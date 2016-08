Es gibt Sätze, die sollen harmlos klingen, aber in Wahrheit verraten sie viel – in erster Linie über denjenigen, der sie gesagt hat. So ist das mit einem Satz von Marcus Unbenannt, Landesgeschäftsführer der SPD Mecklenburg-Vorpommerns. Der Mann ist erst 36, aber schon seit fünf Jahren im Amt – und in seiner Partei das, was man einen Strippenzieher nennt. Die Organisation des SPD-Wahlkampfs für die Landtagswahl am 4. September liegt auch in seinen Händen.

Unbenannt jedenfalls wurde neulich von der Zeitung Nordkurier gefragt, warum seine Partei, genau wie die CDU, den Wahl-O-Maten boykottiere – jenes überaus beliebte Internetangebot der Landeszentrale für politische Bildung, bei dem Wähler sich durch eine Reihe politischer Fragen klicken können, um am Ende zu erfahren, zu welchen Parteien ihre Einstellungen wohl am ehesten passen könnten.

"Der Wahl-O-Mat", erklärte Unbenannt, "reduziert komplexe Fragen der Politik auf einfache Antworten und ist daher als Instrument der politischen Entscheidungshilfe ungeeignet." Anders gesagt: Das Online-Programm gaukele eine Einfachheit vor, die nicht echt sei. Deshalb beteilige sich die SPD, ebenso wie die CDU übrigens, nicht daran – beantworte also nicht die Fragen der Wahl-O-Mat-Redaktion.

Moment mal: Eine Partei verwahrt sich gegen ein Online-Angebot, das Politik leichter verständlich machen will? Das ist eine interessante Entscheidung in Zeiten, die politisch so überkomplex sind, dass viele Menschen sich nach ein bisschen Einordnung, ein bisschen weniger Komplexität sehnen – und in denen Parteien, die einfachste Antworten anbieten, die größten Erfolge feiern. Ist ein nachweislich seriöses Programm wie der 2002 von der Bundeszentrale für politische Bildung erfundene Wahl-O-Mat nicht gerade jetzt so sinnvoll wie nie?

Ja, aber Unbenannts Satz verrät eben wenig über den Wahl-O-Maten. Und dafür viel über ihn, Unbenannt, und seine Partei, die SPD des Ministerpräsidenten Erwin Sellering. Der kämpft darum, Ministerpräsident zu bleiben. Aber die CDU liegt in den Umfragen fast gleichauf, die AfD knapp dahinter. Alle drei Parteien könnten irgendwo um die 20 Prozent landen.

Das Konzept der SPD in der Auseinandersetzung mit der AfD: Sie will offenbar die Leute sedieren. Gerade hängt sie im ganzen Land Plakate auf, die jeder Provokation unverdächtig sind, die sich warm wie der Sand und weich wie das Meer anfühlen. Es sind keine Sätze, die als Wahl-O-Mat-Thesen taugen würden. "Gute Arbeit und sozialer Zusammenhalt" steht da oder schlicht: "Zukunft gestalten. Mit Erfahrung". Wer könnte dagegen sein? Und die Sozialdemokraten sind nicht die Einzigen, die so vorgehen. Die CDU plakatiert zum Beispiel dies: "Heimat in guten Händen". Der Spruch "Mehr Polizei" ist schon das höchste der Gefühle, an der nächsten Laterne steht dann bestimmt wieder: "Liebenswerte Heimat. Hier wohlfühlen".

Hinter der Entscheidung, den Wahl-O-Maten zu boykottieren, steckt der Wunsch, einen Wahlkampf ohne Politik zu machen. Ohne zu viele Festlegungen. Kann das der richtige Weg sein? Populisten begegnen, indem man gar nichts mehr sagt? Nein: Wenn Politik versucht, sich als Antipolitik zu tarnen; wenn es die Reaktion der etablierten Parteien auf den Aufschwung der hochpolitisch agierenden AfD in Mecklenburg-Vorpommern ist, sich hinterm Busch zu verstecken – dann kann man den Wahlkampf auch ganz lassen. Das sagen nicht nur Leute der Oppositionsparteien, der Grünen oder Linken.