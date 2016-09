Mehr als zwei Billionen Dollar sitzen fest: in Steueroasen wie den Bahamas, auf den Bermudas oder in Irland. Das viele Geld gehört zwar amerikanischen Konzernen wie Apple oder Amazon. Doch ohne große Verluste kriegen sie es dort nicht weg. Und so liegen die Billionen auf Konten in den Oasen einfach nur herum. Wie ein Schatz in einer unbeweglichen Truhe.

Die eingesperrten Billionen sind nicht nur das absurde Ergebnis einer Steuervermeidungsstrategie einflussreicher amerikanischer Konzerne. Sie sind auch der Schlüssel, um einen Steuerkrieg zu verstehen, der gerade zwischen der Europäischen Union und den USA eskaliert. Vordergründig dreht er sich um eine am Dienstag verkündete Entscheidung von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, nach der Apple bis zu 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen muss. Tatsächlich aber geht es um die Grundsatzfrage, wieso normale Arbeitnehmer manchmal dreißig oder vierzig Prozent Einkommenssteuern zahlen, große Konzerne trotz riesiger Gewinne aber oft so gut wie gar nichts. Und es geht darum, ob sich künftig daran etwas ändert.

Beginnen wir mit Apple: Bisher zahlt der Konzern in Europa kaum Steuern. Allein für den Gewinn mit den zwischen 2010 und 2014 verkauften iPhones (geschätzt 34 Milliarden Euro) hätte Apple – legt man den Durchschnitt der nationalen Steuersätze zugrunde – rund neun Milliarden Euro an die Staaten abgeben müssen. Tatsächlich bezahlt wurde nur rund eine Milliarde Euro. Apple selbst hat seine Steuer auf Auslandsgewinne für 2015 auf nur sechs Prozent beziffert.

Schuld daran sind die Staaten selbst. In Europa dient vor allem Irland als Erfüllungsgehilfe des Konzerns. Hierher transferiert Apple seine Gewinne und muss dank eines Steuerdeals mit der Regierung kaum etwas an den Staat abgeben. Für Irland rechnet sich das Geschäft trotzdem, weil ein kleines Stück vom Kuchen besser ist als nichts. Den anderen Mitgliedsstaaten der EU aber schadet dieses Steuerdumping.

Nun hat EU-Wettbewerbskommissarin Vestager Irlands Deal mit Apple für unzulässig erklärt. Zwar haben sowohl der Konzern als auch das Land angekündigt, gegen diese Entscheidung gerichtlich vorzugehen. Wenn das aber keinen Erfolg hat, muss Irland nachträglich bis zu 13 Milliarden Euro an Steuern von Apple einziehen. Plus Zinsen. Selbst für einen Konzern wie Apple ist das schmerzhaft. Und das ist auch richtig so. Nicht nur, weil mit den Milliarden viele Straßen gebaut und Kindergartenplätze finanziert werden könnten. Sondern auch, weil es ein richtiges Signal der Politik an die Konzerne ist: Wir lassen uns die Steuerflucht auf Kosten der Allgemeinheit nicht mehr gefallen!

Insofern könnte die Entscheidung der EU eigentlich Mut machen. Wäre da nicht die Reaktion der USA. Noch bevor Vestager die Entscheidung verkündete, veröffentlichte das US-Finanzministerium in der vergangenen Woche ein sogenanntes white paper, in dem es die EU-Kommission ungewöhnlich scharf attackiert. Darin wirft es Brüssel vor, sich wie eine "supranationale Steuerbehörde" aufzuspielen. Und droht mit Gegenmaßnahmen, sollte die EU den eingeschlagenen Kurs gegen Apple weiterverfolgen.

Warum macht die US-Regierung das?

Die Antwort hat mit den eingesperrten Billionen zu tun. Bei ihnen handelt es sich um die im Ausland erzielten, fast unversteuerten Gewinne amerikanischer Konzerne. Ihr Problem: Würden sie das Geld in die USA holen, müssten sie dort eine Unternehmenssteuer von 40 Prozent bezahlen. Der riesige Geldberg würde um fast die Hälfte schrumpfen. Also parken die Billionen in den Steueroasen. Was für einen Konzern wie Apple schlecht ist. Trotz seines gewaltigen Vermögens nimmt er in den USA Kredite auf, um den Aktionären ihre Dividende auszahlen zu können. Kein Wunder, dass Apple-Chef Tim Cook das Geld gern nach Hause holen würde. Allerdings zu einem "vernünftigen Steuersatz", wie er vor dem US-Senat betonte.