Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.

In den neunziger Jahren unterrichtete ich eine Zeit lang in Ankara an der Universität. Ein Teil meiner Studentinnen trug Kopftuch, wir verstanden uns gut. Dann wurde das Kopftuchtragen an Universitäten verboten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bestätigte das Verbot: "Das Kopftuch ist ein markantes religiöses Symbol." Meine Studentinnen hatten zwei Möglichkeiten: Das Kopftuch ablegen oder das Studium abbrechen. Die meisten entschieden sich für die zweite Option, manche wechselten an Universitäten im Ausland.

Es gab damals harsche Diskussionen. Ich gehörte zu jenen, die das Verbot für falsch hielten. Aus mehreren Gründen: Ja, das Kopftuch war ein "politisches Symbol", doch ebenso war es ein ideologisches Bekenntnis, sich einen kräftigen Schnauzer oder einen Chaplin-Bart stehen zu lassen. Die waren aber nicht verboten. Das Verbot richtete sich gegen Frauen. Als das Militär in den achtziger Jahren unseren Dozenten Bärte verbot, ließ ich mir aus Protest einen stehen, obwohl ich Bärte nicht mag. Verbote machen das Verbotene nur umso attraktiver. Zudem war die Universität – damals noch kein Sektennest – für Frauen, die sich auf Druck ihrer Väter oder Ehemänner verhüllten, ein Raum, wo sie anderen Lebensweisen begegneten und unter Leute kamen. Ihnen das Studium zu verwehren hieß, ihnen zu sagen: "Geh nach Hause, schließ dich ganz ein."

Can Dündar war Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet. Er schreibt jetzt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

Dass ein Mann, der seiner Frau ein Kopftuch aufzwang, studierte, war dagegen akzeptiert, bestraft wurde die von ihm unter Druck gesetzte Frau. Das war unfair. Freunde, die entschlossen für Laizismus eintraten, hielten uns entgegen: "Ihr seid naiv, wenn sie erst an der Macht sind, kommen Verbote für alle ohne Kopftuch." Sie waren dagegen, dass das Kopftuch die Öffentlichkeit eroberte und jemand Staatspräsident wurde, dessen Frau verhüllt war.

Letztlich erzeugte das Verbot eine Opferpsychologie. Die Folge waren nicht weniger Kopftuchträgerinnen, sondern mehr. Das Kopftuch, in Anatolien alltägliches Kleidungsstück, wurde in den Großstädten zur Fahne des politischen Kampfes. Bald setzten sie die Fahne an die Macht. Das an Universitäten verbotene Kopftuch hielt Einzug in Parlament, Verwaltungen, Schulen, Krankenhäuser. Abdullah Gül, dessen Frau an der Universität nicht zugelassen war, wurde Staatspräsident. Auf ihn folgte Erdoğan, dessen Töchter nicht an die Universitäten durften.

Da jetzt in Deutschland ein Burkaverbot aus Sicherheitsgründen zur Debatte steht, wollte ich von diesen Erfahrungen berichten. Religions- und Gewissensfreiheit ist ein Aspekt dabei. Ein anderer ist die Schaffung einer Doppelmoral, wenn Nonnen sich bedecken dürfen, Muslimas mit Burka aber Beschränkungen erfahren.

Ich war nie für Verbote, möchte aber auf eine Gefahr hinweisen, die sich aus meiner Türkei-Erfahrung ergibt: Unterdrückte von gestern wurden an der Macht schnell überheblich. Es zeigte sich ein Bild, das die Mahnungen der damals für das Verbot eintretenden Freunde teilweise bestätigte: An der Staatsspitze stehen jetzt Männer mit verhüllten Frauen. In den Verwaltungen haben es nun Männer mit unverhüllten Frauen schwer. Und leider hat sich kein Kopftuchvertreter für die Rechte der Unverhüllten eingesetzt.

Die einzige Lösung, die ich heute sehe, ist ein freiheitlicher Laizismus, der die Frau nicht diskriminiert und bestraft, der keine Rechte verletzt und kein aufgehobenes Verbot durch ein neues ersetzt.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe