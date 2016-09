Bernd Ulrichs Rückblick auf das Flüchtlingsjahr trägt den Titel Ein Jahr wie keines. Ja, das war es – aber kein gutes, weder für Deutschland noch für Angela Merkel. Ihre Entscheidung im September 2015, die Grenze für den Strom der Flüchtlinge zu öffnen, mag "der Not gehorchend, nicht dem eignen Trieb" gefallen sein (um mit Schiller zu reden), doch die Entscheidung hätte in dieser Form nicht fallen müssen, wäre zuvor richtig entschieden oder überhaupt entschieden worden.

Dass die für uns überaus bequeme Dublin-Regelung den Mittelmeerstaaten im Ernstfall eine unzumutbare Last aufladen würde, war bekannt. Dass Hunderttausende nur darauf warteten, sich auf den Weg ins gelobte Land begeben zu können, wussten die Verantwortlichen schon Monate, wenn nicht Jahre vorher. Dass das Elend in den Flüchtlingslagern den Notleidenden kaum eine andere Wahl lassen würde, als ins Land der Satten aufzubrechen, war nicht schwer vorherzusehen.

Hat die Bundesregierung dafür gesorgt, dass die Ausgaben der UN für die Versorgung der Vertriebenen erhöht wurden anstatt, wie geschehen, gekürzt? Hat sie die deutschen Behörden und Dienststellen beizeiten vorgewarnt und hinreichend mit Personal ausgestattet? Hat sie nicht.

Stattdessen kamen nicht nur Asylberechtigte, die aufzunehmen eine Pflicht ist, sondern auch Armutsflüchtlinge und Glücksritter in so großer Zahl ins Land, dass sie bis heute nicht vollständig registriert werden konnten. Stattdessen haben wir den berühmten Satz im Ohr, "Wir schaffen das!" Diesem Satz war keineswegs zu entnehmen, dass die Öffnung der Grenzen als "Ausnahme" gedacht war. Er klang, als würde die Kanzlerin uns zurufen: "Fürchtet euch nicht, alles wird gut!" Er klang wie eine humanitäre Großoffensive.

Und dann ging ein Foto von ihr um die Welt. Das Selfie, aufgenommen im September 2015 in einer Berliner Unterkunft, zeigt sie lächelnd und Wange an Wange mit einem Flüchtling. Wer jetzt noch daran zweifelte, dass hierzulande die Verfolgten und Entrechteten allesamt willkommen seien, dem war nicht zu helfen. Außerdem musste er sich von Experten der deutschen Wirtschaft sagen lassen, Deutschland sei ein hoffnungslos überaltertes Land und der Zustrom junger Kräfte höchst erwünscht. Die Frage allerdings, was eine Industrie, die ihre Arbeitsvorgänge zu automatisieren bestrebt ist, mit unausgebildeten Männern, und seien sie noch so kräftig, anfangen solle, wurde anfangs nur sehr leise gestellt.

Es kam die Willkommenskultur und mit ihr die Vorstellung, es tue diesem Land nur gut, wenn es sich von seiner selbstgefälligen Engstirnigkeit befreie und so weltoffen, so bunt wie möglich werde. Der Hinweis, die Mehrzahl der Zuwanderer entstamme einer vormodernen, einer antisäkularen Kultur, die mit der unsrigen nur schwer vereinbar sei, erschien vielen allein schon deshalb als abwegig, weil es die Pegida-Demonstranten gewesen waren, die der Furcht vor einer Islamisierung ebenso aggressiv wie unbeholfen Ausdruck gegeben hatten.

Anlässlich der Debatte über einen Beitritt der Türkei zur EU hat der frühere Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde Ende 2004 bemerkt, dass ein gemeinsames "Wir-Gefühl" in demokratischen Gesellschaften stärker ausgebildet sein müsse als in autoritär oder technokratisch verfassten: "Es prägt sich darin aus, dass mental wie auch emotional dasjenige, was die anderen betrifft, auch mich angeht, nicht von der eigenen Existenz getrennt wird. Auf dieser Grundlage kommt es – Ausdruck der Solidarität – zur Anerkennung gemeinsamer Verantwortung, von Einstandspflichten und wechselseitiger Leistungsbereitschaft." Er fügte hinzu: "In dem Maße, in dem eine Gemeinschaft auf demokratische Legitimationsverfahren angelegt ist, müssen die Entscheidungen von den Menschen positiv mitgetragen werden, als von ihnen selbst getroffene und ausgehende. Daher bedarf es in weiterem Umfang gemeinsamer Auffassungen und Zielvorstellungen."