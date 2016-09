Nein, einen Ratgeber à la Verzeihen: So werden Sie glücklich wollte Svenja Flaßpöhler offensichtlich nicht schreiben. Wer auf der Suche nach Fenchel-Anis-Kümmel-Hausmittelchen für moralische Tiefs ist, wird bei psychotipps.com besser bedient. Flaßpöhlers Buch geht stattdessen an die Substanz, dorthin, wo psychologische Schwierigkeiten in philosophische Fragen münden. Die Autorin trifft eine Mutter, deren Tochter beim Amoklauf in Winnenden 2009 erschossen wurde – und die nun versucht, den Täter zu verstehen. Sie spricht mit einem Mörder in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel, der sich selbst nicht vergeben kann, obwohl andere ihm vergeben haben. Zwei ehemalige jüdische KZ-Häftlinge erzählen, wie sie ihr Leben lang weiter mit diesem Täter-Deutschland zurechtkommen müssen. Und schließlich gibt es noch die eigene Geschichte der Autorin, die im Alter von 14 Jahren von ihrer Mutter verlassen wurde. Wie kann man solchen Tätern verzeihen? Angesichts der Grausamkeit der Handlungen geraten psychologische Verständnisversuche an ihre Grenzen. Paradoxerweise sei jedoch gerade das Unverzeihbare das Einzige, was es wirklich zu verzeihen gebe, zitiert Flaßpöhler den Philosophen Jacques Derrida.

Glücklicherweise erliegt die Autorin nicht der Versuchung, sich in ihren Täter-Opfer-Gesprächen voyeuristisch zu suhlen. Flaßpöhler gelingt es, ihre Fallbeispiele so sensibel wie angemessen, so nüchtern wie nötig wiederzugeben, um sie in ihre philosophische Betrachtung einzuflechten, die das Zentrum ihres Buches darstellt. Mit Hannah Arendt, Nietzsche, Kant, Foucault oder Emmanuel Levinas versucht sie, dem Verzeihen auf den Grund zu gehen. Das zentrale Problem bestehe darin, so Flaßpöhler, dass das Verzeihen "weder gerecht noch ökonomisch, noch logisch" sei – eine Haltung, die in unserer vom Grundsatz "Wer Schuld hat, muss zahlen" geprägten Welt kaum realisierbar erscheint. Ist der moralische Schuldenschnitt nicht ein Verlustgeschäft? Hat Hannah Arendt recht, wenn sie fordert, dass dem wahrhaft Bösen nicht verziehen werden darf? Kann Schuld, nach einer These Aleida Assmanns, zur kulturellen Stifterin von Moral werden? Oder macht nur Versöhnung, wie Hegel fordert, Geschichte im guten Sinne möglich?

An solchen Fragen hangelt sich der Leser gespannt entlang. Leider brechen die prägnanten Abhandlungen zu diversen Aspekten des Verzeihens immer dann ab, wenn eine These, eine Entscheidung oder wenigstens die Skizze einer Antwort verlangt wäre. Stattdessen folgt wieder ein Fallbeispiel oder eine neue Szene im Strang über die eigene Mutter. "Das Verzeihen zu verstehen und auszuloten bis an seine Grenzen": Das war das erklärte Ziel der Autorin. Es bleiben jedoch zu viele Gedanken dort, wo sie schwierig werden, zu früh am Wegesrand zurück. Und es ist am Ende ebenfalls fraglich, ob sich Philosophie tatsächlich derart unmittelbar auf die reale Lebenswelt anwenden lässt, wie es hier versucht wird. So wird der Leser zwar durchaus inspiriert aus der Lektüre entlassen, aber auch mit dem Gefühl, vieles nur gestreift und kaum durchdrungen zu haben.

Svenja Flaßpöhler: Verzeihen. Vom Umgang mit Schuld; DVA, München 2016; 224 S., 17,99 €, als E-Book 13,99 €