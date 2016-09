Wieder hat die Erde gebebt. Wieder sind Wohnhäuser und öffentliche Gebäude zerstört. Regelrecht zerbröselt: Als verstünde man bei uns in Italien nichts von Erdbebensicherung, Vorsorgemaßnahmen, Geländeanalysen, statischen Berechnungen. Als seien die Mittel für den Wiederaufbau, die nach den erst kürzlich überstandenen, noch schmerzenden Katastrophen bereitgestellt worden waren, für ganz andere Dinge bestimmt gewesen. Als gäbe es kein Bewusstsein für all das: Man buddelt zwischen den Trümmern, man beerdigt die Toten. Das muss genügen. Ciao, wir treffen uns wieder beim nächsten Erdbeben. Wir treffen uns wieder, um erneut zu graben, mit noch größerer Wut und Ohnmacht. Wir treffen uns wieder in der Kirche – zu den nächsten Beerdigungen.

Roberto Saviano Der Schriftsteller und Journalist Roberto Saviano (Gomorrha) schreibt über organisierte Kriminalität und Korruption. Er wuchs in einem Erdbebengebiet in Süditalien auf.

Hoffen wir einfach, dass es wieder so kommt wie dieses Mal, dass wegen der Sommerferien keine Kinder in den Klassenzimmern sitzen und die öffentlichen Büros beinahe leer sind. Hat man das schon gehört: dass man beim Gedanken an das nächste Erdbeben nach dem Kalender schielt? Oder hofft, dass es nachts kommt, wenn die Familien wenigstens alle beisammen sind? Ist es möglich, dass nach jeder dieser Tragödien alles immer wieder verdrängt, verstaut, vergessen wird?

Unmittelbar nach einem Beben, solange die Tragödie noch frisch ist, wird Italien regelmäßig von zwei Wellen überrollt. Die eine ist eine Welle der Großzügigkeit und der Hilfsbereitschaft, die sich über das ganze Land verteilt und große Mengen an freiwilligen Helfern, Lebensmitteln und Geldspenden ins Katastrophengebiet trägt. Zugleich erhebt sich eine zweite Welle der Entrüstung und der Fassungslosigkeit darüber, dass Betrug, Korruption und Unfähigkeit im Kern der Tragödie nisten. Während die erste Welle ungeahnte Energien freisetzt und Land und Leute mit Enthusiasmus erfüllt, wird die zweite Welle von der bitteren Erkenntnis angestoßen, dass sich hinter jeder Tragödie Verbrechen und Schlamperei verbergen – und dass sich das niemals ändern wird.

Die Geschichte der Schule Romolo Capranica in dem Ort Amatrice ist bezeichnend für die Art, wie mit öffentlichen Aufträgen verfahren wird, und zwar sowohl von den wissentlich (und vielleicht auch sträflich) Handelnden als auch von jenen, die unwissentlich noch die verhängnisvollsten Anweisungen der Politiker und Unternehmer ausführen.

Die erst kürzlich erfolgte Sanierung der Schule beschränkte sich auf oberflächliche Reparaturarbeiten. Wie der Bürgermeister von Amatrice selbst erklärte, sei es wegen Denkmalschutz-Auflagen nicht möglich gewesen, sie gegen Erdbeben abzusichern. Ein Hund, der sich selbst in den Schwanz beißt und sich dabei in eine reißende Bestie verwandelt: In öffentlich zugänglichen Gutachten war die Gefahr, die im Falle eines Erdbebens droht, bestens dokumentiert. Trotzdem wurden in all diesen Jahren keinerlei Anstrengungen unternommen, die Schüler, die in dieser Schule beständig in Lebensgefahr schwebten, anderswo unterzubringen.

Vorbildlich dagegen ist die umbrische Stadt Norcia, nur 40 Kilometer von Amatrice entfernt, wo eine erdbebenfeste Absicherung der historischen Bauten die Schäden drastisch reduzierte und wo es keine Toten gab. In Norcia wurde korrekt gearbeitet, das zahlte sich aus.

Eines der gravierendsten Probleme Italiens ist, dass Katastrophen sich in Goldminen verwandeln. So war es im Falle des Erdbebens von Irpinia in den achtziger Jahren, im Falle der Müllkrise von Neapel in den Neunzigern und in Falle des Erdbebens von L’Aquila im Jahr 2009.

Die Tragödien wurden zu wahren Ressourcen, um – legal oder illegal – Geld zu schöpfen. Es sind aber die freiwilligen Hilfen, die oftmals eintreffen, bevor sich die zuständigen Institutionen zur Hilfe aufgerafft haben, welche in dieser schwierigen Lage das wahre Gerüst des Landes bilden.

Man soll nur nicht glauben, dass diese Hilfe selbstverständlich sei. Die Hilfeleistungen, die von Italienern wie Ausländern, von Spendern aus Sizilien bis hoch ins Piemont in das Erdbebengebiet in Mittelitalien flossen, sind der Ausdruck eines großartigen Impulses der Menschlichkeit. Jenes Impulses, der Italien noch immer auszeichnet. Nicht überall gibt es das, nicht überall in der gleichen Intensität. Es ist unser wertvollstes Gut.