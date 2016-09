Es ist ein versöhnter Joseph Ratzinger, der einem in Peter Seewalds Letzten Gesprächen gegenübertritt – solange es nicht um die Kirche in seinem Heimatland geht. Ohne Hader und erstaunlich selbstkritisch spricht der emeritierte Papst Benedikt XVI. über seinen Rücktritt, die Versäumnisse seiner Amtszeit und die Bürde des Amtes, das seit 2013 hinter ihm liegt. Einen ausführlichen Vorabdruck lesen Sie im ZEIT-Ressort Glauben & Zweifeln. Es gibt nur ein Thema, das den früheren Präfekten der vatikanischen Glaubenskongregation erkennbar in Wallung versetzt: der Zustand der katholischen Kirche hierzulande.

Unvorbereitet kommen seine Vorwürfe nicht, schließlich forderte er bereits in seiner Freiburger Rede 2011 die Kirche zur »Entweltlichung« auf. In den »Letzten Gesprächen« legt er nach: »Wenn ich insbesondere an Deutschland denke, so gibt es hier gewiss lebendigen Glauben und von Herzen kommenden Einsatz für Gott und für die Menschen. Aber auf der anderen Seite steht doch die Macht der Bürokratien, die hier da ist, die Theoretisierung des Glaubens, die Politisierung und der Mangel an einer lebendigen Dynamik, die dann auch noch unter den Strukturübergewichten oft fast zerdrückt zu werden scheint.« Auch die Gründe glaubt Benedikt zu kennen: »In Deutschland haben wir diesen etablierten und hoch bezahlten Katholizismus, vielfach mit angestellten Katholiken, die dann der Kirche in einer Gewerkschaftsmentalität gegenübertreten. Kirche ist für sie nur der Arbeitgeber, gegen den man kritisch steht. Sie kommen nicht aus einer Dynamik des Glaubens, sondern sind eben in so einer Position. Das ist, glaube ich, die große Gefahr der Kirche in Deutschland, dass sie so viel bezahlte Mitarbeiter hat und dadurch ein Überhang an ungeistlicher Bürokratie da ist.«

Sosehr sich Joseph Ratzinger der Heimat seiner Kindheit verbunden fühlt, sowenig scheint das für die Bundesrepublik von heute zu gelten. Er sei im Alter mehr Bayer und weniger Deutscher geworden, meint Seewald. Deutschland? O mei … PAT