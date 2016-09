Wenn Mario Viska seinen Daumen bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Klaas-Jan Huntelaar gleich ein Tor schießt, ziemlich groß.Viska spielt Fifa – eine Computersimulation. Über einen Controller kann er Huntelaar dirigieren, er kann den Stürmer von Schalke 04 Bälle passen und Tore schießen lassen. Fifa ist ein sehr beliebtes Spiel, doch Mario Viska daddelt nicht nur so herum, er spielt professionell. Viska ist ein sogenannter E-Sportler. Seit Juni ist er bei Schalke 04 unter Vertrag – und damit quasi ein Kollege von Huntelaar.

"So einen Bundesliga-Verein im Rücken zu haben ist ein Highlight", sagt Viska. Ende Juni hat Schalke 04 verkündet, in ein Fifa-Team zu investieren. Trainer ist der frühere E-Sport-Weltmeister Joshua Begehr. Auch andere Fußballklubs expandieren in den E-Sport: in Deutschland beispielsweise der VfL Wolfsburg, im europäischen Ausland der FC Valencia und Manchester City.

E-Sport bedeutet elektronischer Sport. Die Athleten müssen nicht über Rasen rennen, sie sitzen wie Mario Viska in einem Stuhl mit bequemer Rückenlehne und bewegen ihre Finger. Per Knopfdruck lassen sie virtuelle Spieler über ein virtuelles Feld laufen. Fifa, das sich auf Konsolen wie PlayStation und Xbox oder dem Computer spielen lässt, ist der Fußball der E-Sport-Welt. Andere bekannte Spiele heißen Dota 2, League of Legends oder Overwatch. Es gibt Ligen wie im Fußball und internationale Meisterschaften.

Lange Zeit war E-Sport eine Nische. In den 1990er-Jahren stellten Hardwarehersteller bei Turnieren ein paar Sachpreise. Sie wollten demonstrieren, was ihre Geräte so alles können. Heute ist der Markt riesig: Die Preisgelder bei Turnieren liegen im siebenstelligen Dollar-Bereich, vergangenes Jahr kamen 30.000 Zuschauer nach Frankfurt in die Commerzbank-Arena, um Spielern dabei zuzusehen, wie sie Dota 2 zocken. Über Online-Plattformen wie Twitch schauen sich Millionen Menschen E-Sport an. Mehr als die Hälfte der Fans ist zwischen 21 und 35 Jahre alt: eine interessante Zielgruppe für Unternehmen. Und für Fußballvereine wie Schalke 04.

Ein Sonntag in Gelsenkirchen, Schalke-Tag, Tausende Fans sind zum Veltins-Stadion gekommen, blau-weiße Schals überall. Es riecht nach Bratwurst und Bier, auf einer Bühne macht ein Mann seiner Freundin einen Heiratsantrag, Gerald Asamoah, der bis 2010 für Schalke spielte, steht daneben. Es ist ein Tag, an dem der Klub seinen Fans näherkommen will. Zwischen Grillständen und Festzelten steht das E-Sport-Zelt, in dem Mario Viska sitzt, den Controller in der Hand.

Viska, 29, hat keine dicken Waden oder Tattoos, die er zur Schau trägt, in sein Haar sind keine Muster einrasiert. Er ist mehr so der Thomas-Müller-Typ. Viska war sechsmal deutscher Meister, er hat an einer WM teilgenommen und bei der EM 2006 Platz drei belegt. Jetzt spielt er für Schalke, Coach ist sein langjähriger Freund Begehr. Viska besitzt genau einen Trainingsanzug mit Schalke-Logo, den hat er heute an. Im Zelt sind Monitore aufgebaut, vor einem spielt Viska gegen Schalke-Fans. "Das sieht ja aus wie beim echten Fußball", sagt ein Junge, der zuschaut.

Tim Reichert läuft durch das Zelt, das Smartphone hat er fast ununterbrochen am Ohr. Ständig haben Anrufer Fragen zu seinem E-Sport-Team. Reichert hat mal in der Zweiten Bundesliga gespielt, in der echten. Seit diesem Mai leitet er die E-Sport-Abteilung von Schalke 04. "Immer, wenn man etwas Neues in eine Organisation trägt, herrscht erst mal Skepsis, das ist normal", sagt er. "Aber bei Schalke haben die sehr schnell verstanden, dass uns diese Form des Sports weiterbringen kann." Weiterbringen bedeutet: neue Fans zu gewinnen, vor allem jüngere. "Mit E-Sport sprechen wir auch Menschen an, die dem traditionellen Fußball nicht folgen", sagt Reichert. Wie viel sich der Verein die E-Sport-Abteilung kosten lässt, wird nicht verraten. Sicher ist nur: Es ist sehr viel weniger Geld, als in den herkömmlichen Fußball fließt.