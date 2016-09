Usedom ist verloren. Es scheint sich hinausgewählt zu haben aus Merkel-Deutschland. Was kann der Staat jetzt noch tun, fragen sich viele nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, außer Strandkörbe zu evakuieren und den traurigen Inselrest den Wellen und den Polen zu überlassen? Seitdem die AfD auf der zweitgrößten deutschen Insel Rekordwahlergebnisse erzielte, berauscht sich Deutschland an kruden Untergangsfantasien. In der taz will man keinen Urlaub mehr machen auf Usedom. In der Süddeutschen vergleicht ein Autor den Rechtsruck auf der Sonneninsel bereits mit dem "Bäderantisemitismus" der zwanziger Jahre, so als würde auf Usedom aus nassem Sand das "Vierte Reich" geformt. Und was im Internet über die Insel und ihre Bewohner steht, ist oft genauso verächtlich wie das, was man an gleicher Stelle über Flüchtlinge liest. Fast scheint es so, als sei Usedom in den Augen vieler nicht nur rettungslos verloren, sondern habe Rettung auch nicht verdient. Wann bloß hat das angefangen? Seit wann gibt Deutschland Teile von sich einfach so bereitwillig preis?

Wer auf Usedom Antworten auf diese Fragen sucht, findet sie am Strand. Wo sonst? Alles beginnt auf Usedom am Strand und endet dort. In Reih und Glied schauen Tausende Strandkörbe aufs Meer. Kein Wunder, dass die Menschen auf Usedom trotz Tourismusboom und Beinahe-Vollbeschäftigung das Gefühl haben, abgehängt zu sein. In einer großen Geste der Verachtung wenden die Urlauber Land und Leuten den Rücken zu. Das kennt man: So machen sie es auf Malle. So machen sie es an der türkischen Riviera. Doch mittlerweile macht der Kulturchauvinismus nicht mal mehr vor der heimischen Küste halt. Da baut sich der Berliner Geldadel in jedem Dorf Villenghettos in Meer-Nähe, um ja nicht dem Eingeborenen zu begegnen, der nicht so weltmännisch, so stilsicher und gebildet ist, wie man selbst zu sein glaubt. Und begegnet man dem Eingeborenen doch, dann ist er Dienstbote und nicht Gegenüber. Er reicht einem den Fisch. Er schüttelt das Kissen der Sonnenliege auf. Er singt auf der Dorfamüsiermeile von Koserow zur Gaudi der Gäste eine Karaoke-Version von Simply the Best.

Jeder zum Vergnügen ausgegebene Euro wird da vor sich selbst zum Gnadenakt hochgelogen, zur Spende für den demokratischen Aufbau einer politischen Entwicklungsinsel. Denn schon vor den Spitzenwerten der AfD bei der Landtagswahl wusste jeder zweite Urlauber ganz genau, was er von Usedom zu halten hat. Da erzählte man sich im Bekanntenkreis vor Urlaubsbeginn schön-schaurige Geschichten von pöbelnden Dorfnazis, um dann seufzend mit dem obligatorischen Insel-Bekenntnis zu enden: "Zumindest die Natur ist schön." Ja, sie ist schön. Nur, wenn man den Menschen das Gefühl gibt, dass Natur das Einzige von Wert ist in ihrer Heimat, muss man sich nicht wundern, wenn sie protestwählen.

Was soll, was kann man tun, wenn man als badender Bundesbürger ein Zeichen für Weltoffenheit setzen will? Soll man seinen Strandkorb gen Inselinneres drehen, den Eismann herbeiwinken, ihn in den Arm nehmen und sagen: "Mein Gott, du musst es wirklich schwer gehabt haben im Leben, dass du jetzt AfD wählst"? Sicher nicht. Der Usedomer, der sein Kreuz bei der AfD macht, ist nicht, wie viele pseudoeinfühlsamen Inselreportagen das Wahldebakel zu erklären versuchen, ein unschuldiges Opfer der Umstände. Die 35,3 Prozent der AfD im Wahlkreis Usedom waren kein Sommergewitter, das irgendwie zustande kam. Jede Stimme ist Ausdruck einer persönlichen Entscheidung. Und diese Entscheidung kann man infrage stellen. Jeder von uns kann das. Das ist Demokratie. Sie funktioniert auch am Strand. Weshalb man dem Eismann, wenn er einem beim Smalltalk irgendeinen Überfremdungsquark erzählt, durchaus darauf hinweisen sollte, dass in Usedom gar kein Flüchtling lebt und dass sich nur Idioten und kleine Kinder vor etwas fürchten, was es nicht gibt. Und wenn der Eismann einem dann Kulturchauvinismus vorwirft oder das Eis ins Gesicht pfeffert, kann man sich guten Gewissens sagen, dass man im Recht war. Dass man alles probiert hat. Dass man Haltung gezeigt hat.

