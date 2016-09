Gerade erst hatte ich mich an den Gedanken gewöhnt, nicht alles besitzen zu müssen. Teilen war ja wichtiger als Haben. Doch nun folgt die Gegenbewegung, die Rache des Eigentums. Die Zeichen sind unübersehbar. Bei Lidl erwarb ich kürzlich leckeren Schnittkäse der Marke "Meine Käserei". Aber warum meine? Im Internet betreibt "Mein Metzger" eine Versandfleischerei, ich wusste davon nichts. Es gibt auch "Mein Vodafone", "Meine Allianz" und Strom von "Mein Yello", das Possessivpronomen fordert seinen Stammplatz im Kapitalismus zurück. Was nicht nur gut ist, Eigentum bedeutet ja auch Verantwortung, und wehren kann man sich dagegen nicht. Wer anderen etwas wegnimmt, gilt als Dieb, aber gegen eine Zueignung wider Willen kann man nichts tun. Ich wollte nie eine Käserei.

Oder Schiffe. Der Urlaubskonzern TUI hat mir Mein Schiff 1, Mein Schiff 2, Mein Schiff 3, Mein Schiff 4 und, ganz neu, Mein Schiff 5 eingebrockt. Eigentlich ist es "unser Schiff", denn es sind immer Tausende andere mit an Bord, wahrscheinlich ist das wie in einem Wohnblock mit Eigentumswohnungen. Das kann heiter werden. Im Restaurant meines Schiffs 5 serviert man Blunzengröstl, eine Spezialität der Seefahrernation Österreich. Dank des "Premium Alles Inklusive"-Konzepts ist an Bord alles, was nicht extra kostet, im Preis enthalten. Klingt logisch. Allerdings ist Mein Schiff 5 einer TUI-Internetseite zufolge das "vierte Wohlfühlschiff", und nun frage ich mich natürlich, welches meiner fünf Schiffe dann kein Wohlfühlschiff ist und warum. Um alles muss man sich selber kümmern.

Hoffentlich sind meine Kapitäne so gut ausgebildet wie meine Käser. Es heißt ja auch so treffend: Meins bleibt meins, wie es sinkt und kracht. Meine Schiffe sollten bitte nicht untergehen, das könnte sonst teuer werden für meine Allianz, was letzten Endes sicher auch alles wieder mein Geld kostet.