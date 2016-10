"Du kannst nicht mal ’nen Reifen flicken und willst 700 Kilometer allein auf Tour gehen?", spottet David, mein bester und vielleicht geschicktester Freund. "Und ausgerechnet im Rentnerparadies Dänemark?" – "Story of my life", antworte ich trotzig: Mit zwei linken Händen nach dem Leben zu greifen, das ist seit je eine gewaltige Hypothek gewesen. Und wahrscheinlich ist es auch der Grund, weshalb meine erste richtige Radtour durch das leicht erreichbare, straßenschildschwangere, flache Dänemark führen soll. Das Musterland velozipedischer Mobilität. Das Reich der Multifunktionskleidung. Wo Rentner ihre Wanderkarten mit Folie überziehen und am Wegesrand sorgsam entkernte Äpfel essen. Ja, genau da möchte ich hin. Zu Feldern, Wäldern, Pferdewiesen, Schmetterlingen und zum Meer. Hinaus in die immer vollkommene Natur, die keinen Snapchat-Account hat und sich selbst gehört.

Sich selbst gehören – eines dieser Talente, die fast jeder als Kind besitzt und als Erwachsener verkauft. Seit mein Karrieresteinchen ein wenig rollt, muss auch ich mir eine Menge neue Nummernfolgen und professionelle Gesprächstonlagen merken. Das entfärbt, entfremdet und schubst in Richtung dreißig. Irgendwo zwischen Inlandsflügen, einer beschämend hohen Mail-Abfrage-Rate und blassblauen Anonymitätshemden röcheln die Reste meiner Unbeschwertheit. Die meisten meiner alten Freunde verstehen diese neue Lebensphase nicht. Sie haben andere Prioritäten: "Wie kann denn ein kleiner Joint kontraproduktiv sein?", fragt David, der ewig Feiernde.

Auch deshalb brauche ich diese Reise: Sie soll mir helfen, vor lauter Ansprüchen nicht den Bezug zu mir selbst zu verlieren. Nirgendwo bin ich so sehr bei mir selbst, wie auf dem Fahrrad. Dank eines Prinzips, das ich gern die "Trinität bewegter Wahrnehmung" (TBW) nenne. Welt besehen, Musik hören, den eigenen Gedanken nachgehen: Nur auf dem Sattel gelingt es mir manchmal, diese drei Dinge in einem Moment zu vereinen und zu spüren. Dann leere ich mich und bin erfüllt.

"Mit der Möhre, die du jetzt fährst, kannste jedenfalls nicht los. Wir suchen dir ein richtiges Trekkingbike", sagt David und zieht an seinem Joint der nummernarmen Lebensspanne. Es dauert nicht lang, bis er ein Prachtstück aufgestöbert hat. Hydraulische Scheibenbremsen, Shimano-Edelschaltung und was weiß ich noch alles. Selbst zwei Tourtaschen sind schon angebracht. Das Einzige, was ich diesem Gedicht von einem Fahrrad vorwerfen kann, ist, dass es sich in der Nacht vor meiner Abreise stehlen lässt. Weshalb ich am Morgen mit entsetztem, versicherungslosem Gesicht dastehe. Danach geschieht allerdings etwas Wunderbares: Den Räubern ist es nicht nur gelungen, ein Grad-7-Sicherheitsschloss zu knacken, sie haben auch den Mitleidstresor meiner Mutter aufgebrochen. Sodass sie am selben Tag zu einem Outletstore fährt, um ihrem traurigen Jungen ein vorzeitiges Geschenk zum Dreißigsten zu machen. Anschließend essen wir Bockwurst am Bahnhof. Wertschätzend, dass es den anderen gibt. Danke, Mama.

Das Internet hatte mir versprochen, dass die Ostseeroute am schönsten ist. Mit dem Bus nach Rostock, dort die Fähre nach Gedser. Von den Inseln Lolland und Falster hoch nach Møn, zur imposanten Steilküste Møns Klint. (Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mich mal auf skandinavische Kreidefelsen freue.) Weiter über den Großen Belt, über eine achtzehn Kilometer lange Hängebrücke, die Ost- und Westdänemark verbindet. Auf die Insel Fünen, die wiederum von kleinen Perleninseln wie Ærø umschmückt ist. Dort soll die Schönheit der Landschaft strahlen wie Gold. Das ist im Groben mein Zwölf-Tage-Trinitätsplan.

Auf den ersten zwanzig gefahrenen dänischen Kilometern bin ich um Euphorie bemüht. Bestaune Stare, die wie Pächter auf den nicht endlosen, doch großzügig angelegten Weizenfeldern hocken. Auch die in regelmäßigen Abständen auftauchenden mannshohen Elefantenstatuen erheitern (warum stehen die hier?). Ich gelange in die Hafenstadt Nykøbing Falster mit ihrer klobigen Zuckerfabrik am Wasser und den Fachwerkhäuschen im Zentrum. Merken werde ich mir hier wahrscheinlich aber nur Paul. Einen Mann mittleren Alters in Jeans und Trainingsjacke, der im Vorbeigehen meine Freude am wortspielerischen Straßennamen Broadvej registriert und verlautbart: "Nykøbing ist Dänemarks achtunddreißiggrößte Stadt, und das Theater am Brodtvey ist eines der zwanzig beliebtesten des Landes." Nach diesem Statistik-Small-Talk mustert Paul mich kurz, bevor er in Gelächter ausbricht. Toller Kerl. Der bei einem dänischen Elephant Beer (schon wieder Elefanten!) zu erzählen weiß, dass sich in der Nähe ein Zoo mit allen 23 bekannten Krokodilarten der Welt befindet.

Auf dem Weg nach Møn treffe ich Anna, eine bald pensionierte Lehrerin aus Skive, die den Urlaub im Süden ihres Heimatlandes verradelt. Annas Landkarte ist nicht mit Schutzfolie überzogen, lagert aber in einer wasserfesten Hülle. Entkernte Äpfel hat sie auch nicht. Mehr noch, an ihren Blaubeeren hängen sogar noch die Stiele! Gemeinsam fahren wir in Richtung Kreidefelsen. Vorbei an unzähligen "Zu verkaufen"-Schildern: Traktoren, Häuser, ganze Bauernhöfe suchen Menschen. Veräußert von ihren alten Besitzen, die massenhaft nach Kopenhagen und Odense abwandern, zu den Großstadtjobs.

Møns Klint gehört seit 70 Millionen Jahren sich selbst. Diese wilde, unbelehrbare Klippe erstreckt sich sechs Kilometer entlang der Küste und erreicht 143 Meter Höhe. Ab und zu bricht ein Brocken steinerne Kreide ab und stürzt dröhnend in die Tiefe. Kulisse ist gar kein Ausdruck.