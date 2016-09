Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.



An einem kühlen Februartag des Jahres 1936 fuhr im Bahnhof Ankara ein Zug ein, ein Deutscher und ein Österreicher stiegen aus: Prof. Carl Ebert und Clemens Holzmeister. Ebert, Schauspieler am Deutschen Nationaltheater und Intendant der Städtischen Oper Berlin, war nach Kritik am Hitler-Regime zur Zielscheibe geworden und nach Argentinien geflüchtet. Der Architekt Holzmeister, Rektor der Akademie der Schönen Künste Wien und zugleich Dozent an der Akademie für Schöne Künste Düsseldorf, musste nach dem "Anschluss" Österreichs ebenfalls ins Exil.





Beide waren Gäste einer großartigen Vision: Auf der Suche nach menschlichen Ressourcen für den Aufbau der Republik nach westlichen Werten wurde Staatsgründer Atatürk bei Wissenschaftlern und Künstlern, die vor Hitler flüchteten, fündig. Die Ankömmlinge an jenem Tag waren nur zwei von später rund 800 Exilanten aus Kunst und Wissenschaft, die Rollen beim Aufbau des neuen Staats übernahmen.

Einer gründete das Konservatorium, das zum Vorreiter der neuen Kunst werden sollte, der andere plante die neue Hauptstadt als Alternative zu Istanbul. Holzmeister zeichnete die Neubauten von Ministerien und Parlament auf der von dem deutschen Städteplaner Hermann Jansen entworfenen langen Achse.

Mit der Ungeduld des Reformers fragte Atatürk den Künstler Ebert: "Wie lange wird es dauern, bis Sie eine Oper mit türkischen Libretti auf die Beine stellen?" Die Antwort lautete: "Fünf Jahre." Drei Jahre darauf waren die Studenten so weit, europäische Bühnenklassiker in türkischer Sprache aufzuführen. Sänger brachten das Singspiel Bastien und Bastienne des 13-jährigen Mozart auf die Bühne, Schauspieler Molières Die lächerlichen Preziösen.

Atatürk konnte die Früchte des Baumes, den er gepflanzt hatte, nicht mehr ernten. Weder war ihm vergönnt, Madame Butterfly zu sehen, noch das neue Parlamentsgebäude zu betreten. Ebert ging 1947 nach London, nachdem er Hunderte Studenten ausgebildet hatte, Holzmeister kehrte 1954 nach Österreich zurück. Gemeinsam mit den Wissenschaftlern und Künstlern, die in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre in die Türkei emigriert waren, hatten sie sich am Aufbau einer Republik beteiligt und ein Volk, das gegen europäische Besatzungsmächte seine Unabhängigkeit erkämpft hatte, in seinem Streben nach Verwestlichung unterstützt.

Warum erzähle ich das? Am 15. Juli dieses Jahres bombardierten die Putschisten das von Holzmeister entworfene Parlamentsgebäude. Während der Bombardierung war das Parlament versammelt. Polizisten und Gebäude kamen schwer zu Schaden. Während andere beschädigte Bauwerke in der Stadt rasch repariert wurden, ließ man die Wunden am Parlament offen, um ausländischen Gästen vorzuführen, welch einer Bedrohung die Türkei ausgesetzt war.

Es kamen allerdings nur wenige. Die westliche Welt konzentrierte sich mehr auf die Maßnahmen zur Aussetzung der Demokratie in Ankara als auf das Geschehen in der Putschnacht, was die Machthaber mächtig verärgerte. Ein Minister erklärte: "Hinter dem Putsch steckt Amerika." Erdoğan wandte sich aus Protest gegen den Westen mit einem unvermuteten Manöver Russland zu. Ein euroskeptischer, nationalistischer Diskurs eroberte im Nu die Plätze.

Eine besonders symbolträchtige Reaktion kam von den Staatstheatern, die einst Ebert gegründet hatte. Der Generaldirektor erklärte: "Wir spielen auf unseren Bühnen fortan ausschließlich einheimische Stücke, um Nationalgefühle und Moral zu stärken und einen Beitrag zur Einheit des Vaterlands zu leisten." Der Saisonauftakt verbannte "ausländische" Werke.

Can Dündar war Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet. Er schreibt jetzt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

Für meine Generation, die in den Staatstheatern erstmals Inszenierungen der prächtigsten Stücke von Shakespeare, aber auch Brechts Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui gesehen hatte, markiert dieses Verbot das Ende einer Epoche. Zwei islamistische Bewegungen, die jahrelang gemeinsam den Staat lenkten, sind nun verfeindet, innerhalb eines Monats verstieg die eine sich zu dem Wahnsinn, das Parlament zu bombardieren, die andere zu der Unvernunft, ihren Zorn an ausländischen Theaterstücken auszulassen. Ich spürte den Zug, der an einem kühlen Februartag 1936 in Ankara eingelaufen war, genau 80 Jahre später den Bahnhof wieder verlassen. Diesmal sitzen Künstler und Wissenschaftler aus der Türkei darin, auf der Flucht vor ihrem repressiven Regime. Sie alle haben dieselbe Frage im Kopf: Wäre der Aufstieg des "Arturo Ui" aufzuhalten gewesen?

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe