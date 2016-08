Am Dienstag meldete die Nachrichtenagentur AP, die Enthüllungsplattform WikiLeaks habe interne diplomatische Mitteilungen aus dem arabischen Raum veröffentlicht, in denen auch finanzielle, medizinische und andere sensible Daten unbescholtener Bürger auftauchten. In einem Fall sogar Angaben über die sexuelle Orientierung eines Bürgers von Saudi-Arabien, der dort im Gefängnis sitzt, weil er schwul sein soll. Ein ethisches Desaster. Und nicht das erste dieser Art.

WikiLeaks hat sich zum Ziel gesetzt, Politik und Diplomatie vollständig transparent zu machen. Ist wenigstens dieses Ziel gerechtfertigt?

Nach dem Ersten Weltkrieg verkündeten so unterschiedliche Leute wie Amerikas Präsident Woodrow Wilson und Russlands Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin, die Zeit der Geheimdiplomatie sei vorbei. Diese habe hinter dem Rücken der Völker agiert, und damit müsse nun ein für alle Mal Schluss sein. Es dauerte indes nicht lange, bis sowohl die USA als auch die Sowjetunion wieder Geheimabsprachen trafen. Heute kommt kein Politiker mehr auf die Idee, alle Diplomatie öffentlich zu machen.

Gewiss, in Demokratien untersteht die Außenpolitik der parlamentarischen Kontrolle, doch auch sie legen keineswegs alles offen. Wenn Diplomaten um Vereinbarungen ringen, nehmen sie oft Positionen ein, die sie im Verlauf der Verhandlungen revidieren müssen. Am Schluss soll ein Text entstehen, der es allen erlaubt, vor internationalem und heimischem Publikum das Gesicht zu wahren.

Deswegen konnten, beispielsweise, im vergangenen Jahr in Wien Hundertschaften von Journalisten die Unterhändler des nuklearen Iran-Deals tagelang mit Fragen löchern, ohne eine substanzielle Antwort über den Stand der Verhandlungen zu erhalten. Alles andere hätte die Gespräche beendet. Aus dem gleichen Grund ist es auch richtig, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP hinter verschlossenen Türen zu führen, jedenfalls solange die Öffentlichkeit weiß, was die Verhandlungsziele sind.

Diplomatie ist eben nicht die Suche nach der Wahrheit, sondern der Versuch, Möglichkeiten zu erweitern oder wenigstens das Schlimmste zu verhüten. Ohne ein bestimmtes Maß an Intransparenz geht das nicht. Und auch nicht ohne ein gewisses Maß an jener höflichen Unwahrhaftigkeit, mit der man sich gegenseitig zubilligt, gut Freund und guten Willens zu sein. Die Frage ist immer nur, wann dieses Maß überschritten ist.

Nun die Innenpolitik. Sie leidet gewiss nicht an zu viel, sondern an zu wenig Transparenz. Der Einfluss von Lobbys, der Zugang des Kapitals zur politischen Macht, die harten und weichen Formen der Korruption, das alles muss ans Licht. Die Zeiten sind vorbei, in der Politiker Geheime Räte sein durften. Politik ist Res publica, die Sache aller.

Gleichwohl hat das Bundesverfassungsgericht festgelegt, dass nicht sämtliche Interna der Willensbildung einer Regierung offengelegt werden müssen. Auch die riskante Rede soll möglich bleiben. Das ist übrigens auch der Grund, warum Unternehmer und Politiker auf manchen internationalen Treffen wie der Bilderberg-Konferenz vereinbaren, dass über ihre Diskussionen nichts nach außen dringen soll. Sie wollen ungezwungen reden.