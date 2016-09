Usbekistan ohne diesen Mann – das ist für manche wie ein Körper ohne Kopf. Am vergangenen Samstag wurde Präsident Islam Karimow beerdigt, nach über 25 Jahren Alleinherrschaft. Usbekistan kennt keinen anderen Führer als ihn seit der Unabhängigkeit von 1991. Nun herrscht Schockstarre im Land und die Angst vor dem, was kommen mag. Immerhin, die Beerdigung verlief ohne Zwischenfälle. Karimows potenzieller Nachfolger, Ministerpräsident Schaukat Mirsijajew, leitete schon mal die Beerdigungszeremonie.

Millionen Usbeken trauern um Karimow, andere verbergen ihren stillen Zorn. Viele sagen, der Mann habe das Land aufgebaut und für Wohlstand gesorgt. Die Opposition im Exil wirft ihm vor, Usbekistan mit knallharter Hand regiert und von der Welt abgeschnitten zu haben.

Sicher ist, dass Karimow ein Land in tiefen Widersprüchen hinterlässt. In den Dörfern leben viele Menschen in Steinhütten und fahren mit Eselskarren auf Schotterstraßen. Sie tragen die Inflationswährung Sum in Plastiktüten mit sich herum. In den großen Städten ist derweil nichts mehr zu sehen vom morbiden Charme der späten Sowjetunion. Die Menschen benutzen Kreditkarten. Die Hauptstadt Taschkent leuchtet mit Glaspalästen und weiß renovierten Wohnhäusern. Die frisch geteerten Straßen sind gesäumt von Bäumen und Blumenkübeln. Und während an den Außengrenzen Devisenkontrolle, Einfuhrverbote und Zollschranken herrschen, glänzen in den Städten internationale Kongresszentren. Der schwer kranke Karimow hatte wenige Wochen vor seinem Tod noch die Präsidenten Chinas und Russlands in Taschkent empfangen, als die Shanghai-Organisation, in der China, Russland, Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan sicherheits- und wirtschaftspolitisch zusammenarbeiten, dort tagte.

Womit das usbekische Paradox nach 25 Jahren Karimow beschrieben ist: Das Land will Treffpunkt sein, schottet sich aber mit Zollmauern, Visa-Verweigerung und Devisenbewirtschaftung ab. Es hat Industrie, Tourismus, Landwirtschaft, aber sein wertvollstes Exportgut sind Gastarbeiter. In Usbekistan wohnen mit 31 Millionen die meisten Menschen in Zentralasien, doch können sie sich nur wenig leisten.

Usbekistans Widersprüche entscheiden nun mit über die Zukunft Zentralasiens, einer Region, in der viele um Einfluss, Macht, um Öl- und Gasvorräte ringen. China, Russland, der Iran, die Türkei, aber auch die USA und die EU haben den einstigen "weichen Unterleib" der Sowjetunion im Visier.

Vor einem Jahrzehnt war Usbekistan im Landesinnern direkt von radikalislamischen Bewegungen bedroht. Heute sehen Terrorgruppen in Afghanistan und Pakistan in den Muslimen Zentralasiens ein großes Rekrutierungspotenzial. Ob sie nach Karimows Tod Chaos verbreiten können, hängt vor allem von einer geregelten Nachfolge und der Lösung des usbekischen Paradoxes ab. Militär und Polizei werden dafür nicht reichen, der Wohlstand muss wachsen.

Gemessen an Rohstoffen, Industrie und dem robusten Wachstum über viele Jahre müssten die Usbeken reich sein. Aber das sind sie nicht. Warum?

Samarkand ist der Geburtsort von Islam Karimow. Die über 2500 Jahre alte Stadt mit den grandiosen Moscheen und türkis gekachelten Koranschulen ist das Mekka der Zentralasien-Touristen und das Schaufenster Usbekistans. Außerdem ist sie ein Industriezentrum, MAN hat am Stadtrand ein Lkw-Werk aufgebaut. Und sie ist ein Handelsplatz, das sieht man an dem Markt in der Innenstadt. Ein großes Plastikdach wölbt sich über der Straße, als Sonnenschutz, unter dem sich die Hitze staut. Links und rechts ziehen sich die Läden entlang, aus Leichtmetallguss, jeder Laden nicht größer als 30 Quadratmeter. Hier können Usbeken von Plastikgeschirr über Schnellkocher und Sonnenschirme alles kaufen, was man im Haushalt so braucht. Meist ist es Billigware aus dem eigenen Land oder aus China. Obwohl die usbekische Wirtschaftsleistung von Jahr zu Jahr zunimmt (zuletzt acht Prozent 2015), müssen viele Usbeken bei alltäglichen Waren sparen. In staatlichen Werbekampagnen wird der Wohlstand der usbekischen Mittelklasse gepriesen. Aber auf dem Basar ist er kaum zu sehen.