Gestrandet also ... und damit auf Augenhöhe mit Lüdenscheid, Darmstadt und Eckernförde. Eine Beleidigung. Man war doch mal wer! Man ist Bundesstadt! In Bonn strandet man nicht, Bonn besucht man.

Ein Abstecher nach Italien hilft, die Stadt am Rhein zu verstehen. Genauer: nach Rimini, in den Freizeitpark "Italia in Miniatura". Petersdom, Markusplatz, Ätna, alles im Mini-Format. Ein bisschen Deutschland gibt es auch. Dieses bisschen ist – Bonn. Da ducken sich eine kleine, verschachtelte Oper, die einmal die Scala am Rhein werden sollte, und ein winziges Beethovenhaus. An der Adria ist Bonn die deutsche Hauptstadt. Kein Berlin, nirgends. Der Freizeitpark wurde 1970 gebaut, Rheinländern aus ähnlichem Baujahr wird da warm ums Herz.

Wer im echten Bonn strandet, spürt den Phantomschmerz. Das Haupt ist ab, aber es tut noch weh. Schön ist es im Sommer auf der Hofgartenwiese an der Uni. Dort, wo Anfang der Achtziger Hunderttausende gegen den Nato-Doppelbeschluss demonstrierten. Bonn war damals die Größte, das Größte.

Von der Wiese geht es zu Fuß die B 9 entlang, einst Diplomatenrennstrecke, vorbei am Kanzleramt und an der Villa Hammerschmidt. Nach rechts schnell ein Blick auf die Bundeskunsthalle, Kohls Trostpflaster nach dem Berlin-Votum, dann rüber ins Tulpenfeld. Still ist es jetzt in dem Gebäudeensemble, wo früher Journalisten Politikern hinterhereilten und umgekehrt. Mittags pilgern mittlere Manager in die Kantine des Post Tower. Wo die Politik war, thront nun die Post, ein Dax-Konzern. Die Kantinenkarawane wirkt wie eine Klein-Demo fürs neue Bonn. Durch eine der Tulpenfeld-Scheiben ist die Holzvertäfelung der Bundespressekonferenz zu sehen, die so oft in der Tagesschau war. Ein Karl-Heinz-Köpcke-Gedenkmoment.

Hinunter zum Rhein, zum Alten Wasserwerk, das von 1986 bis 1992 als Bundestag diente. Hier fiel 1991 die Hauptstadt-Entscheidung. "Weg der Demokratie" heißt der Pfad durchs einstige Regierungsviertel. "Weg mit der Demokratie" – das wäre hier nie passiert. Brave Besucher nehmen diese Lektion mit nach Lüdenscheid und Darmstadt.

Seit die Kanzler weg sind, ist Beethoven wieder wer in Bonn, seiner Geburtsstadt. Auf dem Münsterplatz steht er übersehbar, grünlich und grimmig. Am Beethovenhaus in der Bonngasse dagegen laufen Uneingeweihte schnell vorbei. Es ist in der Wirklichkeit kaum größer als im Miniaturenpark. Drinnen Hörrohre, Briefe, Instrumente – kein Vergleich mit dem Mozart-Rummel in Salzburg und dem Wagner-Donner in Bayreuth. Bonn macht laute Komponisten leise.

Nach so vielen Kilometern im Dienste von Bund und Kunst empfiehlt der Berufsverband Oecotrophologie mit Sitz in Bonn eine ausgewogene Nahrungsaufnahme. Von rheinischen Traditionslokalen mit Kartoffelsalat und Russen-Ei ist abzuraten. Das war schon zu Hauptstadtzeiten so. Die meisten Politiker speisten beim Italiener (dem wahren Bonnversteher, siehe oben). Einige Ristoranti gibt es noch, das Sassella etwa. Mehr Lokalkolorit hat das Rheinhotel Dreesen in Bad Godesberg. Kölsch unter Kastanien. Hitler und Chamberlain trafen sich hier, und so bekommt der Drachenfels gegenüber den Mini-Obersalzberg-Thrill.

Der Bundesstadt-Hipster ertränkt seinen Phantomschmerz lieber auf der anderen, der rechten Rheinseite. Bonner Bogen heißt das Ausgehviertel, ein Spreebogen mit Romantik. Der Rhein legt sich elegant in die Kurve, das Siebengebirge schwingt sich sanft nach oben. Bonn bietet keine Vision, aber eine zauberhafte Aussicht.

2 Stunden in Bonn Infobox 2 Stunden in Bonn Bundeskunsthalle Die Ausstellung "Parkomanie" widmet sich den Gärten des Fürsten Pückler. Der Clou: Sie befindet sich auf dem Dach der Bundeskunsthalle (die ohnehin einen Besuch wert ist). bundeskunsthalle.de Bootstouren Rheinromantik? Erlebt man natürlich am besten auf dem Wasser: mit der Bonner Personen Schiffahrt. Schippern Sie auf jeden Fall bis Linz – aber dann auch wieder zurück! b-p-s.de

Der Tag endet an den Tresen des Hotels Kameha Grand, dessen Kronleuchter größer sind als ganz Klein-Italien. Ein Prosit auf alle Beethoven-Sinfonien. Diese Bonner Bar könnte auch in New York, London, Berlin stehen. Na ja, fast. Stolpert man nach neun Cocktails aus der Tür, wartet draußen nicht Soho. Sondern Limperich, Küdinghoven oder Ramersdorf.