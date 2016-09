Jeder Vollrausch kostet 10.000 Gehirnzellen – solche Zahlen hört man immer wieder. Abgesehen davon, dass unser Gehirn sehr üppig mit Nervenzellen ausgestattet ist (geht man von 100 Milliarden Hirnzellen aus, so würde das rein rechnerisch für zehn Millionen Räusche reichen): Diese Warnung, die wohl aus der Zeit der Prohibition in den USA stammt, ist völlig aus der Luft gegriffen.

Dass Alkohol auf das Hirn wirkt, weiß jeder, der je mehr als zwei Glas Wein getrunken hat. Unser Gleichgewichtssinn wird gestört, die Artikulation lässt zu wünschen übrig, und bei größeren Mengen drohen am nächsten Tag Erinnerungslücken. Solche "Filmrisse" hat man sogar schon experimentell bei Ratten erzeugt. Aber all diese Symptome weisen nicht auf den Tod von Gehirnzellen hin, sondern auf eine gestörte Kommunikation zwischen ihnen. Tatsächlich mindert Alkohol die Signalübertragung in den Dendriten, den "Kabeln" unseres Denkapparats – aber nicht auf Dauer. Ist der Kater überwunden, ist auch das Gehirn wieder voll einsatzfähig.

Damit soll natürlich die Geißel Alkohol nicht verharmlost werden. Alkoholiker können langfristige Schäden davontragen, auch im Gehirn. Zu nennen ist etwa das Wernicke-Korsakow-Syndrom, bei dem auch tatsächlich Hirnzellen sterben. Die Ursache dafür ist aber nicht der Alkohol, sondern eine Unterversorgung mit dem Vitamin B₁, eine Folge schlechter Ernährung.

