Alexander der Große ließ sich vom Flötenspiel junger Mädchen einlullen, die Fürstin Liselotte von der Pfalz bettete sich inmitten kuscheliger Hunde zur Nachtruhe. Es gibt viele Rituale, um Schlaf zu finden. Oft helfen aber schon ein paar simple Regeln. Die wichtigste lautet: Langweiler schlafen gut. Wer stets zur gleichen Zeit schlafen geht, hat gute Karten. Aber auch für alle anderen gibt es Hoffnung.

Josephina Maier versucht seit ihrer Recherche, sich nicht mehr so über die nächtliche Dauerbeschallung aus der WG unter ihr aufzuregen – weil sie jetzt weiß, dass sie durch den Ärger erst recht nicht einschläft.

1. Tagsüber: Die Vorbereitung für die perfekte Nacht beginnt am Morgen. Wer später gut schlafen will, muss jetzt wach sein. Eine heiß-kalte Wechseldusche bringt den Kreislauf in Schwung, koffeinhaltiger Tee oder Kaffee auch. Um der inneren Uhr klarzumachen, dass die Wachphase beginnt, eichen wir sie mit dem stärksten Mittel, das es gibt: Tageslicht. Also Vorhänge auf und raus ins Licht! Wer nicht mit dem Rad fährt, kann sich seine Dosis Tageslicht beim Spaziergang in der Mittagspause holen. "Selbst an bedeckten Tagen ist es draußen um ein Vielfaches heller als im Büro", sagt Jürgen Zulley, Schlafforscher der Universität Regensburg. Raucherpausen sollte man sich jedoch verkneifen: Jede Zigarette verkürzt den nächtlichen Schlaf im Schnitt um 1,2 Minuten, ergab eine Studie der University of Florida. Ein Mittagsschläfchen ist in Ordnung, sollte aber höchstens 30 Minuten dauern. Wer länger liegen bleibt, gerät in den Tiefschlaf, aus dem er schwer wieder erwacht. Die ideale Zeit für ein Nickerchen ist zwischen 13 und 14 Uhr: Dann durchläuft der Körper einen biologischen Tiefpunkt, drosselt Kreislauf, Aufmerksamkeit und Reaktionsvermögen.

2. Am Abend: Auch wenn der Tag lang war – zwischen Arbeit und Schlafen sollte es ein Leben geben. Sanfte Sportarten wie Yoga helfen beim Abschalten. Leistungssport eher nicht, der Körper braucht Zeit zum Umschalten in den Ruhemodus. "Entscheidend ist, dass man rechtzeitig den Schlussstrich zieht, egal, wie", sagt Zulley. "Wir müssen loskommen von dem, was uns auf Trab gehalten hat." Diese mentale Grenze lässt sich bewusst setzen: etwa indem man mit dem Partner oder der Familie vereinbart, ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr über Probleme zu diskutieren.

Wer sich im Schlafzimmer nicht von seinem Smartphone oder Tablet trennen kann, sollte das Gerät wenigstens auf Flugmodus schalten. Selbst wenn niemand mehr anruft: Schon die Erwartung, dass es passieren könnte, führt zu innerer Anspannung. Hinzu kommt, dass die Bildschirme Licht im blauen Farbspektrum ausstrahlen. Das senkt die Ausschüttung von Melatonin und macht munter. Die Nightshift-Funktion von Apple oder Apps wie f.lux oder Twilight vermeiden dies, indem sie das Licht des Bildschirms am Abend in ein wärmeres Farbspektrum verschieben.

3. Beim Einschlafen: Die optimale Zeitspanne liegt zwischen 22 und 24 Uhr. Dann sinkt die Körpertemperatur, und die Ausschüttung der Schlafhormone beginnt. Die nötige Entspannung lässt sich mit einer Technik herbeiführen, die Jürgen Zulley "monotone Stimulation" nennt. Typische Beispiele sind ruhige Musik oder Hörspiele. "Wie bei kleinen Kindern", sagt Zulley, "die schlafen mit Liedern oder Gutenachtgeschichten ein, und zwar am besten, wenn es immer die gleichen sind."

Im Schlafzimmer sollte es dunkel sein, aber nicht stockfinster, damit man sich orientieren kann, wenn man nachts aufwacht. Ähnliches gilt für den Geräuschpegel: Ruhe ist gut, absolute Stille dagegen eher beunruhigend. "Bei einem Isolationsexperiment haben wir festgestellt, dass die Probanden in einer völlig stillen Umgebung irgendwann ihren eigenen Herzschlag gehört haben – das empfanden sie als unangenehm", sagt Zulley.

4. In der Nacht: Auch in der perfekten Nacht schläft niemand durch. Im Schnitt wachen wir sogar 28 Mal auf. Allerdings können wir uns am Morgen an die meisten dieser Momente nicht erinnern. Wenn wir aufwachen, sollten wir uns nicht ärgern, sondern daran denken, dass das völlig normal ist. Und nicht auf die Uhr schauen! "Wer sich ärgert und innerlich so unruhig ist, dass er nicht mehr einschlafen kann, sollte aufstehen und sich ablenken", sagt Zulley. Nach etwa eineinhalb Stunden werden die meisten Menschen so müde, dass sie doch noch einschlafen.