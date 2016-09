Apple ist sauer. "Die Europäische Kommission will die Geschichte von Apple in Europa neu schreiben", schimpft der Konzern und warnt vor "tiefgreifenden und schädlichen Auswirkungen auf Investitionen und Arbeitsplätze" in Europa. Der ungewohnt scharfe Ton hat damit zu tun, dass die Kommission von Apple bis zu 13 Milliarden Euro Steuern nachfordert. Doch auch die politische Rückendeckung aus der Heimat dürfte Apple dazu ermutigt haben. Erst vor Tagen hatte das Finanzministerium aus Washington die Europäer vor den Folgen einer Steuernachforderung gewarnt.

Diese Einigkeit mag Zufall sein, vielleicht aber auch die Folge guter Lobbyarbeit. Denn nicht nur Apple, auch andere Technologiefirmen vertrauen längst nicht mehr allein auf die Zugkraft ihrer Produkte. Sie wissen, dass ihr wirtschaftlicher Erfolg ebenso von politischen Rahmenbedingungen abhängt. So kämpft das Silicon Valley in Washington um Gehör – bei sehr vielen Themen.

Für ein neues Einwanderungsrecht setzt sich seit drei Jahren die Organisation FWD.us ein. Auf der Liste ihrer Initiatoren und Unterstützer stehen Mark Zuckerberg von Facebook, Microsoft-Gründer Bill Gates, Google-Chairman Eric Schmidt, Kevin Systrom von Instagram und fast hundert weitere Namen aus der Technologieszene und von ihren Geldgebern. Ihre Mission ist offen politisch. FWD.us will Perspektiven für die elf Millionen inoffiziellen Einwanderer in den USA erreichen und auch künftig qualifizierte Arbeitskräfte ins Land locken. Pläne des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, illegale Immigranten ausweisen zu wollen, bezeichnet die Organisation als "inhuman und enorm teuer". Obwohl ihre Gründer innovativ sind, bedient sich FWD.us geradezu klassischer Methoden des Lobbying: Prominente wie Zuckerberg schreiben vor wichtigen Gerichtsterminen offene Briefe an den Supreme Court, einfache Bürger werden ermuntert, sich an ihre Kongressabgeordneten zu wenden.

In der Partnership for American Innovation haben sich 2014 Apple, IBM, Microsoft und sechs Unternehmen anderer Branchen zusammengetan. Sie wollen den Patentschutz stärken, den sie durch jüngste Gesetzesänderungen in Gefahr sehen. Koordiniert wird ihre politische Arbeit von dem Rechtsanwalt David J. Kappos. Der war vier Jahre lang in leitender Position beim nationalen Patentamt tätig und ist heute Partner der New Yorker Kanzlei Cravath, Swaine & Moore. In einem Aufsatz für das New York Law Journal im Frühjahr dürfte er den Mitgliedern seiner Organisation aus der Seele gesprochen haben: "Die jüngste Schwächung des US-Patentsystems wird die lange Geschichte des wirtschaftlichen Wohlstands auf die Probe stellen."

Das Thema Steuern bearbeitet die amerikanische Technologiebranche dagegen schon sehr viel länger und konsequenter. Seit 1981 tritt die Silicon Valley Tax Directors Group für eine – nach eigenen Angaben – "vernünftige und langfristige Steuerpolitik ein, die die Wettbewerbsfähigkeit fördert". Ob damit gemeint ist, dass, wie die Bürgerrechtsorganisation Greenlining Institute ausgerechnet hat, der Steuersatz des Weltkonzerns Apple im Jahr 2011 mit 9,8 Prozent "niedriger lag als der eines amerikanischen Durchschnittshaushalts", ist allerdings umstritten.

Heute gehören die Chefs der Steuerabteilungen von etwa 80 Technologiefirmen zur Tax Directors Group. Die Mitgliederliste führt von A wie Apple, Amazon und Adobe über Uber bis zu Yahoo. Und auch in die Steuerdebatte im fernen Europa schalten sich die Lobbyisten gelegentlich ein. Nachdem der niederländische Premierminister Mark Rutte im Februar dieses Jahres das Silicon Valley besucht hatte, schrieben sie ihm einen Brief. Darin lobten sie die Niederlande erst als "bevorzugten Standort" für Investitionen amerikanischer Unternehmen. Dann folgte ein Vorschlag, wie Rutte das Investitionsklima noch weiter verbessern könne. "Der aktuelle Steuersatz von 25 Prozent", so empfahlen die Lobbyisten, "sollte an das Niveau von Großbritannien, Irland oder der Schweiz angeglichen werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben."