Neulich erhielt die SPD-Politikerin Stefanie Drese eine freundliche Einladung von Adolf Hitler. Sie hatte Postkarten in ihrem Wahlkreis verteilt – wer wollte, konnte sich Frau Drese für ein Gespräch nach Hause bestellen. Ein gewisser Hitler meldete sich zurück und bat die Sozialdemokratin, ihn "und seine 88 Freunde" mit einer Visite zu beehren. "Leider hatte er vergessen, seine Adresse anzugeben. Ich hätte gern gewusst, wo er wohnt. Nach dem Motto: Er ist wieder da. In Kühlungsborn", sagt Drese.

Dass sich ein derart Verirrter an eine Politikerin wendet, kann in Mecklenburg-Vorpommern, einem Land mit diesbezüglich unvorteilhaftem Ruf, also immer noch passieren. Aber Stefanie Drese, Vizechefin der SPD-Fraktion im Schweriner Landtag, versichert: So was gebe es im Wahlkampf 2016 nur ganz, ganz selten. "Eigentlich sind die Leute wahnsinnig nett. Wir erleben nur ganz wenig Anti-Stimmung, fast keine Pöbeleien. Viele Leute sind dagegen wieder richtig politisch, stellen Fragen."

Am Sonntag wählt Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landtag. Wer jetzt, in den Tagen vorher, durch Schwerin läuft, erlebt eine eigenartige Ruhe-vor-dem-Sturm-Atmosphäre. Man ist gelassen und will noch nicht einmal glauben, dass der Sturm wirklich kommt. Vor allem ein Gefühl dominiert bei den Leuten in den Landtagsbüros und Ministeriumsstuben: dass noch nie so viel von außen in eine Wahl projiziert wurde, die im Land selbst eigentlich als gar nicht so riesig wahrgenommen wird. Viele in Schwerin stört es, dass sich all die deutsche Aufmerksamkeit auf lauter wackelnde Konjunktive stützt:

Alle schauen auf Mecklenburg-Vorpommern, weil die AfD hier erstmals stärkste Kraft werden könnte. Könnte!

Alle schauen auf Mecklenburg-Vorpommern, weil die CDU hier, im politischen Heimatland der Kanzlerin, abschmieren könnte. Könnte!

Alle schauen nach Schwerin, weil die SPD hier, gegen den Bundestrend, auf einmal Prozentpunkt für Prozentpunkt in den Umfragen klettert – was mal wieder ein Hoffnungsschimmer für Sigmar Gabriel sein könnte. Könnte! Die Mecklenburger und Vorpommern dagegen haben das Gefühl, dass all diese Kuriositäten nur herbeigeredet werden. Dass sie zur Wahl gehen, und danach bleibt das allermeiste wie immer. Was zuvorderst bedeutet: SPD-Ministerpräsident Erwin Sellering regiert weiter.

"Mich ärgert", sagt etwa die Sozialdemokratin Drese, "dass seit Monaten der Triumph der AfD beinahe herbeigeschrieben wird. Manche scheinen geradezu darauf zu warten, dass die die stärkste Kraft wird. Wir können wohl nicht verhindern, dass diese Partei einzieht. Aber wir müssen sie nicht stärker reden, als sie ist."

In der neuesten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen steht die AfD nur auf Platz drei, bei 21 Prozent. Dass sie noch vor der SPD landen, mithin wirklich stärkste Fraktion werden könnte – das ist in den vergangenen Wochen eher unwahrscheinlich geworden. Die SPD wird von den Demoskopen aktuell bei 28 Prozent gesehen. Nicht auszuschließen ist hingegen, dass die AfD am Wahlabend noch vor der CDU liegt. Denn die steht derzeit bei nur 22 Prozent.

Bernd Wüstneck/dpa Erwin Sellering Der SPD-Kandidat ist seit 2008 Ministerpräsident.

Bernd Wüstneck/dpa Sein Herausforderer am 4. September CDU-Spitzenkandidat Lorenz Caffier, bisher Innenminister, will die Staatskanzlei erobern.

Jens Büttner/dpa Große Koalition Seit zehn Jahren regieren SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam.

Erwin Sellering SPD Richtig! Sellering ist bei den Wählern beliebt, die Menschen sind zufrieden mit seiner Arbeit. Selbst unter CDU-Anhängern war zuletzt eine Mehrheit für ihn.

Wie stark die AfD auch wird, in einem Punkt ist die norddeutsche Unaufgeregtheit nachvollziehbar – rechnerisch werden CDU und SPD ihre Koalition wohl fortsetzen können. 36 Sitze dürften im neuen Landtag zum Regieren nötig sein, 39 werden der großen Koalition derzeit prognostiziert. Aber: Wird die CDU noch ein bisschen schwächer und die AfD noch ein bisschen stärker, könnte das schon wieder anders aussehen. Genau: könnte. Dann wäre Rot-Rot-Grün noch eine Option. Dieses Bündnis käme derzeit auf 37 Sitze, das kippelt schon sehr.

Nun gibt es auch die Super-Pessimisten. Oder, sagen wir es positiv – die Leute, die den spannendsten Plot erwarten. Die kommen mit folgendem Gedankenspiel: Die AfD landet vor der CDU, das wäre deren blaues Wunder. Die NPD kommt, obwohl sie derzeit nur bei drei Prozent steht, erneut rein, das wäre das unschöne braune Wunder. Und die Grünen fliegen auf den letzten Metern raus, das wäre die grüne Katastrophe. Müssten dann SPD, CDU und Linke das verrückteste Bündnis der Nachwendegeschichte schmieden? Unwahrscheinlich, aber hier könnte ja alles passieren.