In der Isolierung lebte man wie ein Taucher unter der Glasglocke im schwarzen Ozean dieses Schweigens und wie ein Taucher sogar, der schon ahnt, dass das Seil nach der Außenwelt abgerissen ist und er nie zurückgeholt werden wird aus der lautlosen Tiefe. Es gab nichts zu tun, nichts zu hören, nichts zu sehen, überall und ununterbrochen war um einen das Nichts, die völlige raumlose und zeitlose Leere. (…)

Dieser eigentlich unbeschreibbare Zustand dauerte vier Monate. Nun – vier Monate, das schreibt sich leicht hin: just ein Dutzend Buchstaben! Das spricht sich leicht aus: vier Monate – vier Silben. (…) Aber niemand kann schildern, kann messen, kann veranschaulichen, nicht einem anderen, nicht sich selbst, wie lange eine Zeit im Raumlosen, im Zeitlosen währt, und keinem kann man erklären, wie es einen zerfrisst und zerstört, dieses Nichts und Nichts und Nichts um einen, dies immer nur Tisch und Bett und Waschschüssel und Tapete, und immer das Schweigen, immer derselbe Wärter, der, ohne einen anzusehen, das Essen hereinschiebt, immer dieselben Gedanken, die im Nichts um das eine kreisen, bis man irre wird."

Can Dündar war Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet. Er schreibt jetzt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

Diese Zeilen schrieb Stefan Zweig wenige Monate vor seinem Freitod 1942. Der NS-Kerker, von dem er in der Schachnovelle erzählt, ähnelt dem von Silivri von 2015. Die Repression ist die gleiche, die Isolierung ist die gleiche. Der Gefangene in der Schachnovelle entdeckte, als er zum Verhör gebracht wurde, im Mantel eines Gestapo-Mannes ein Buch, ihm zitterten die Knie, die Hände eiskalt, stahl er es und trug es unter dem Hosenbund verborgen in seine Zelle. Das Buch entpuppte sich als Schachrepetitorium. Der Häftling klammerte sich an dieses Buch, das ihn aus seiner Hölle rettete, und wurde zu einem Schachmeister. Die Erzählung, die als Zweigs Abschiedsbrief gelten darf, leistete mir in Silivri eine Nacht lang Gesellschaft. Als die Aufsicht zum abendlichen Appell kam, glaubte sie mich in der Zelle, dabei spielte ich just in dem Augenblick Schach auf einem Dampfer mit Kurs auf Buenos Aires.

Die Erzählung von der Geschichte eines Buches, das einen isolierten Gefangenen ans Leben bindet, befreite ein dreiviertel Jahrhundert später einen in einem anderen Gefängnis einsitzenden isolierten Gefangenen aus der Hölle. Die Epochen überwindende Loyalität, das Licht, die Freundschaft eines Buches, eines Textes … Und natürlich seine Kraft, dem Menschen, der Menschheit Leben zu geben, sie zu verwandeln … So sehr diese Kraft den Eingesperrten ermutigt, so sehr lehrt sie den Einsperrenden das Fürchten. Eben darum werden Text und Autor zur Zielscheibe, zensiert und eingesperrt.

Aus diesem Grund begnügen sie sich nicht länger mit dem Einsperren, sondern isolieren. Darüber dachte ich in der Isolation von Silivri ausgiebig nach. Zahlreiche Meister unserer Literatur und Kunst gelangten in Kerkern zur Reife und verwandelten ihr Zuchthaus in Akademie, Atelier und Produktionsstätte. Nâzım Hikmets Menschenlandschaften entstand anhand der Charaktere, die dem Dichter in der Gefangenschaft begegneten. Ebenso die Helden in Yılmaz Güneys Film Der Weg.

In den Liedern Ruhi Sus, den Romanen Kemal Tahirs, den Gedichten Sabahattin Alis findet sich stets ein Echo ihrer Haftzeit. Die Figuren, die sie schildern, sind deshalb so real, so innig und lebensecht, weil sie mit ihnen dieselbe Zelle, dasselbe Leid geteilt haben. Wie es einem das Herz öffnet, an einem Sonntag zum ersten Mal in die Sonne geführt zu werden, wie die durch das scheibenlose Zellenfenster dringende Eiseskälte frieren macht, wie die von einem Besucher mitgebrachte Frühlingszwiebel duftet, wie der Kohlenverschlag im Gefängnis von Mamak den Einzug des Herbstes verkündet, all das erfuhren wir aus der Gefängnisliteratur. Gefangenschaft war eine Qual, die Umstände hart, die Haft lang. Doch es war eine geteilte Qual. Die Zelleninsassen halfen einander, es wurde gemeinsam gekocht und gegessen. Packte einen die Sehnsucht, wurde die Schwermut mit einem Lied auf dem Rundgang verscheucht, bäumte der Kummer sich auf, fluchte man in den Himmel hinauf. Deniz Gezmiş und seine Freunde palaverten, Mahir Çayan und seine Freunde kickten. Man setzte gemeinsam Verteidigungsreden auf, man grub gemeinsam Tunnel, die Briefe für die Insassen verfassten Dichter, die das Amt der "Eingabenschreiber" übernahmen. So war das Kittchen für Schriftsteller auf der Suche nach einem Thema, bei der Ausgestaltung einer Figur eine menschliche Goldmine. Die Klumpen, die sie dort fanden, schliffen sie an Ort und Stelle und machten Poesie, Roman, Bild, Erzählung daraus.