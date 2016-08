Life as usual. Ihr Leben wie immer weiterleben, das ist Soumaya Khalifas Plan für den Fall, dass Donald Trump am 8. November zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden sollte. Ihr Leben und ihren Alltag als Unternehmerin, als Ehefrau, als Mutter und Großmutter. Und als Muslimin in Amerika.

"Falls Trump gewählt wird, müssen wir einen Weg finden, damit umzugehen", sagt Khalifa und hebt ihre Brauen über den großen, kajalumrandeten Augen. Sie sitzt auf einem wackeligen Metallstuhl auf der Terrasse eines Starbucks am Rande einer großen Ausfallstraße in Atlanta, eine kurze Pause zwischen zwei Geschäftsterminen. Mit dem Strohhalm stochert sie trotzig in ihrem Eiskaffee. Ihr marineblauer Hidschab, das traditionelle Kopftuch muslimischer Frauen, bebt kaum merklich in der schweren, schwülen Sommerluft.

Muslime sind mit etwa einem Prozent der Bevölkerung derzeit die drittgrößte Religionsgemeinschaft in den USA nach Christen und Juden. Eine Erhebung des Pew-Forschungsinstituts kam vor Kurzem zu dem Ergebnis, dass Muslime bis 2035 als Folge hoher Geburtenraten und wachsender Einwanderung zur zweitgrößten Religionsgemeinschaft in den USA aufsteigen könnten.

Nicht allerdings, wenn es nach Donald Trump ginge. Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner kündigte bereits im Dezember – und seither viele Male mehr – an, wegen des weltweiten Terrors radikaler Islamisten einen Einreisestopp für Muslime in die USA zu verhängen.

Als Khalifa die markigen Einlassungen des Immobilienmoguls und früheren Reality-TV-Stars zum ersten Mal hörte, sei ihre spontane Reaktion gewesen: "Bless his heart." Das kann vieles bedeuten in diesem Teil des Landes, wo Etikette über Offenheit geht. In diesem Fall: die spöttische Verachtung einer geschmeidigen Südstaatlerin gegenüber einem ungehobelten Narren aus dem Norden.

Dieser Artikel stammt aus Christ & Welt, den Extraseiten der ZEIT für Glaube, Geist und Gesellschaft.

Damals, im Dezember, war Trump noch einer von vielen Bewerbern im Vorwahlkampf-Feld der Republikaner. Heute ist er der offiziell nominierte Präsidentschaftskandidat seiner Partei. "Am Anfang fand ich seine Kandidatur und seine Auftritte noch unterhaltsam", sagt Khalifa. Jetzt nicht mehr. "Jetzt ist es nicht mehr lustig." Jetzt ist der abseitige Witz zur politischen Wirklichkeit geworden.

Trump beleidige und verprelle nicht nur Muslime, sondern viele Bevölkerungsgruppen – Muslime und Mexikaner, Schwarze, Juden, Frauen. "Trump gibt seinen Anhängern die Lizenz zu hassen." Dennoch hat Khalifa nie daran gedacht, das Land zu verlassen, selbst dann nicht, wenn Trump tatsächlich Präsident werden sollte. Manchmal sagten sie und ihre Freunde zwar im Spaß: Lasst uns nach Kanada gehen. "Aber im Ernst, wie soll das denn praktisch aussehen? Ich kann nicht einfach meine Karriere, meine Familie, mein Leben verpflanzen."

Mit dieser Haltung stehe Soumaya Khalifa nicht alleine, sagt Jonathan Brown, Professor für Islamstudien an der Georgetown University in Washington, DC. "Ich habe persönlich noch keinen einzigen amerikanischen Muslim getroffen, der ernsthaft plant, wegen Donald Trump auszuwandern."

Im Übrigen seien Muslime in den USA kein monolithischer Block, "sondern eine extrem vielfältige Gruppe", die sich aus den unterschiedlichsten Kulturen und Traditionen zusammensetze: Ein Viertel sind Afroamerikaner, die zum Islam konvertiert sind. Die übrigen sind Einwanderer der ersten, zweiten oder dritten Generation. Sie kommen aus dem Nahen und Mittleren Osten, aus Asien, vor allem Indonesien, Pakistan und Indien, sowie aus Europa, insbesondere vom Balkan.

Und auch wenn es wie ein Klischee klinge, sagt Brown: "Amerika hat bis heute eine enorme Bindekraft, die Fähigkeit, wider alle Unterschiede eine gemeinsame Identität zu schaffen."