Einen siebenstelligen Geldbetrag hat Jochen Schweizer nach Köln mitgebracht, in ein Fernsehstudio mit fünf Sesseln und viel mehr Scheinwerfern. Bevor es losgeht an diesem Vormittag, hat der Unternehmer noch schnell Liegestütze gemacht. Es scheint ihm wichtig, das mitzuteilen; einer, dessen Geschäft es ist, Fallschirmspringen und Lamborghini-Fahren zu verkaufen, muss so etwas wohl kommunizieren.

Es ist Anfang März, 14 Tage lang wird hier im Studio die dritte Staffel der Sendung Die Höhle der Löwen gedreht, die seit dieser Woche jeden Dienstag auf Vox ausgestrahlt wird. Jochen Schweizer ist seit der ersten Staffel als Juror dabei, er trägt Anzug ohne Krawatte, die Brille hat wie immer einen dicken Rand. "Guten Morgen aus der Regie", sagt eine Stimme, die irgendwo aus der Decke zu kommen scheint. "Und viel Spaß beim ersten Pitch."

Dann betreten drei junge Männer das Studio. Sie wollen Jochen Schweizer und die anderen vier Unternehmer als Investoren gewinnen.

Eine Sendung über Unternehmertum und Investoren, ausgerechnet in Deutschland? Dort, wo Gründen dem Global Entrepreneurship Monitor zufolge so unpopulär und die Angst vor dem Scheitern so groß ist wie in kaum einem anderen industrialisierten Land? Wo Unternehmer misstrauisch beäugt werden, wenn sie es zu Geld bringen, und wo viele Schulabgänger gar nicht wissen, dass man auch eine Firma gründen kann, statt ein Leben als Angestellter zu fristen? In einem Land, in dem die Zahl der Gründer in diesem Jahr deutlich eingebrochen ist, wie die KfW Bankengruppe in ihrem alljährlichen Gründungsmonitor kürzlich konstatierte. Unternehmer im deutschen Fernsehen zu zeigen: Das hätte enden können wie der Versuch, Schlittschuhe in der Sahara zu verkaufen.

Schweizer war sich dieser Gefahr bewusst. "Wäre die Sendung ein Flop geworden, hätte das sicher auch dem Image meines Unternehmens nicht gutgetan", sagt der Mann, dessen Firmengruppe sich auf den Verkauf von Erlebnissen spezialisiert hat. Der ehemalige Extremsportler und Stuntman ging das Wagnis Die Höhle der Löwen dennoch ein: "In der Show geht es doch genau darum, etwas zu riskieren, wenn man etwas erreichen will."

Eine Jurorin vermarktet ihre Produkte, ein Juror poliert seinen Ruf in der Sendung

Schon die erste Staffel übertraf die Erwartungen: Um die 1,8 Millionen Zuschauer sahen zu, als die Gründer mit den Unternehmen den Löwen mit dem Geld ihre Ideen präsentierten, Smartphone-Taschen zum Beispiel oder Kosmetik aus Kuhmilch. In der zweiten Staffel waren es im Durchschnitt sogar mehr als zwei Millionen Zuschauer. In diesem Jahr gewann die Sendung den Deutschen Fernsehpreis. Der Vox-Geschäftsführer nennt Die Höhle der Löwen inzwischen eine "stabile Programmsäule im Primetime-Segment" und hat dem Format dann auch mal direkt seine teuerste Startkampagne spendiert: Es gibt große Plakate, auf denen die Juroren mit Löwen um die Wette brüllen; Trailer und Vorspann der Sendung wurden aufwendig in den USA und in Frankreich gedreht.

Für Vox und Produktionsfirma Sony, die das Format vermarkten und produzieren, lohnt sich die Sendung. Und auch die Investoren, die Löwen, profitieren – ganz unabhängig davon, ob sie nun erfolgreich Geld in eine der vorgestellten Ideen stecken oder nicht. Unternehmerin Judith Williams etwa durfte in der ersten Folge in einem Einspieler von ihrer Kosmetikfirma schwärmen. Und Frank Thelen ist durch die Sendung zum Promi geworden. In der Jury verkörpert er den Idealtypus des Internetgründers: smart, technologieaffin, stets auf der Jagd nach vielversprechenden Geschäftsmodellen, Apps, Plattformen, so was halt, in den 1990ern mal krachend gescheitert, trotzdem nicht aufgegeben, schließlich aufgestiegen in die Welt der Erfolgreichen mit mehreren Internetfirmen.

Thelen nennt sich Multimillionär, sein Geld steckt er nun in neue Start-ups. In der Gründerszene ist er deswegen schon länger eine Nummer, doch seit sein Gesicht in den Wohnzimmern der Republik zu sehen ist, wollen plötzlich auch wildfremde Menschen mit ihm Selfies machen, krass sei das, erzählt er. Die Kandidaten müssen sich von ihm nicht selten harte Kritik gefallen lassen. Thelen verteidigt das: "Wenn die Idee dagegen super eindrucksvoll ist, sage ich ja auch Holy Moly, Respekt!"

Zum Start der neuen Staffel hat Thelen eine neue Homepage einrichten lassen, er ist bei Markus Lanz aufgetreten und bei Hart aber fair, schon öfter hat er mit Angela Merkel diskutiert, eine Aufnahme davon wird auch in der Sendung gezeigt, klar.