Ja, Haltung ist möglich. Sie ist mehr als eine Phrase aus dem politischen Vokabelbuch. Sie zeigt sich, wie Margarete Stokowski auf Spiegel Online in einem klugen Essay geschrieben hat, immer, wenn es schwierig wird in einer Demokratie. Denn Haltung ist etwas, "wovon man keinen Urlaub nehmen kann". Bisweilen ist sie das Gegenteil davon. Wie auf Usedom. Auf Usedom bedeutet Haltung, die Kulturchauvinisten aus ihrem Mittagsschlaf zu wecken und für das zu interessieren, was um sie herum passiert.

Dieser Artikel erschien in der ZEIT-im-Osten-Ausgabe sowie den Extraseiten "Christ & Welt" der ZEIT Nr. 39 vom 15.9.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Haltung bedeutet aber auch, den einen oder anderen Usedomer daran zu erinnern, dass Entscheidungen Folgen haben in einer Demokratie. Dass die Macht, wählen zu dürfen, bedeutet, Verantwortung zu tragen. Dass das Sich-Abfinden mit dem Abgehängtsein nur Selbstaufgabe und Denkfaulheit ist. Und keine Demokratie auf der Welt kann Denkfaulheit dulden. Kurz: Haltung muss man vorleben, aber nicht vorgeben. Man kann sie nicht an die Politik delegieren, obwohl mehr Haltung in der Politik durchaus nicht systemgefährdend wäre. Denn es stimmt ja: Wer nach Haltung in der Politik sucht, wird irgendwann zu Merkel durchgereicht. So als wäre sie die Haltungskönigin von Deutschland und zeige mehr als genug Haltung für alle, weshalb man sich als CDU-Mitglied von ihrer Haltung angeblich katzbuckelnd distanzieren kann, vielleicht muss. Denn zu viel Haltung treibt am Ende noch den Eisverkäufer auf Usedom in die Arme der AfD. Und das will man ja nicht. Und dann ist es doch geschehen. Da hat er AfD gewählt, der Eisverkäufer, obwohl man doch so schön indifferent und haltungslos war.

Spätestens dann wird sich vielleicht mal ein CDU-Mitglied am Kopf kratzen und sich fragen, ob nicht das Fehlen jeder Haltung es dem Eisverkäufer so leicht machte, sich in das Gefühl der Machtlosigkeit zu fügen und unwidersprochen Quark zu erzählen. Und vielleicht wird dieses CDU-Mitglied dann verstehen, dass man den Eisverkäufer nicht so da stehen lassen kann. Dass man zu ihm hingehen muss, dass man ihm sagen muss, dass er Quark redet, um ihn dann zu fragen, was sein Problem ist.

Und wenn er dann anfängt zu erzählen, wo ihn der Schuh drückt, kann man ihn auch mal in den Arm nehmen. Dann ist das nicht peinlich, sondern menschlich. Klar, kann das ein CDU-Mitglied nicht mit jedem Eisverkäufer auf Usedom machen. Zudem wählen vielleicht auch auf Usedom manche Eisverkäufer SPD. Aber wenn man einen Eisverkäufer in den Arm nimmt, spricht es sich vielleicht herum. Und auf einmal wollen auch andere Haltung zeigen und AfD-Wähler umarmen. Und dann verlassen möglicherweise die Städter ihre Strandkörbe und verlässt der Geldadel seine Ferienvillen, um real existierende Menschen nach ihrer Meinung zu fragen. Denn das würde es bedeuten, Usedom nicht verloren zu geben, sondern zu retten für uns und für Deutschland.

Und ja, die Natur ist auch schön.