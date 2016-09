Sollte man die Werke gefeierter Schriftsteller nicht nur im Regal stehen haben, sondern auch an der Wand aufhängen? Das kommt drauf an. Bei Günter Grass lässt es sich machen. Zum einen, weil er einige Jahre an der Kunstakademie studiert und bis zuletzt als bildender Künstler gearbeitet hat; zum anderen, weil Grass gut sozialdemokratisch neben Zeichnungen und Aquarellen Hunderte Druckgrafiken schuf, die äußerst erschwinglich sind. Eine Grass-Lithografie, auf der eine Schnecke oder irgendein anderes Kriechtier kreucht, lässt sich schon mal zum Preis der gebundenen Ausgabe des Butt erwerben – warum auch nicht, wo Der Butt in den meisten Regalen ja auch nichts anderes ist als die Kunst an der Wand: Schmuck.

Bei anderen malenden Schriftstellern ist der Erwerb ihrer Bilder vertrackter. Gerade werden die Gemälde von Wolfgang Herrndorf (1965 bis 2013) in München ausgestellt. Der für seine Romane Tschick und Sand bekannte Autor hatte Malerei in Nürnberg studiert und später als Illustrator für das Satiremagazin Titanic gearbeitet. Seine altmeisterlichen Kompositionen, geschult an van Eyck und Vermeer, dazu mit einem Schuss Humor oder zeitgenössischer Schrulligkeit versetzt, sind auf dem Kunstmarkt allerdings noch gar nicht angekommen. Herrndorf hatte keinen Galeristen, verkauft hat er kaum etwas. Der größte Teil seines Werks ist im Besitz der Erbengemeinschaft. Einiges ist verschollen. In seinem Blog Arbeit und Struktur schreibt er, bei Umzügen habe er oft Gemälde entsorgt. Ein paar von ihnen überlebten in einem Karton. Im Juni 2012 zieht er sie hervor, denkt, "dass alle in diese Bilder und Zeichnungen gesteckte Energie, dass zehn oder fünfzehn Jahre einsamer Arbeit sinnlos waren", und geht mit dem Teppichmesser auf sie los.

Das erinnert an Wilhelm Busch. Bekannt wurde er als Dichter und Zeichner, angefangen hatte Busch als Maler an der Kunstakademie Düsseldorf. Seine eindrücklichen Landschafts- und bäuerlichen Genrebilder waren ebenfalls von den Flamen inspiriert. In Antwerpen zog er sich beim Studium der alten Meister allerdings einen Selbstzweifel zu, der zwar sympathisch, aber weitgehend ungerechtfertigt war und von dem man sich im Nachhinein wünscht, er hätte lieber Günter Grass getroffen. Denn während Grass schon zu Lebzeiten mit Bienchenfleiß sein eigenes Museum bestückte, stapelte Busch seine Bilder noch feucht in einer Ecke seines Hauses. Wurde der Stapel zu hoch, trug er ihn in den Garten und verbrannte ihn.

Hin und wieder taucht heute eine Zeichnung oder ein Ölbildchen von ihm in den Auktionshäusern auf, etwa bei Grisebach in Berlin. Wer die Chance hat, hundert Grass-Grafiken gegen einen Busch zu tauschen, sollte sie nutzen, nicht nur des guten Geschäfts wegen.

Kann man eine geniale Begabung in andere Disziplinen hinüberretten?

Nobelpreisträger scheinen im Übrigen besonders gern das Fach zu wechseln. Die Reihe derart hochgeehrter pinselnder Poeten reicht von William Butler Yeats über Rabindranath Tagore, Rudyard Kipling, William Faulkner, Winston Churchill, George Bernard Shaw, Pearl S. Buck, Odysseas Elytis und Hermann Hesse bis hin zu Derek Walcott, Dario Fo und Gao Xingjian. Fast entsteht der Eindruck, man müsse malen, um ein ordentlicher Literat zu werden. Und natürlich lässt sich kaum ein Interpret die Gelegenheit entgehen, darauf hinzuweisen, wie vorteilhaft wenn schon nicht die betreffende Malerei, so doch ihr Einfluss auf das literarische Werk des verehrten Autors sei.

Mustergültig machte das Michael Maar, Literaturkritiker und Romancier, in der Monatszeitschrift Merkur. Sein Entzücken über Herrndorfs Roman Sand fasst er in folgende Worte: "Herrndorf hat als Maler begonnen und sein Ingenium in die andere Disziplin hinübergerettet: Alles in der flirrenden Wüstenhitze ist hier gesehen, nichts nur behauptet, nichts ohne Farbe, scharfen Schatten und Textur."

Aber geht das: eine geniale Begabung in andere Disziplinen hinüberretten? Und wenn ja: Ist es überhaupt wünschenswert?

Der Komponist und Pianist Ferruccio Busoni nannte Rainer Maria Rilke einen "Musiker in Worten". Klingt nett, war aber laut Adorno ein böses Kompliment für den Dichter. Es treffe "tödlich genau das Schlechte, Schwafelnde an dessen Lyrik, welche es mit den Bedeutungen der Worte allzu bequem sich macht".