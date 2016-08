Irgendwann in der Nacht vom 13. auf den 14. August 2015 nimmt Markus B. sein Smartphone und tippt drei Wörter in die Google-Suchmaske: "Ersticken durch Plastiktüte". Bald danach wird Anneli-Marie tot sein.

Dieses Mädchen, 17 Jahre, blond, auffällig schön, Kind reicher Eltern, ist seine Geisel. Und eigentlich sollte sie auch seine Rettung sein: 1,2 Millionen Euro Lösegeld wollte er für sie – als Lösung all seiner Probleme. Aber Markus B. hat einen Fehler gemacht, ausgerechnet er, der sich sein ganzes Leben lang versteckte, verkleidete, verwandelte, der sich immer für einen ausgab, der er nicht war, hat diesmal die Maskerade vergessen. Bei Annelis Entführung hatte er sein Gesicht gezeigt. Sie weiß, wie er aussieht. Deshalb muss das Mädchen sterben.

Seit dem 30. Mai muss sich B. vor dem Landgericht Dresden nun wegen Mordes verantworten. Zusammen mit einem Komplizen, dem 62-jährigen Norbert K., ist er außerdem wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge angeklagt. Die beiden sollen Anneli-Marie entführt haben, ohne auch nur einen Plan für die Übergabe des Lösegeldes zu haben. Dresdens Polizeipräsident bezeichnete das ganze Vorhaben als "verbrecherisch dilettantisch".

Warum ging Markus B. so einfältig vor? Er ist ein versierter Krimineller, der über Jahrzehnte alle Menschen in seiner Nähe täuschte – Familie, Ämter, Arbeitgeber. B., 40, ist ein Mann, dessen Strategie darin besteht, Probleme nicht zu lösen, sondern sie unter Lügen zu begraben. Ein Hochstapler, dessen Existenz auf eine Katastrophe zusteuerte.

Die Mauer zwischen DDR und BRD ist gerade gefallen, und Anneli-Marie ist noch nicht einmal auf der Welt, da macht Markus B. schon mehr aus sich, als er ist. Aufgewachsen in Baden-Württemberg, schafft er 1991 nur den Hauptschulabschluss, gegenüber Arbeitgebern behauptet er aber, die mittlere Reife erworben zu haben. Eigentlich arbeitet B. als Dachdecker, weil er aber lieber Koch wäre, fälscht er das Ausbildungszeugnis und verwandelt sich in einen Koch. B. ist schon wegen Betrugs vorbestraft, als Anneli 1998 auf die Welt kommt, als drittes Kind ihrer Eltern. Ihr Vater hat in Klipphausen bei Dresden eine Baufirma gegründet, die von Jahr zu Jahr wächst. Als Anneli eingeschult wird, hat Markus B. gerade seinen Universitätsabschluss erfunden. Auf einem Examenszeugnis bescheinigt er sich selbst, an der Universität Mannheim Hotelmanagement studiert zu haben, ein Fach, das es an dieser Hochschule gar nicht gibt. Zu Eltern und Geschwistern verliert er um das Jahr 2001 jeden Kontakt, vielleicht weil ein notorischer Lügner keine Zeugen aus der Vergangenheit gebrauchen kann.

Im Sommer 2015 benötigt Markus B. dringend Geld. Da stößt er auf Familie R.

Anneli-Marie wächst unterdessen behütet in einem Dorf bei Meißen auf. Ihr Vater Uwe R. ist inzwischen ein bekannter Mann, seine Firma baut Eigenheime, auch Schulen und Kitas. Über den Erfolg ihrer Eltern spricht Anneli nicht gern. "Unser Wohlstand war ihr eher peinlich", wird ihr Vater später vor Gericht sagen. R. engagiert sich im Ortschaftsrat und im Kreistag, spendet Geld für sein Dorf und seine Region. Wenn im Familienkreis diskutiert wird, welche Organisation Zuwendungen erhalten soll, mischt Anneli sich ein. Bei ihren Mitschülern ist sie beliebt, hat viele Freunde, sie gilt als sozial, die Bindung zu den Eltern ist eng. Sie spielt Klavier, zur Jugendweihe bekommt sie eine Musikanlage geschenkt und beschallt damit das halbe Haus. Ihr Vater wundert sich, dass sie bei Musik lernen kann. Doch ihre Zeugnisse sind gut.

Chronik eines Verbrechens Chronik eines Verbrechens 13. August 2015 Anneli-Marie wird gegen 19 Uhr von Markus B. und Norbert K. entführt. Die Männer melden sich telefonisch bei Annelis Vater Uwe R., fordern Lösegeld. Er schaltet die Polizei ein. 14. August 2015 Uwe R. treibt bei Banken 1,2 Millionen Euro auf. Die Entführer melden sich wieder, haben aber keinen Plan für die Geldübergabe. Dann reißt der Kontakt zu ihnen ab. 16. August 2015 Aufgrund von DNA-Spuren am Tatort wird die Polizei auf Markus B. aufmerksam, observiert seinen Hof, entdeckt dort K.s Auto. 17. August 2015 K. wird verhaftet, kurz danach auch B. K. verrät einem Beamten, dass Anneli tot ist. Etwa zeitgleich wird ihre Leiche entdeckt. 30. Mai 2016 Am Landgericht Dresden beginnt der Prozess gegen K. und B.

Markus B. schweigt vor Gericht, ebenso sein Komplize Norbert K. Aber der hat nach seiner Verhaftung bei der Polizei schon ein Geständnis abgelegt, auch einem Kriminalpsychiater hat er von der Tat erzählt. K.s Schilderungen und die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft zeigen, dass die Männer absolut skrupellos vorgegangen sind.

Im Sommer 2015 braucht Markus B. dringend Geld. Er hat ein Haus in Bayern gekauft, das er sich eigentlich nicht leisten kann. Seine Frau und die beiden Kinder sind dort eingezogen. Er selbst hält sich noch auf dem Hof bei Dresden auf, den die Familie bisher bewohnt hat. Er will ihn verkaufen. Aber er braucht auch einen ruhigen Ort, um die geplante Entführung vorzubereiten.