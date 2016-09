Der Mann, dem die Tessiner ihr Burkaverbot verdanken, hat selber noch nie eine Burka gesehen. Giorgio Ghiringhelli, sonnengebräunt und mit schlohweißem Haar, sieht aus wie ein Tourist. Der ehemalige Lokaljournalist sitzt in einem Gartenrestaurant im Schweizer Kanton Tessin und erklärt, warum es seiner Meinung nach nötig war, an einem Ort mit nicht mal 5.000 Muslimen die Vollverschleierung zu verbieten. So wie es Frankreich und Belgien seit einigen Jahren, die Niederlande seit Kurzem tun. Und so, wie es Politiker und Journalisten dieser Tage auch in Deutschland und Österreich fordern.

"Es ist besser, die Stalltür zu schließen, bevor die Ochsen ausgebrochen sind", zitiert Ghiringhelli ein altes Tessiner Sprichwort.

Ein lauer Sommerwind weht ihm durchs krause Haar. Er redet sich bald in Rage. Wie die Terroranschläge vom 11. September 2001 sein Leben veränderten. Wie er begann, den Koran zu lesen. Wie er die Texte des ägyptisch-deutschen Islamkritikers Hamed Abdel-Samad entdeckte, der den Islamismus als "Faschismus des 20. Jahrhunderts" bezeichnet. Ghiringhelli gelangte zu der Einsicht, dass Europa in Gefahr sei.

Für ein nationales Volksbegehren fehlte ihm das Geld. Also beschränkte er sich auf den Kanton, in dem er lebt. Auch wenn man dort nur selten Burkaträgerinnen trifft. Der Aktivist ließ sich manchmal, wenn er auf der Straße Unterschriften sammelte, von einer Frau begleiten. Sie war verkleidet als verschleierte Muslimin. "Damit die Leute wissen, was ich meine", sagt er. Im Herbst 2013 nahmen 65,4 Prozent der Tessiner die Anti-Burka-Initiative an – gegen den Willen der meisten politischen Parteien, der Wirtschaftsverbände und des Bischofs von Lugano.

Das Resultat sorgte damals in weiten Teilen des Landes für Unverständnis, ja für Entsetzen. Manche Deutschschweizer erklärten ihre Landsleute im Süden für verrückt: Hatten die nicht wichtigere Probleme zu lösen? Vom ersten Tag an war klar, dass das Gesetz – seit dem 1. Juli dieses Jahres in Kraft – nur eine Gruppe treffen wird: die arabischen Touristinnen.

Also auch die Gäste von Lorenzo Pianezzi, dem Präsidenten des Touristenverbandes Hotelleriesuisse-Ticino. Sein Hotel Walter au Lac liegt in Lugano, direkt an der Uferpromenade. Spaziergänger flanieren, der Lago di Lugano glitzert in der Abendsonne. Eine Band spielt sich für das Sommerfestival "Blues to Bop" ein.

Als die Tessiner darüber abstimmten, ob sie ein Burkaverbot in ihre Verfassung schreiben wollen, hatte Pianezzi zwei Seelen in seiner Brust. Als oberster Hotelier kämpfte er vergeblich dafür, dass der neue Paragraf für seine Branche nicht gilt. Die Angst war groß, dass es die Gäste aus Kuwait, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreiben würde. Als Privatmann aber stimmte er für das Verbot, weil er findet: "Wer hier wohnen will, soll sich integrieren." Seine schwankende Haltung entspricht dem Schweizer Geschäftsmodell: Man mag den Fremden misstrauen – die Geschäftsbeziehungen mit ihnen will man trotzdem nicht verderben.