Die Unterschiede zwischen Pflicht und Verantwortung, zwischen Nah und Fern, zwischen direkten und indirekten Handlungsfolgen erläutert er mit einer beeindruckenden Tiefe und Akribie.

Es sei gleich eingeräumt, dass diese Akribie die größte Stärke, aber zugleich auch die einzige Schwäche dieses Buches ist. Eine Schwäche darum, weil die Begriffsanalyse und das Ordnen der Argumente viel Feinarbeit erfordern, in deren Folge substantivreiche Sätze länger und länger werden und Thesen bisweilen mit Markierungen und Abkürzungen versehen werden. Der Leser ahnt zwar ungefähr, worum es jeweils geht; aber erfreulich ist das bei der Lektüre natürlich nicht.

Doch vielleicht ist dies das philosophische Pendant zur Arbeit eines Archäologen, der mit seinem Pinsel dieselbe Scherbe ja auch eine gefühlte Ewigkeit lang säubert, während die Umstehenden eigentlich bloß den fertig restaurierten Topf bewundern wollen. Beck belegt jedenfalls, dass unsere moralischen Intuitionen zur internationalen Hilfe tatsächlich nicht nur vage, sondern oft sogar geradewegs falsch sind. Das liegt vermutlich daran, dass wir moralische Phänomene in zwei Rubriken einzusortieren pflegen: Einerseits gibt es den Nahbereich, der besondere Verpflichtungen gegenüber uns vertrauten Einzelnen mit sich bringt (dem Kind eine gute Bildung zukommen lassen, Nachbarn im Notfall unterstützen). Andererseits ist da das Gros der Menschheit insgesamt, gegenüber dem wir recht abstrakte Pflichten der Achtung und Nichtverletzung haben.

Und hier liegt laut Beck bereits der erste Fehler: Die erwähnten Minenarbeiter, Näherinnen und kakaoschleppenden Kinder sind nicht einfach nur allgemein "Menschen irgendwo", sondern wir unterhalten mit ihnen bestimmte Beziehungen, die ebenfalls wieder besondere Verpflichtungen mit sich bringen. Ökonomische, aber auch politische Verflechtungen führen dazu, dass wir grenzüberschreitend zusammenarbeiten, zusammen regieren oder regiert werden, beieinander einkaufen und produzieren. Die Textilarbeiterin zum Beispiel ist nicht nur irgendeine abstrakte Fremde am anderen Ende der Welt. Sie ist die Schneiderin meiner Kleidung.