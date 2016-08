So ging es los: Eine kurze Geschichte des Hamburger Rap

1 Die Einflüsse

Udo Lindenberg

In der Rap-Szene gilt Rockmusik als der Feind. Mit einer Ausnahme: Udo wird respektiert, auch von den Beginnern. Er hat gezeigt, dass man mit der deutschen Sprache mehr machen kann als Nazipropaganda und Schlagertexte.

Nena

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 36 vom 25.8. 2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Seine Solokarriere hat Jan Delay auch Nena zu verdanken – mit einem Cover von Irgendwie, irgendwo, irgendwann ging es los. Später buchte Nena Samy Deluxe als Produzenten. So läuft das in Hamburg: Eine Hand wäscht die andere.

Ronald Schill

Scharfzüngig, megalomanisch und von halb nackten Damen umgeben: ein Rapper? Nein, Ronald Schill. Als Innensenator schuf er mit Polizeigewalt und Koks-Missbrauch die Bedingungen für den Hamburger Gangsta-Rap.

Kalle Schwensen ("Negerkalle")

Eine schillernde Kunstfigur erfinden, einen dubiosen Namen annehmen und auf dicke Hose machen, was sich jedoch niemand zu kritisieren traut, weil es sonst beef gibt: Das haben die Rapper von den Luden gelernt.

Elbvertiefung Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

2 Die Anfänge (1991–1993)

Als kurz nach der Wiedervereinigung der erste deutsche Rap-Sampler erscheint, sind einige Hamburger genervt. Ein Cover in Schwarz-Rot-Gold? Während draußen Neonazis marschieren und Asylbewerberheime brennen? Geht nicht, denken die Leute bei Buback Records, einer kleinen Plattenfirma aus der Punkszene. Sie veröffentlichen ihren eigenen Sampler und nennen ihn Kill the Nation with a Groove. Mit dabei: eine noch völlig unbekannte Band namens Absolute Beginner. Deren Song K.E.I.N.E. (Textprobe: "Die deutschen Polizisten, die schützen die Faschisten") klingt noch sehr ungelenk, wird aber überregional gehört. Ab sofort ist Rap aus Hamburg kein Geheimtipp mehr.