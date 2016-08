Temperaturen sind immer ein Thema. Im Sommer sind sie nie richtig, und im Marketing steigen sie ständig. Genügten früher bloß leicht erhöhte Temperaturen, um den Absatzerfolg einer Ware festzustellen ("geht weg wie warme Semmeln"), müssen heute die Extreme erreicht werden: What’s hot, what’s not? Laue Wärme reicht eben nicht mehr aus für eine Konsumwelt, in der nur der jüngste heiße Scheiß zählt. Und sonst gar nichts.

Wem das jetzt zu heiß wird, der kann sich zwar nicht schützen – seine Haare aber sehr wohl. Dazu benötigt er lediglich die "220 °C Hitzeschutz Lotion" der Marke got2b, die Leser Reinhold H. in einer Drogerie entdeckte. "Kreiere wahrhaft heiße Styles", wirbt Hersteller Schwarzkopf – schränkt aber zugleich ein: "Sag Hitzeschäden den Kampf an!" Was so viel bedeutet wie: Hitze ja, aber nein.

Solch offene Widersprüche sind die Spezialität der Marke got2b. Vor einigen Jahren wurde in dieser Kolumne ihr berüchtigtes "Superkleber"-Haargel besprochen, das mit "kein Verkleben" beworben wurde. Nun eben Hitze ohne Schäden. Vor allem nicht beim Föhnen, muss man anmerken. Dank dieser Das-hat-mir-gerade-noch-gefehlt-Innovation für noch weniger Platz im Badezimmer muss niemand mehr seinen Föhn zur Seite drehen, wenn es zu heiß wird. Man kann einfach weiter draufhalten.

Oder andere Dinge tun, denn mit 220 °C ist die Schutzgrenze sehr hoch. Selbst im kalifornischen Death Valley kommt man während des Sommers nur auf gut 50 °C, sodass die Frisur auch dann noch sitzt, wenn Sie selber längst vertrocknet sind. Falls Sie jedoch lieber zu Hause bleiben: 220 °C ist genau die richtige Temperatur für die Zubereitung von Roastbeef oder Tiefkühlpizza, sodass Sie in Ihrem Backofen gleichzeitig ein köstliches Mahl zubereiten und mit der Abluft beim Öffnen problemlos Ihre Haare trocknen können. Sofern Sie keine anderen Sorgen haben.