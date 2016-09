Die bange Frage, ob der nächste Anführer der freien Welt Donald Trump heißen wird, ist verständlich, geht aber am Kern des Problems vorbei. Sie blendet die Tatsache aus, dass wir auch im Fall der Wahl Hillary Clintons mit denselben unheimlichen politischen Fragen konfrontiert blieben. Ist der Trumpismus eine hausgemachte Folge der Demokratie, das zwangsläufige Resultat einer liberalen Kultur? Der Kampf um die Demokratie hat begonnen, verkündete die ZEIT Anfang August auf der Titelseite. Das mag so sein, doch ist überhaupt nicht klar, ob – und wie – man im Namen der Demokratie gegen Trump kämpfen kann, ohne sich in einen performativen Selbstwiderspruch zu verwickeln. Wenn uns dieser Wahlkampf eines lehren sollte, dann, dass es unverantwortlich ist, sich mit dem Churchillschen Diktum zu beruhigen, die Demokratie sei die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen "von all den anderen". Der Kampf um die Demokratie würde im Gegenteil von einer gesunden Portion Skepsis gegenüber der Demokratie selbst profitieren.

Um die Problematik zu erfassen, ist es hilfreich, sich die Paradoxien vor Augen zu führen, die mit dem Prinzip der wehrhaften Demokratie verbunden sind. Diesem Prinzip zufolge ist ein Staat berechtigt, extremistische politische Akteure von der demokratischen Partizipation auszuschließen, sofern diese die demokratischen Verfahren einzig zu dem Zweck ausnutzen, die Demokratie von innen zu untergraben. Goebbels soll es als einen "der besten Witze der Demokratie" bezeichnet haben, dass "sie ihren Todfeinden die Mittel selbst stellte, durch die sie vernichtet wurde". Genau diesen Witz soll der Grundsatz der wehrhaften Demokratie verhindern.

Auch Donald Trump hat einen Witz über die Demokratie auf Lager, aber einen ganz anderen als Goebbels. Obwohl die amerikanischen Medien Trump wiederholt mit Hitler verglichen haben, ist es in Trumps Fall kein äußerer Feind der Demokratie, den es zu besiegen gilt, sondern eine ihr innewohnende Macht. Trump ist kein ideologischer Führer, kein Tyrann mit einem dezidiert antidemokratischen Programm. Er wirft lediglich den Schatten einer anderen Tyrannei voraus, die der Demokratie droht, die Tyrannei der Massen.

Etwas über ein Jahrhundert bevor Adorno und Horkheimer dort Zuflucht finden sollten, bereiste Alexis de Tocqueville Amerika. Eine Frucht dieser Reise war seine frühe Erkenntnis, dass aus der Idee, "in vielen Menschen zusammen seien mehr Aufklärung und Weisheit" als in einem herausragenden Individuum, eine Tyrannei zu erwachsen drohe. Diese Idee bezeichnete Tocqueville als "Gleichheitslehre, die auf den Geist übertragen wird". Erhebe man nämlich die Gleichheit in der Sphäre des Denkens zur Norm, so warnte er, dann würden die Standards der Urteilskraft der Mehrheit nicht nur mit physischem Zwang, sondern mit moralischer Autorität durchgesetzt. In der Folge würde die Mehrheit nicht nur die Taten und Worte von Menschen zensieren – wie es herkömmliche Tyrannen tun –, sondern auch ihre Gedanken und ihren Willen. "Kein Herrscher ist so unumschränkt", schreibt Tocqueville, dass er "sämtliche Widerstände besiegen könnte, wie es eine Mehrheit vermag, der das Recht verliehen ist, die Gesetze zu erlassen und sie anzuwenden".

Im Wechselspiel von Gleichheit und staatsbürgerlicher Freiheit drohe die Meinungsfreiheit bestenfalls zum bloßen Schein und schlimmstenfalls zu einem Mittel der Gedankenzensur zu verkommen. Demokratische Institutionen liefen Gefahr, sich in leere Hüllen ohne demokratische Kultur zu verwandeln. Herausragende Personen mit wahren staatsmännischen Fähigkeiten würden sich nicht mehr fürs politische Leben anbieten, geschweige denn in hohe Positionen gewählt werden. In einer Passage, die Horkheimer und Adorno in ihrer Dialektik der Aufklärung aufgreifen sollten, bringt Tocqueville dies auf den Punkt:

"Ketten und Henker sind die groben Werkzeuge, die einst die Tyrannei verwandte; heutzutage hat die Kultur selbst den Despotismus vervollkommnet […]. Die Fürsten hatten gleichsam die Gewalt materialisiert; die demokratischen Republiken der Gegenwart haben sie ins Geistige gewandelt […]. Unter der unumschränkten Alleinherrschaft schlug der Despotismus in roher Weise den Körper, um die Seele zu treffen; […] in den demokratischen Republiken jedoch geht die Tyrannei nicht so vor; sie übergeht den Körper und zielt gleich auf die Seele."

Aus diesem Grund kennt Tocqueville kein Land, "in dem im allgemeinen weniger geistige Unabhängigkeit und weniger wahre Freiheit herrscht als in Amerika". Da die Demokratie nur bewahrt werden könne, wenn das Volk eine räsonierende Öffentlichkeit bilde, stelle dies eine echte Gefahr dar. "Sollte die Freiheit in Amerika jemals untergehen", folgert er, dann nicht durch die politischen Krankheiten der Anarchie, sondern durch die tyrannische "Allmacht der Mehrheit".