Vielleicht muss man diese Geschichte einmal mit einem anderen Kontext erzählen, um zu begreifen, wie, nun ja, denkwürdig das Ganze ist.

Man stelle sich ein börsennotiertes Unternehmen mit Milliardenumsatz vor. Nennen wir es Wohlfühl AG: Duschgel, Bodylotion, Sonnencreme. Das Geschäft läuft nicht gut, auch, weil die Führung es verpasst hat, in Regionen zu expandieren, in denen die Sonne häufiger scheint und die Menschen öfter duschen. Außerdem liegen die Wohlfühl-Werke schwer erreichbar am Ende einer Schotterpiste. Die Aktie hat seit dem Börsengang drei Viertel ihres Wertes verloren. So manche Mitarbeiter machen, was sie wollen. Die Eigentümer beschließen deshalb, einen neuen Vorstandschef einzusetzen. Einen, der nicht aus dem Duschgel-Business kommt – der Blick von außen tut in verfahrenen Situationen gut.

Interessanterweise soll der neue Chef aber nicht eingearbeitet werden, sondern erst beginnen, wenn seine Vorgängerin aus dem Haus ist und mit ihr auch einiges an Wissen und Kontakten. Ein Kaltstart bei null, mitten in einer Unternehmenskrise. Auf der Hauptversammlung raten manche Aktionäre dem Chef in spe, sich doch erst mal zu duschen, bevor er in der Wohlfühlbranche anfange.

Klingt absurd? Ist im Hamburger Hafen Realität. Die Wohlfühl AG heißt in Wahrheit HHLA, ist Hamburgs wichtigster Terminalbetreiber und sorgt dafür, dass die Containerschiffe im Hamburger Hafen entladen werden. Die HHLA kämpft mit schwindendem Umsatz. Anfang des Jahres bescheinigten ihr Gutachter, dass auf dem größten Terminal am Burchardkai quasi Anarchie herrsche.

Der neue Chef ist in diesem Fall die Neue: Angela Titzrath. Die 49-Jährige wird als HHLA-Chefin künftig eine der mächtigsten Positionen der Stadt einnehmen. Und eine der schwierigsten. Frauen in Top-Positionen sind in Hamburger Unternehmen rar, besonders in der maritimen Wirtschaft. Dass bald erstmals eine Frau, zudem ohne maritime Erfahrung, Hamburgs Hafenkonzern führen wird, ist daher revolutionär.

Titzrath stammt aus dem Ruhrgebiet, hat Wirtschaftswissenschaft studiert und lange in Führungspositionen bei Daimler und bei der Post gearbeitet. Sie gilt als arbeiterfreundlich, was bei der HHLA, wo die Gewerkschaften stark sind, von Vorteil sein kann. Trotzdem: Titzraths Start in Hamburg wird nicht leicht sein.

Obwohl schon im Frühjahr feststand, dass Titzrath den jetzigen Vorstandschef Klaus-Dieter Peters ablöst, soll dieser noch bis Ende des Jahres im Amt bleiben. Für die HHLA bedeutet das monatelangen Stillstand. Welche großen Entscheidungen kann ein Konzernchef auf Abruf schon treffen?

Hinzu kommt, dass die Neue ursprünglich erst anfangen sollte, wenn Peters den Konzern verlassen hat – und nicht, wie üblich, bereits einige Monate zuvor in den Vorstand aufgenommen wird, um sich einzuarbeiten. Das ist nicht nur unhöflich, sondern auch fahrlässig in einer Phase, in der es um die grundlegende Ausrichtung der HHLA geht. Nicht zuletzt, weil kurz vor Weihnachten das für den Hamburger Hafen so wichtige Urteil zur Elbvertiefung fällt.

Umso erstaunlicher ist es angesichts dieser Lage, dass manche Aktionäre der Neuen auf der jüngsten Hauptversammlung empfahlen, erst mal eine Hafenrundfahrt zu machen. Ob das einem männliche Nachfolger wohl auch passiert wäre? Jedenfalls wurde es nicht jedem Branchenneuling derartig schwer gemacht: Als vor zwei Jahren Rolf Habben Jansen den Chefposten bei Hapag-Lloyd übernahm, hatte er keinerlei Reedereierfahrung, rief damit bei manchen aber sogar Anerkennung hervor ("Der traut sich was zu") oder zumindest höfliches Schweigen. Und wie es sich gehört, arbeitete der alte Vorstandschef Michael Behrendt den Neuling drei Monate lang in das Unternehmen ein.

Immerhin hat Angela Titzrath sich in diesem Punkt jetzt durchgesetzt: Die HHLA teilte inzwischen mit, dass Titzrath nun doch zum ersten Oktober in den Vorstand des Hafenkonzerns kommen darf, bevor sie im Januar 2017 schließlich Vorstandschefin wird. Selbst wenn das ihrem Vorgänger nicht passt. Titzrath hat damit noch vor Amtsantritt gezeigt, dass sie sich durchsetzen kann. Das ist gut für sie und für die HHLA. Noch besser wäre es, wenn man künftig ohne diese Spielchen auskäme.