DIE ZEIT: Herr Hartmann, warum haben Sie ein Buch über etwas geschrieben, was es Ihrer Meinung nach gar nicht gibt: die globale Elite?

Michael Hartmann: Mir begegnet immer wieder die Vorstellung, dass die Welt von einer kleinen, sehr reichen, sehr mächtigen international denkenden Gruppe beherrscht wird. Diese These halte ich für falsch.

ZEIT: Immerhin werden allein in Deutschland fünf börsennotierte Konzerne von Ausländern geführt.

Hartmann: Ich habe mir Daten von mehreren Tausend Spitzenmanagern und von über tausend Milliardären der sechs wichtigsten Wirtschaftsnationen sehr genau angeschaut. Seitdem bin ich sicher, dass völlig falsch eingeschätzt wird, wie sesshaft und national geprägt die Eliten sind. Mehr als neunzig Prozent der Superreichen leben immer noch in dem Land, in dem sie geboren und aufgewachsen sind.

ZEIT: Ein reicher Chinese hat also mehr mit einem armen Chinesen gemeinsam als mit einem reichen Russen oder Brasilianer?

Hartmann: Die beiden verbindet jedenfalls mehr, als die gängige These von der globalen Elite vermuten ließe. Danach gibt es ja eine Gruppe von weltweit vernetzen Mächtigen mit gleichen Interessen, dem gleichen Lebensstil und den gleichen Konsumgewohnheiten.

ZEIT: Aber in den Luxusgeschäften von Moskau, Shanghai oder Rio finden Sie doch überall die gleichen Handtaschen und Designerkleider.

Hartmann: Richtig. Aber sobald die reichen Russinnen nach dem Shoppen wieder auf ihren Datschen residieren, leben sie ganz anders als reiche Chinesinnen oder Brasilianerinnen. Je genauer man auf die Privilegierten schaut, desto offensichtlicher sind die Unterschiede. Ein Chinese isst anders als ein Schwede, auch wenn er Milliarden besitzt. Britische Manager haben andere Hobbys als Franzosen.

ZEIT: Und zwar welche?

Hartmann: Französische Spitzenmanager schreiben gern. In einer Umfrage hat einmal jeder sechste erzählt, dass er Autor von mindestens einem Buch ist. Von den Briten war jeder achte Hobbygärtner. Umgekehrt hatte keiner der Briten ein Buch geschrieben, und kein Franzose begeisterte sich für Gärten.

ZEIT: Welche Hobbys pflegt die deutsche Elite?

Hartmann: Das kommt auf die Generation an. Früher war klassische Bildung für deutsche Spitzenmanager ganz charakteristisch. Ich habe vor gut zwanzig Jahren mal die Führung von Hoechst nach ihren Hobbys gefragt. Drei von sieben Vorständen spielten konzertreif Instrumente. Heute ist Sport wichtiger.

ZEIT: Die Manager laufen Marathon und reden nicht mehr über die Oper?

Hartmann: Jedenfalls ist klassische Musik nicht mehr so bedeutsam für die Karriere. Am deutlichsten sehen Sie das bei Aufsteigern. Früher mussten die sich anpassen und auch kulturell auf der Höhe sein. Das ist vorbei. Deshalb ist es für Orchester oder Musiker auch viel schwerer, Sponsoren zu bekommen. Jemand aus der Musikbranche hat mir kürzlich vorgejammert, er komme nur noch an die Frauen der Spitzenmanager dran. Und die überzeugen ihre Männer immer seltener, etwas springen zu lassen.